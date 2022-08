Người đàn ông làm 5 tiếng/tuần vẫn kiếm 3,7 tỷ/tháng nhờ thu nhập thụ động: “Thời gian thừa để tạo nên những điều vô giá”

Graham Cochrane là một kỹ thuật viên âm thanh, nhưng anh bị mất việc từ năm 2009. Anh đã phải sáng tạo để kiếm sống và không nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một doanh nhân.

Sau 13 năm, Cochrane có hai công việc kinh doanh online với tổng thu nhập thụ động hàng tháng là 160.000 USD (tương đương 3,74 tỷ VNĐ). Gần đây, anh còn cho ra đời cuốn sách: "How to Get Paid for What You Know" để chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong việc theo đuổi đam mê.

Công việc kinh doanh đầu tiên là của Cochrane là bán các khóa học sản xuất âm nhạc. Cochrane lập blog có tên The Recording Revolution chuyên về âm nhạc và giáo dục để bán khóa học.

Công việc thứ hai của anh bắt đầu từ năm 2018. Đó là dạy mọi người cách kiếm tiền từ đam mê của chính họ, giống như cách mà anh đã làm. Công việc thứ hai mang lại nhiều tiền nhất, nhờ vào việc bán các khóa học trực tuyến, bán các chương trình huấn luyện và hoa hồng từ tiếp thị liên kết.

Cochrane cho biết có khoảng 2.800 người sử dụng sản phẩm của anh. Mục đích của anh là giúp nhiều người có thể phát triển công việc kinh doanh trực tuyến của họ mà không cần làm quần quật cả ngày.

Ưu tiên hàng đầu của Cochrane là dành thời gian cho gia đình. Vì thế, anh luôn cố gắng sắp xếp công việc và cuộc sống cá nhân hợp lý để có thể tập trung vào những giá trị cốt lõi ấy. Và đây là cuộc sống thường nhật của người đàn ông 39 tuổi.

Bắt đầu bằng một buổi sáng nhẹ nhàng

Cochrane thường dậy trước các con, vào lúc 5 giờ sáng để có một khoảng thời gian dành riêng cho bản thân mình. Anh thường nhâm nhi một cốc café và đọc sách.

Sau một tiếng thư giãn tinh thần và cập nhật tin tức trên báo, anh chuẩn bị bữa sáng cùng vợ và đánh thức các con. Cả gia đình thường dành 20-30 phút ngồi ăn cùng nhau trong gian bếp. Sau khi đưa các con đi học, anh thường sẽ về phòng làm việc hoặc tập luyện thể thao.

Làm việc 5 tiếng/tuần vào thứ Hai và thứ Tư

Vào các ngày thứ Hai, Cochrane lên kế hoạch và quay các video YouTube và ghi âm cho các tập podcast. Các khách hàng tiềm năng của anh thường tìm đến thông qua những nội dung miễn phí trên các nền tảng đó. Nếu họ thích, họ có thể đăng ký nhận thông báo và nhận email về các nguồn thông tin miễn phí, đồng thời là các khóa học cao cấp của anh.

Một phần thu nhập thụ động của Cochrane đến từ những khóa học này. Anh đã thiết kế hệ thống tự động gửi email, vì vậy phần lớn công việc còn lại của anh là duy trì một lượng nội dung miễn phí, mới mẻ và ổn định.

Việc quay video và thu âm podcast mất khoảng 2 tiếng. Cochrane cũng thuê người chuyên chỉnh sửa và đăng tải những sản phẩm của mình. Thời gian còn lại của ngày thứ Hai anh dành để trả lời email hoặc đưa ra lời khuyên cho các thành viên trong cộng đồng có tên Six-Figure Coaching Community do anh thành lập.

Thứ Tư, Cochrane dành thời gian để tương tác với mọi người, tổ chức các cuộc gọi trực tuyến kéo dài 90 phút với các học viên của lớp huấn luyện kinh doanh nâng cao của anh.

Mỗi tháng một lần, Cochrane quay một chương trình đào tạo dành riêng cho các thành viên tham gia khóa học trả phí. Công việc đó mất 2 giờ để hoàn thiện.

Cochrane chia sẻ rằng anh không phải là người yêu thích văn hóa sống hối hả. Anh cho rằng việc đó không lành mạnh và cũng không phải là cách tốt nhất. Anh cho biết rằng nếu biết tìm cách để hệ thống tự vận hành, bản thân sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Anh cho rằng việc "trở thành sếp của chính mình" sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu bạn vẫn phải hùng hục làm việc mọi lúc mọi nơi.

Cochrane dành khoảng 5 giờ mỗi tuần để tạo nội dung mới và quản lý công việc của mình. Ảnh: John Olson/CNBC.

Thời gian cho gia đình là ưu tiên số 1

Cochrane thường được hỏi rằng anh làm gì với tất cả thời gian trống còn lại trong tuần. Và đáp án của anh bình thường như bao người khác. Cochrane làm việc nhà, tập thể dục, rửa xe, uống café, ăn trưa với bạn bè, hoặc đọc sách.

Nhưng quan trọng nhất là anh dành thời gian cho gia đình. Thứ Sáu là "ngày hẹn hò" của hai vợ chồng. Họ cùng tập thể dục, đi ăn trưa, trò chuyện với nhau và gặp gỡ các chuyên gia tư vấn đề đời sống hôn nhân.

Gần đây, anh và vợ đang tập trung tìm hiểu cách giao tiếp tốt hơn khi cả hai nảy sinh bất đồng. Không có một cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, vì thế việc dành thời gian với người bạn đời giúp anh trở thành một người chồng và người cha tốt hơn.

Lịch trình của Cochrane có hai thứ không thể thay đổi, đó là việc đưa đón con gái đi học và bữa cơm tối cùng gia đình. Ảnh: John Olson/CNBC.

Bữa tối của gia đình cũng là khoảng thời gian "bất khả xâm phạm". Anh và gia đình sẽ cùng ăn tối và trò chuyện với nhau mà không bị công nghệ can thiệp. Thỉnh thoảng, cả gia đình sẽ cùng nhau ra ngoài thưởng thức những món ăn khác.

Cả gia đình anh thường đi dạo, đi bơi hoặc đi xem phim cùng nhau. Anh nói: "Bằng cách dành thời gian bên nhau, chúng tôi hy vọng sẽ dạy được cho con những kỹ năng sống cần thiết như cách chia sẻ cảm xúc và đối xử tốt với mọi người".

Gia đình Cochrane rất thích đi du lịch, cả trong nước lẫn nước ngoài. Anh cho rằng nhờ có những khoảng thời gian linh hoạt như thế này, gia đình anh sẽ tạo nên những kỷ niệm vô giá.

Lòng quảng đại là giá trị cốt lõi

Gia đình Cochrane thường tham gia vào các công việc tình nguyện địa phương để giúp đỡ những người khó khăn trong khu vực.

Cochrane muốn kiếm tiền để quyên góp cho các tổ chức đang làm nhiều công việc tốt cho xã hội. Hiện hai vợ chồng Cochrane đang quyên góp 30% thu nhập của mình và họ có dự định quyên góp một nửa thu nhập trong tương lai.

Tham khảo: CNBC

