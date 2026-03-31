Người đàn ông SN 1998 bị điều tra khẩn, phát hiện dòng tiền bất thường hơn 170 tỷ đồng, có liên quan nhiều giao dịch cổ phiếu: Nhiều bên đồng loạt vào cuộc

Tranh cãi trốn thuế bất ngờ nổ ra

Theo website JTBC mới đây đưa tin, sau khi giành huy chương vàng thể thao điện tử tại kỳ Đại hội Thể thao châu Á Hàng Châu, tuyển thủ “Ruler” của Hàn Quốc bất ngờ vướng vào tranh cãi liên quan đến việc né tránh nghĩa vụ thuế. Đơn vị quản lý của tuyển thủ này đã lên tiếng giải thích, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ những sai sót trong khâu hành chính.

Đây là nội dung được đề cập trong một phán quyết đăng tải ngày 26 trên hệ thống thông tin pháp luật về thuế.

Cụ thể, một game thủ chuyên nghiệp sinh năm 1998 đã nộp đơn khiếu nại quyết định xử lý thuế thu nhập tổng hợp, song yêu cầu này đã bị bác bỏ.

Người khiếu nại cho rằng trong vòng 3 năm kể từ 2018, cha của mình đã đảm nhiệm vai trò quản lý, do đó chi phí nhân công này cần được tính vào chi phí hợp lý. Ngoài ra, người này cũng lập luận rằng việc giao dịch cổ phiếu dưới danh nghĩa của cha không nhằm mục đích trốn thuế, vì vậy việc áp thuế quà tặng là không thỏa đáng. Tuy nhiên, cơ quan thuế đã bác bỏ toàn bộ các lập luận này.

Theo cơ quan chức năng, “mọi hoạt động đều do đội tuyển quản lý nên không có lý do để phát sinh thêm chi phí thuê quản lý riêng”, đồng thời “không có căn cứ rõ ràng nào khác ngoài mục đích né thuế trong việc đứng tên hộ tài sản”.

Vụ việc được cho là có nhiều điểm tương đồng với tranh cãi gần đây liên quan đến nam diễn viên Hàn Quốc Cha Eun-woo, khi anh bị nghi ngờ giao hoạt động quản lý cho công ty đứng tên mẹ để giảm nghĩa vụ thuế.

Danh tính người khiếu nại sau đó được xác định là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Park Jae-hyuk (Ruler). Phía công ty quản lý đã phát đi thông cáo cho biết: “Khoản thuế phát sinh là do sai sót hành chính, không có ý định tặng cho tài sản trên thực tế, và toàn bộ khoản thuế quà tặng mang tính chất tiền phạt đã được nộp đầy đủ”.

Tuy nhiên, việc một tuyển thủ từng thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia vướng vào nghi vấn trốn thuế đang vấp phải nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Theo quy định của LCK, trong trường hợp vận động viên bị cơ quan thuế điều tra, ban tổ chức có thể áp dụng các hình thức kỷ luật, bao gồm cả đình chỉ thi đấu. JTBC cũng cho biết, ban tổ chức giải đấu hiện đã nắm được thông tin và đang tiến hành xem xét vụ việc.

Theo một số nguồn tin khác, số tiền trong vụ việc có thể lên tới 10 tỷ won, tương đương 172 tỷ VNĐ.

Dư luận bùng nổ trước tương lai của tuyển thủ sở hữu HCV Asiad

Park Jae-hyuk (sinh năm 1998), được biết đến với nghệ danh Ruler, khởi đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2016 tại giải Challenger Hàn Quốc trong màu áo Stardust. Dù chưa đạt được danh hiệu, màn thể hiện nổi bật của anh nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của Samsung Galaxy – một trong những tên tuổi hàng đầu của LMHT Hàn Quốc thời điểm đó.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2017, khi Ruler cùng Samsung Galaxy làm nên kỳ tích tại Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2017 khi đánh bại SKT T1 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Những năm tiếp theo, anh tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao, được đánh giá là một trong những xạ thủ xuất sắc nhất tại LCK. Tuy nhiên, các biến động về đội hình cùng việc Samsung Galaxy được chuyển giao cho KSV eSports đã phần nào ảnh hưởng đến thành tích chung.

Đến năm 2022, Ruler cùng Gen.G giành chức vô địch LCK, qua đó hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội và được xem như xạ thủ hàng đầu giải đấu. Sau đó, anh chuyển sang thi đấu tại Trung Quốc trong màu áo JD Gaming, tiếp tục khẳng định đẳng cấp với chức vô địch Mid-Season Invitational 2023.

Đáng chú ý, cũng trong năm 2023, Ruler góp mặt trong đội tuyển LMHT Hàn Quốc và giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á Hàng Châu. Với thành tích này, anh cùng các tuyển thủ Zeus, Kanavi, Lee Sang-hyeok (Faker), Jeong Ji-hoon (Chovy) và Ryu Min-seok (Keria) được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo quy định tại Hàn Quốc.

Sau khi JD Gaming không thể góp mặt tại CKTG 2024, Ruler trở lại Gen.G vào cuối năm 2024 để tiếp tục sự nghiệp tại quê nhà và gặt hái nhiều thành tựu danh giá.

Hiện tại, mùa giải Regular Seasons 2026 của LCK đã chuẩn bị chính thức khởi tranh. Ở giai đoạn này, mục tiêu của các đội không chỉ dừng lại ở danh hiệu quốc nội mà còn hướng đến suất tham dự MSI, tiếp đó là EWC và CKTG. Trong số các đội, Gen.G được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tuy nhiên, các cáo buộc liên quan đến thuế của Ruler có thể sẽ trở thành thông tin bất lợi của đội tuyển này, bởi Ruler là nhân tố then chốt trong hành trình chinh phục danh hiệu của Gen.G. Trong bối cảnh nhiều đội tuyển hàng đầu đều sở hữu những xạ thủ chất lượng, vai trò của Ruler càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, Hàn Quốc vốn nổi tiếng với những quy định nghiêm ngặt về nghĩa vụ công dân, khiến vụ việc trở nên đặc biệt nhạy cảm và có thể kéo theo phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.

Nhiều ý kiến trong cộng đồng cũng bày tỏ quan điểm trái chiều:

“Chờ đợi phán quyết cuối cùng từ tòa án”

“Nếu cáo buộc là sự thật, cần áp dụng án phạt cấm thi đấu ngay lập tức”...

Hiện tại, diễn biến vụ việc vẫn đang tiếp tục được theo dõi.

(Tổng hợp)