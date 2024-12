Ngày 12/12 vừa qua, Selena Gomez gây chấn động mạng xã hội khi thông báo đính hôn với Benny Blanco sau khi được nhà sản xuất âm nhạc này cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương cực khủng trị giá hơn 250.000 USD (hơn 6,3 tỷ đồng). Đám cưới của cặp đôi cũng nằm trong tầm ngắm khi Selena chia sẻ: "Mãi mãi của chúng tôi chính thức bắt đầu ngay từ giây phút này", Benny khẳng định: "Đợi đã, cô ấy là vợ tôi" và cả lời chúc mừng úp mở về ngày vui của cô bạn thân Taylor Swift.

Mới ngày nào vào tầm tháng 12 năm ngoái, mỹ nhân đình đám sinh năm 1992 xác nhận chuyện tình cảm với Benny. Khắp mạng xã hội, hàng triệu khán giả đều tò mò liệu người đàn ông này là ai, và đến nay không ít người vẫn có cùng chung câu hỏi nhưng với mệnh đề có chút khác: Người đàn ông này là ai mà có thể khiến Selena Gomez đi đến quyết định kết hôn? Nhìn vào ngoại hình, danh tiếng và tài lực của dàn tình cũ "công chúa Disney" này từng hẹn hò như Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner, Zedd, Charlie Puth, The Weeknd, cả tình tin đồn Chris Evans, khán giả không khỏi cảm thấy khó hiểu khi Selena chọn lấy Benny làm chồng.

Sau khi hẹn hò cả dàn nam thần, nam ca sĩ, diễn viên vừa điển trai vừa quyền lực bậc nhất showbiz Âu - Mỹ...

... Selena Gomez quyết định gửi gắm đời mình cho nhà sản xuất Benny Blanco

Benny Blanco là ai: Nhà sản xuất danh tiếng, quyền lực nhưng ngoại hình, thói quen vệ sinh lại gây tranh cãi

Bắt đầu từ nguồn tin của People, chuyện hẹn hò giữa Selena Gomez và nam rapper kiêm nhà sản xuất đình đám Benny Blanco đã làm khán giả toàn cầu... bật ngửa. Nguyên nhân nằm ở 2 vấn đề, 1 là ngoại hình, 2 là mối quan hệ giữa sao nam này với tình cũ của Selena Gomez.

Benny Blanco sinh năm 1988, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất đứng đằng sau loạt bản hit siêu thành công đánh dấu sự nghiệp của những ca sĩ hàng đầu thế giới như Diamonds - Rihanna, Ed Sheeran, Lonely của Justin Bieber, Teenage Dream của Katy Perry, Maroon 5, TiK ToK của Kesha, Circus từ Britney Spears… Anh còn hợp tác với các ngôi sao toàn cầu như BTS, Halsey, Khalid...

Nhờ thành tựu đáng gờm trong sự nghiệp, Benny từng nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá với chủ yếu các hạng mục dành cho nhà soạn nhạc. Năm 2014, Benny thành lập 2 label riêng Interscope: Mad Love Records và Friends Keep Secrets, dẫn dắt các nghệ sĩ như Ryan Beatty, Cashmere Cat, Rixton...

Ngoại hình kém lung linh và gu thời trang kỳ lạ của Benny khiến khán giả càng có thêm cái nhìn mất thiện cảm đối với anh sau tin hẹn hò Selena Gomez. Âu cũng là bởi vì người yêu cũ của Selena Gomez trước đây toàn mỹ nam, nam thần hay những "tay sát gái" bậc nhất Hollywood như Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner, Zedd, Charlie Puth, The Weeknd

Ngoài Single Soon hay Same Old Love, Benny cũng từng hợp tác với bạn gái Selena trong single I Can't Get Enough. Năm 2023, Benny cũng ủng hộ bạn gái khi Selena huy động cho quỹ Rare Impact Fund. Đây cũng là bước khởi đầu cho mối quan hệ từ bạn thành người yêu, và giờ sắp sửa thành vợ chồng của cặp đôi. Anh luôn ở bên, âm thầm ủng hộ và bảo vệ Selena trên cả con đường sự nghiệp và đời sống cá nhân.

Vì hoạt động chủ yếu với cương vị nhà sản xuất âm nhạc, ngoại hình của Benny chưa bao giờ bị đem ra soi mói bởi tài năng của anh vốn được cả showbiz coi trọng, cho đến khi anh hẹn hò Selena Gomez. Dù gây tranh cãi và bị chê rất nhiều về ngoại hình, Benny vẫn bất ngờ lọt top Người đàn ông sexy nhất thế giới năm 2024 của tạp chí People. Anh còn từng bị "ném đá" vì phát ngôn ít tắm, lười vệ sinh cá nhân.

Nếu so với dàn tình cũ của Selena Gomez, Benny thật sự kém xa về ngoại hình, danh tiếng. Nhưng về sự nghiệp và tài lực trong ngành giải trí thế giới, anh không hề thua kém. Benny là người có tiếng nói trong ngành công nghiệp âm nhạc nước Mỹ

Điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả là việc Benny còn là bạn thân lâu năm của Justin Bieber. Benny từng dính phốt vì có phát ngôn hạ bệ Selena để nâng tầm Justin. Ai ngờ, giờ đây anh lại là chồng sắp cưới của Selena. Từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ và có tài ăn nói, xã giao, không có gì là lạ khi Benny trở nên thân thiết với Justin sau lần hợp tác chung. Điều fan tò mò nhất hiện nay là mối quan hệ của Benny và Justin sau khi nhà sản xuất này công khai mối quan hệ tình ái với Selena.

Nói về tài sản, Benny Blanco tất nhiên không nằm ngoài danh sách sao Hollywood giàu có bậc nhất nhờ lợi nhuận kiếm được từ cả hoạt động âm nhạc, công ty riêng và kinh doanh. Ngôi sao quyền lực như Selena và Benny đều có trong tay 1 vài khu bất động sản rộng hơn nghìn mét vuông. Nổi bật nhất phải kể đến căn biệt thự được cải tạo từ bất động sản xây năm 1989 của Benny ở Hollywood Hills, Los Angeles từng được lên sóng nhà đẹp của Vogue, với giá trị lên đến 9,2 triệu đô (233 tỷ đồng). Đáng nói, khán giả dù không biết đến danh tiếng của Benny cũng phải trầm trồ với gu thẩm mỹ và thiết kế cực độc nhà sản xuất này dày công đầu tư cho mái ấm.

Selena Gomez lấy Benny Blanco vì lý do gì?

Có thể nói rằng, Selena Gomez có tình sử dày dặn, dàn tình cũ cũng toàn gương mặt có tiếng, hot hit trong giới showbiz. Thế nên khán giả vô cùng tò mò liệu phẩm chất gì ở Benny khiến Selena "đổ đứ đừ" đến mức chịu gửi gắm đời mình. Yếu tố đầu tiên giúp cặp đôi nên duyên vợ chồng chính là thời điểm. Hiện tại, cả Selena Gomez và Benny Blanco đều viên mãn trong sự nghiệp. Vì có thành tựu lớn và đã tích tụ được cả khối tài sản, tiềm lực đủ nên chuyện cặp đôi này yên bề gia thất ở thời điểm này là vô cùng trọn vẹn, hợp lý.

Selena và Benny đều là những gương mặt đáng gờm, quyền lực, có tiếng nói trong ngành giải trí, làng nhạc Âu Mỹ. Giờ đây, họ có thể an yên xây dựng tổ ấm chung và tập trung vun đắp cho tương lai với các dự án có quy mô, tầm nhìn rộng hơn

Nguyên nhân thứ 2 giúp cặp đôi này càng thêm có cơ sở về chung một nhà là độ hòa hợp. Cả hai đều hoạt động trong cả lĩnh vực âm nhạc, thời trang, đều ở vị thế lui về phía sau để chỉ đạo, quản lý. Vì từng hợp tác chung không ít lần và vẫn tiếp tục đồng hành đến tận ngày nay, rõ ràng Selena và Benny có độ hòa hợp nhất định trong công việc.

Về phương diện tình cảm, Selena Gomez từng mạnh mẽ tuyên bố Benny chính là định mệnh của cô, không quên cà khịa dàn tình cũ khi tung hô bạn trai lên tận mây xanh: "Anh ấy hơn tất cả những người từng hẹn hò với tôi". Cặp đôi từng đồng hành cùng nhau ở Golden Globe Awards, và Selena cũng nhanh chóng khoe ảnh bên bạn trai kèm chú thích "Tôi thắng" để khẳng định bản thân may mắn ra sao khi có được người bạn trai tuyệt vời. Benny Blanco cũng có rất nhiều điểm chung về niềm đam mê với Selena, đặc biệt ở sở thích nấu ăn và thói quen ăn đồ ngon cùng người thương, gia đình. Ở ngưỡng tuổi trưởng thành và cần ổn định cuộc sống, 1 người bạn trai vừa có thể hòa hợp ở cả công việc lẫn cuộc sống đời thường như Benny thật sự là sự lựa chọn tuyệt vời đối với Selena.

Benny và Selena hòa hợp ở nhiều điểm, cả hai ở bên nhau rất dễ chịu và yên bình. Đây là lý do lớn nhất khiến cặp đôi gắn bó bền chặt chỉ sau 1 năm hẹn hò công khai

Theo People, Benny Blanco cũng rất được lòng hội bạn thân của Selena Gomez. Đơn cử nhất là vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Ái nữ nhà tỷ phú Nicola Peltz từng chia sẻ trong buổi phỏng vấn trên thảm đỏ ra mắt bộ phim Lola tại Los Angeles rằng cô là fan của Benny, thậm chí vợ chồng cô từng hẹn hò đôi với Selena - Benny: "Anh ấy thật sự tuyệt vời. Chúng tôi mến anh ấy lắm, thật sự rất mến. Và anh ấy nấu ăn cũng giỏi nữa. Brooklyn và Benny rất thích vào bếp nấu ăn, trong khi Selena và tôi thì ngồi đó cảm thán: 'Oa, chúng ta là những người chiến thắng'".

"Benny là một người có tài ăn nói tuyệt vời. Anh ấy trung thực, cởi mở và luôn tôn trọng, lắng nghe Selena. Anh ấy không yêu Selena để nhận được sự chú ý. Benny cũng không quan tâm mối quan hệ với Selena có giúp anh ấy nổi tiếng hay không. Anh ấy chỉ muốn ở bên và bảo vệ Selena. 6 tháng bên nhau, Selena thấy được tấm chân tình của Benny và thực sự tin tưởng anh ấy. Vì vậy, cô ấy quyết định công khai chuyện tình cảm này", nguồn tin thân cận với Selena Gomez chia sẻ với Entertainment Tonight Friday. Dựa vào lời chúc phúc trên MXH, hội bạn chị em gắn bó lâu năm như Taylor Swift, Jennifer Aniston, hay đồng nghiệp tốt như Cardi B, Gwyneth Paltrow, Suki Waterhouse hay cả Hailey Bieber đều mừng cho tương lai của Selena với Benny.

Selena Gomez nhận được lời chúc phúc của dàn chị em tốt lẫn đồng nghiệp, chứng minh Benny cũng được lòng người thân yêu xung quanh vị hôn thê