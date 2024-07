Người đàn ông Nhật Bản sống cực kỳ tiết kiệm trong 21 năm để có thể nghỉ hưu sớm

Vào đầu những năm 2000, anh bắt đầu một công việc ổn định nhưng đòi hỏi làm việc rất vất vả với mức lương khoảng năm triệu yên (32.000 đô la) mỗi năm. Thay vì nghỉ việc và tìm công việc ít căng thẳng hơn, anh quyết định chịu đựng và tiết kiệm tối đa để có thể nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, mức độ tiết kiệm của anh đã khiến nhiều người tự hỏi liệu những nỗ lực này có đáng giá hay không.

Để tiết kiệm được 100 triệu yên nhanh nhất có thể, người đàn ông này đã thay đổi hoàn toàn lối sống của mình. Anh từ bỏ căn hộ thuê, thay vào đó chọn sống trong ký túc xá công ty, nơi chỉ phải trả 30.000 yên (190 đô la) mỗi tháng. Thay vì mua sắm đồ dùng cần thiết, anh tìm cách sử dụng những đồ bỏ đi của người khác. Anh cũng không sử dụng máy điều hòa vào mùa hè, và chỉ dùng chăn kết hợp tập thể dục để giữ ấm vào mùa đông.

Chế độ ăn uống của anh là sự thay đổi mạnh mẽ nhất. Trong những bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng bài với biệt danh "“The Man Who Will Definitely Resign - Người đàn ông chắc chắn sẽ bỏ cuộc" để tự động viên bản thân. Các bữa ăn của anh chủ yếu gồm cơm trắng và những miếng trái cây hoặc rau nhỏ.

Như nhiều người Nhật khác muốn tiết kiệm, anh sử dụng phiếu giảm giá để mua sắm những sản phẩm rẻ nhất có thể. Để giải trí, anh dành buổi tối trong ký túc xá để xem phim về chủ đề nhà tù và nói đùa rằng cuộc sống của anh giống như cuộc sống của một tù nhân.

Đầu năm nay, sau hơn hai thập kỷ sống tiết kiệm cực độ, anh tuyên bố đã đạt được mục tiêu tiết kiệm 132 triệu yên (640.000 đô la), cho phép anh nghỉ hưu sớm. Trải nghiệm độc đáo này còn truyền cảm hứng cho anh viết một cuốn sách về cách đạt được FIRE, giúp anh kiếm thêm thu nhập và nghỉ hưu sớm hơn dự định.

Tuy nhiên, giấc mơ nghỉ hưu sớm của anh có thể không kéo dài được lâu do đồng yên mất giá mạnh từ đầu năm. "Nếu đồng yên tiếp tục mất giá, tôi sẽ không bao giờ đạt được tự do tài chính", anh nói. "Tôi đã làm việc để làm gì trong 21 năm qua? Tất cả đều vô nghĩa, thật bi thảm".

Trải nghiệm của anh đã lan truyền trên mạng ở Nhật Bản và Trung Quốc, nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Một số người ấn tượng trước quyết tâm và sức bền của anh, trong khi người khác bị sốc trước lối sống khắc khổ này. "Cuộc sống của anh ấy thực sự khốn khổ," một người viết. "Thu nhập của anh ấy không thấp ở Nhật Bản. Nếu anh ấy đầu tư vào vàng thay vì chỉ tiết kiệm, anh ấy đã không mất nhiều như vậy".

Bài học từ câu chuyện này cho thấy rằng việc đạt được mục tiêu tài chính đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm, nhưng cũng cần sự cân nhắc kỹ lưỡng về các yếu tố kinh tế và đầu tư.