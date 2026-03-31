Giữa khủng hoảng nhiên liệu, láng giềng Việt Nam vẫn bán vé bay khứ hồi chỉ 900.000 đồng

Trên nền tảng Skyscanner, lúc 11h 31/3, phóng viên khảo sát giá vé máy bay nội địa xuất phát từ Kuala Lumpur (Malaysia) cho thấy mặt bằng giá vẫn tương đối thấp trong tuần giữa tháng 4 (8–15/4), với vé khứ hồi bay thẳng.

Cụ thể, chặng đến Johor Bahru khoảng 1,58 triệu đồng, Penang khoảng 1,74 triệu đồng và Kuching khoảng 1,91 triệu đồng. Với các điểm xa hơn, giá vé khứ hồi cũng chỉ ở mức trung bình: Alor Setar khoảng 2,27 triệu đồng, Kota Kinabalu khoảng 2,30 triệu đồng và Tawau khoảng 2,72 triệu đồng. Ở nhóm điểm đến du lịch, Kota Bharu khoảng 902.000 đồng , Kuala Terengganu khoảng 1,35 triệu đồng và Langkawi khoảng 1,43 triệu đồng.

Hãng bay Malaysia dự thu phụ phí nhiên liệu﻿

Tuy nhiên, phía sau mức giá tưởng chừng ổn định này là một áp lực chi phí đang gia tăng nhanh chóng, xuất phát từ cú sốc nhiên liệu hàng không toàn cầu.

Theo các hãng truyền thông Malaysia như New Straits Times, giá vé máy bay đang bắt đầu chịu tác động rõ rệt khi giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Đây là yếu tố quan trọng bởi nhiên liệu luôn là cấu phần chi phí lớn nhất của ngành hàng không. Các phân tích ngành cho thấy nhiên liệu thường chiếm khoảng 20–30% tổng chi phí vận hành, và trong giai đoạn biến động mạnh có thể cao hơn nữa.

Dữ liệu từ Malay Mail cho thấy giá nhiên liệu tại Kuala Lumpur đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vài tuần, từ khoảng RM2,33/lít lên RM4,23/lít, tương đương mức tăng khoảng 83%. Đồng thời, giá nhiên liệu hàng không toàn cầu đã vượt mốc 100 USD/thùng, so với mức 85–90 USD trước đó, theo Borneo Post Online.

Tại Malaysia, các hãng như Malaysia Airlines, Firefly và Batik Air đã bắt đầu áp dụng phụ phí nhiên liệu (fuel surcharge) cho cả chuyến bay nội địa và quốc tế. Malay Mail cho biết phụ phí nội địa có thể lên tới RM50 mỗi chặng (khoảng 330.000 đồng), trong khi trước đó mức này thấp hơn đáng kể. Batik Air cũng xác nhận mức phụ phí nội địa tăng từ RM30 lên RM50, tức tăng khoảng 67%.

Chuyên trang TRP nhận định phụ phí chỉ bù được một phần chi phí, và giá vé tổng thể có thể tăng 5–10% hoặc hơn trong năm 2026 nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao.

Tác động lan rộng và ứng biến của chính phủ, doanh nghiệp﻿

Sự gia tăng chi phí nhiên liệu không chỉ ảnh hưởng đến giá vé, mà còn tác động đến cấu trúc thị trường hàng không. Bộ trưởng Giao thông Malaysia cảnh báo nếu giá nhiên liệu tiếp tục leo thang, một số hãng có thể phải cắt giảm hoặc tạm dừng đường bay để kiểm soát chi phí, theo TRT World.

Điều này đặc biệt đáng chú ý với thị trường nội địa Malaysia – vốn phụ thuộc mạnh vào hàng không do đặc điểm địa lý trải dài giữa bán đảo và Đông Malaysia (Sabah, Sarawak). Nếu tần suất bay giảm, giá vé có thể tiếp tục tăng do cung giảm trong khi nhu cầu vẫn cao.

Ở góc độ cầu, giá vé tăng có thể làm thay đổi hành vi tiêu dùng. Theo các phân tích ngành, khi giá vé tăng, nhóm khách du lịch cá nhân có xu hướng trì hoãn hoặc cắt giảm chuyến đi, trong khi nhu cầu đi lại thiết yếu vẫn duy trì.

Trước áp lực chi phí, các hãng hàng không Malaysia đang triển khai nhiều biện pháp song song. Một mặt, họ điều chỉnh phụ phí để phản ánh chi phí thực tế. Mặt khác, các hãng cũng tối ưu vận hành và cân nhắc chiến lược nhiên liệu, bao gồm cả “hedging” – tạm hiểu là các công cụ tài chính giúp “khóa giá” nhiên liệu trong ngắn hạn, dù tiềm ẩn rủi ro khi giá đảo chiều, theo The Edge Malaysia.

Ở cấp độ quốc gia, Malaysia có lợi thế là nước xuất khẩu năng lượng ròng, giúp giảm bớt áp lực vĩ mô từ giá dầu tăng. Vẫn theo Reuters, đồng thời, nước này cũng đang thúc đẩy các giải pháp dài hạn như nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), với lộ trình pha trộn SAF trong ngành hàng không từ năm 2027.