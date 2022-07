Người mẹ 33 tuổi này kiếm được 17 tỷ đồng/năm với thu nhập thụ động, hiện đang du lịch khắp nơi với một chiếc thuyền buồm: "Tôi chỉ làm việc 10 giờ/tuần"

Khi bắt đầu blog về tiền và phong cách sống của mình có tên Making Sense of Cents vào năm 2011, tôi hoàn toàn không có chút chủ đích gì về nó.

Khi ấy tôi chỉ là một nhà phân tích tài chính 22 tuổi, kiếm được 40.000 đô la một năm và đang vật lộn để trả các khoản vay sinh viên của mình. Tuy nhiên, khoản nợ trước mắt thực sự là một phần lớn trong lý do tại sao tôi bắt đầu viết blog - tôi muốn theo dõi và cả chia sẻ tiến trình thực hiện các mục tiêu tài chính của mình.

Mười một năm sau, Making Sense đã phát triển vượt ra ngoài những tưởng tượng của tôi. Trong 5 năm qua, tôi đã kiếm được thu nhập thụ động trung bình 760.000 đô la mỗi năm bằng cách đưa ra những lời khuyên về cách bắt đầu đầu tư, sử dụng sản phẩm tài chính nào và cách giải quyết các quyết định về tiền bạc khác.

Chồng tôi và tôi đã đạt được sự độc lập về tài chính và chúng tôi cũng đã tiết kiệm đủ để nghỉ hưu bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Nó giúp chúng tôi sống cuộc sống lý tưởng của mình: tôi chỉ làm việc 10 giờ một tuần và đi du lịch toàn thời gian trên chiếc thuyền buồm của hai vợ chồng. Tôi thường xuyên lặn với ống thở, khám phá và đi bộ đường dài.

Trên tất cả, chúng tôi có nhiều thời gian để ở bên cô con gái sáu tháng tuổi mình.

Michelle Schroeder-Gardner

Cách tôi bắt đầu blog tài chính của mình

Making Sense bắt đầu như một sở thích, nhưng khoảng sáu tháng sau khi viết bài, bạn tôi đã kết nối tôi với một công ty muốn tôi viết một bài đăng được tài trợ cho họ. Họ đã trả cho tôi 100 đô la cho 50.000 người truy cập trang web hàng tháng của tôi.

Sau đó, tôi bắt đầu nghiên cứu các blogger khác, những người đã kiếm tiền từ blog của họ. Tôi đăng thường xuyên hơn và thiết lập quảng cáo hiển thị trên trang web của mình. Tôi cũng tiếp tục viết các bài đăng được tài trợ bằng cách liên hệ với các thương hiệu mà tôi thấy các blogger khác đang làm việc cùng.

Chỉ trong hai năm, tôi đã kiếm được khoảng 5.000 đến 10.000 đô la mỗi tháng (khoảng 116 triệu - 230 triệu đồng) - nhiều hơn những gì tôi kiếm từ công việc hàng ngày của mình. Khi đã trả hết các khoản vay sinh viên của mình vào năm 2013, tôi quyết định nghỉ việc và viết blog toàn thời gian.

Trong vài năm đầu tiên, tôi tập trung vào trang web của mình và xuất bản các bài đăng mới hầu như mỗi ngày. Tôi cũng đã đăng các bài viết của khách trên blog.

Sau đó, tôi tăng gấp đôi sự hiện diện trên mạng xã hội của mình. Hiện tại tôi có 110.000 người theo dõi trên Facebook, nơi tôi đăng nhiều lần một ngày và 161.000 người theo dõi trên Pinterest, nơi tôi đăng khoảng hai lần một tuần. Tôi cũng có hơn 130.000 người đăng ký email.

Trong nhiều năm, tôi dựa vào độc giả và lượng người đọc của mình để tạo ra một số nguồn thu nhập thụ động. Vào năm 2016, tôi đã cho ra mắt khóa học viết blog đầu tiên của mình. Hiện tại, tôi chỉ viết và xuất bản blog một hoặc hai lần một tuần và tôi đã kiếm được tổng doanh thu hơn 4.000.000 đô la trong 5 năm qua.

Michelle Schroeder-Gardner

Cách tôi kiếm được $ 760,000 (khoảng 17 tỷ đồng) một năm từ thu nhập thụ động

Tạo thu nhập thụ động từ blog không có nghĩa là bạn không bao giờ phải làm việc. Bạn sẽ luôn phải quản lý phần kế toán của công việc, duy trì trang web và tạo nội dung mới. Nhưng đồng thời bạn cũng có thể làm trước và được trả sau trong vòng rất nhiều năm với phí bảo trì ít.

Tôi có ba nguồn thu nhập thụ động chính: tiếp thị liên kết, bán khóa học và quảng cáo.

Hoa hồng từ việc tiếp thị liên kết chiếm khoảng 50% doanh thu của tôi. Tôi được trả tiền khi hướng lưu lượng truy cập hoặc bán hàng cho các thương hiệu đối tác thông qua các liên kết trên blog của mình - ngay cả trên các bài đăng được tạo cách đây vài tháng hoặc nhiều năm, chúng vẫn có thể được tìm thấy qua Google, các kênh truyền thông xã hội và blog của tôi.

Khoảng 20% doanh thu của tôi đến từ việc bán khóa học. Tôi có hai khóa học viết blog mà tôi bán cho các độc giả của mình, những người cũng có mong muốn làm blog và người đăng ký email của mình: Making Sense of Affiliate Marketing và Making Sense of Sponsored Posts.

Tôi đã tạo khóa học đầu tiên trên Teachable và thực hiện tất cả các công việc lập kế hoạch, viết nội dung và ghi âm. Tôi đã giao công việc thiết kế đồ họa cho các freelancer khác chuyên nghiệp hơn.

Tôi bán Making Sense of Afiliate Marketing với giá 197 đô la và Making Sense of Sponsored Posts với giá 159 đô la, cả hai đều có giá thấp hơn nhiều so với giá mà đối thủ cạnh tranh của tôi đưa ra. Tuy nhiên, tôi vẫn kiếm được hơn 1.000.000 đô la trong nhiều năm từ hai khóa học này.

Tôi cũng kiếm thu nhập thụ động thông qua hoa hồng từ việc quảng cáo hiển thị thông qua Adthrive. Tôi được trả tiền khi người đọc nhìn thấy hoặc nhấp vào quảng cáo được tạo tự động trên blog của tôi.

Michelle Schroeder-Gardner và chồng của cô

Mẹo hàng đầu để kiếm thu nhập thụ động của tôi

Tôi luôn cố gắng tăng thu nhập thụ động của mình. Ngoài việc viết blog, chồng tôi và tôi đầu tư vào cả cổ phiếu cá nhân và tài khoản đầu tư để thêm quỹ hưu trí của chúng tôi.

Vì tôi sống và đi du lịch trên thuyền buồm nên không phải lúc nào cũng có Internet. Vì vậy, nếu không có các nguồn thu nhập thụ động, tôi và gia đình sẽ không thể tận hưởng lối sống du mục tuyệt vời này.

Dưới đây là các mẹo hàng đầu mà tôi áp dụng để tạo ra nội dung có thể giúp bạn kiếm thu nhập thụ động:

1. Viết như thể bạn đang nói chuyện

Trên Making Sense, tôi viết về các chủ đề tài chính bằng ngôn ngữ dễ đọc và dễ hiểu. Độc giả sẽ có cảm giác như họ đã học được điều gì đó thay vì cảm thấy bối rối vì những ngôn từ quá chuyên ngành. Cách này khiến họ có nhiều khả năng trở lại hoặc chia sẻ blog của tôi với bạn bè của mình.

Đảm bảo rằng ngôn ngữ truyền thông xã hội của bạn cũng hấp dẫn và phù hợp. Một mẹo hay là hãy viết như thể bạn đang nói chuyện với một người bạn khi đang uống cà phê cùng nhau vậy.

2. Đa dạng hóa các dòng thu nhập của bạn

Tiếp thị liên kết, quảng cáo hiển thị hình ảnh và bán sản phẩm kỹ thuật số là một số cách đặt cược tốt nhất giúp bạn kiếm thu nhập thụ động.

Đa dạng hóa các nguồn thu nhập cho phép bạn không phụ thuộc vào chỉ một cách kiếm tiền hoặc chỉ một trong các nguồn lưu lượng truy cập của bạn. Thay vào đó, bạn sẽ có các dòng thu nhập cân bằng để giảm thiểu rủi ro.

3. Đăng bài đều đặn

Mặc dù các blog cũ vẫn có thể mang lại thu nhập cho bạn trong nhiều năm sau đó, nhưng bạn vẫn nên tiếp tục tạo nội dung mới. Điều này giúp bạn thu hút người đọc hoặc người theo dõi mới đồng thời duy trì những độc giả trung thành của mình (những người không muốn xem đi xem lại cùng một nội dung).

4. Hãy khiến blog của bạn trở nên hữu ích nhất có thể

Mục đích là làm cho mọi người muốn quay lại blog của bạn. Bạn muốn họ đủ tin tưởng bạn để mua một khóa học hoặc sản phẩm liên kết mà bạn giới thiệu.

Hỏi người đọc những gì họ muốn đọc thêm hoặc những câu hỏi mà họ muốn hỏi. Tiến hành nghiên cứu về những gì đang thịnh hành để có những ý tưởng mới, bao gồm các mẹo hữu ích mà độc giả có thể sử dụng ngay lập tức. Và cuối cùng, chỉ quảng bá và bán những sản phẩm mà cá nhân bạn tin tưởng.

Tác giả của bài viết là Michelle Schroeder-Gardner, người sáng lập của blog Making Sense of Cents, nơi cô giúp người đọc đưa ra các quyết định thông minh về cách kiếm tiền, tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư. Cô đã trả hết gần 40.000 đô la khoản nợ vay sinh viên chỉ trong bảy tháng và hiện đang đi du lịch toàn thời gian với gia đình trên thuyền buồm.

(Sohu)

https://cafebiz.vn/nguoi-me-33-tuoi-nay-kiem-duoc-17-ty-dong-nam-voi-thu-nhap-thu-dong-hien-dang-du-lich-khap-noi-voi-mot-chiec-thuyen-buom-toi-chi-lam-viec-10-gio-tuan-20220730115326947.chn