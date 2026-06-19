Người đàn ông quyết cưới nữ nhân viên kém 30 tuổi, hành động với cha cô dâu khiến cả đám cưới chết lặng

Một khoảnh khắc tưởng như rất bình thường trong đám cưới lại bất ngờ khiến không khí xung quanh chùng xuống.

Đám cưới chênh lệch 30 tuổi gây chú ý

Đám cưới diễn ra vào cuối năm 2023 – 2024 tại vùng quê thuộc tỉnh Jiangxi (Trung Quốc), sau khi hình ảnh và video buổi lễ lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Theo thông tin từ Sohu, chú rể là người đàn ông ngoài 50 tuổi, từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và hiện là chủ một doanh nghiệp tại địa phương. Trong khi đó, cô dâu khoảng 20 tuổi , từng làm việc tại chính công ty của người đàn ông này với vai trò nhân viên.

Mối quan hệ giữa hai người được cho là bắt đầu từ môi trường công việc, sau một thời gian tìm hiểu đã tiến tới hôn nhân. Khoảng cách tuổi tác lên tới 30 năm giữa cặp đôi trở thành yếu tố khiến đám cưới nhanh chóng bị bàn tán trên mạng xã hội.

Trong ngày vui, cặp đôi xuất hiện rạng rỡ, cùng nhau tiếp đón khách mời và thực hiện nghi thức mời rượu theo phong tục địa phương. Không khí buổi lễ diễn ra đông đúc, có sự tham dự của gia đình hai bên và nhiều khách mời.

Khoảnh khắc với cha cô dâu gây xôn xao

Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặc biệt chú ý lại nằm ở một khoảnh khắc trong tiệc cưới. Khi chú rể cùng cô dâu đến bàn có cha cô dâu, ông thực hiện động tác nâng ly chào hỏi trong nghi thức mời rượu.

Khoảnh khắc người đàn ông nâng ly chào hỏi cha cô dâu trong tiệc cưới bất ngờ khiến không khí xung quanh như chùng xuống, nhiều người chứng kiến được cho là "lặng đi" trong giây lát. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là hành động xã giao bình thường trong đám cưới truyền thống, thể hiện sự tôn trọng giữa hai gia đình.

Ngược lại, cũng có người cho rằng chính sự chênh lệch tuổi tác quá lớn đã khiến những hình ảnh như vậy trở nên "nhạy cảm" hơn khi được đặt dưới góc nhìn của cộng đồng mạng.

Từ một buổi lễ mang tính gia đình, câu chuyện nhanh chóng mở rộng thành chủ đề tranh luận về các cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác.

Một bên cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của hai người trưởng thành, không nên đánh giá mối quan hệ chỉ dựa trên tuổi tác hay định kiến xã hội. Tuy nhiên, cũng có ý kiến hoài nghi về sự khác biệt quá lớn trong trải nghiệm sống và vị thế xã hội giữa hai bên, cho rằng điều này có thể tạo ra khoảng cách trong tương lai.

Theo Sohu, Sina, 163