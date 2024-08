Người đàn ông đột ngột hôn mê sâu khi đang ăn liên hoan với bạn bè

Vừa qua, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã cứu sống người bệnh Đ.V.T. (nam, 37 tuổi, trú tại Đạo Trù, Tam Đảo) bị ngừng tuần hoàn 2 lần trong một khoảng thời gian ngắn.

Được biết, anh T. trong lúc tham gia liên hoan cùng bạn bè thì đột nhiên mất nhận thức, rơi vào hôn mê sâu và người tím tái. Ngay lập tức, anh T. được đưa đến Trung tâm y tế huyện Tam Đảo để cấp cứu.

Tại đây, người bệnh xuất hiện tình trạng ngừng tuần hoàn lần 1 và được các bác sĩ của trung tâm y tế nhanh chóng cấp cứu. Sau 5 phút, người bệnh có mạch trở lại và được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh vĩnh Phúc để kịp thời gian vàng trong cấp cứu và điều trị.

Khi vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, người bệnh lại tiếp tục bị ngừng tuần hoàn lần 2. Nhờ sự can thiệp kịp thời của kíp trực, sau 20 phút giành giật sự sống, tuần hoàn tự nhiên của người bệnh đã được tái lập trở lại và bắt đầu có những nhịp tự thở. Người bệnh được chuyển khoa Hồi sức tích cực ngay sau đó.

Khai thác tiền sử bệnh cho thấy anh T bị hen phế quản từ nhỏ và thường xuyên uống rượu trong nhiều năm nên các bác sĩ đã tiến hành chụp cắt lớp vi tính và xét nghiệm khí máu để làm rõ nguyên nhân bị ngừng tuần hoàn. Kết quả cho thấy người bệnh bị tràn khí màng phổi 2 bên và xuất hiện tình trạng toan chuyển hóa nặng.

Do đó, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc đã tiến hành thực hiện kỹ thuật mở màng phổi 2 bên để giải phóng khoang màng phổi khỏi các áp lực do tích tụ khí, hỗ trợ người bệnh hô hấp dễ dàng hơn. Đồng thời, do người bệnh bị nhiễm toan chuyển hóa và nhiễm toan hô hấp nặng nên cần được lọc máu liên tục và đặt ống nội khí quản để đào thải những chất sinh toan, các gốc axit có trong cơ thể.

Sau 24 giờ, tình trạng của anh T đã ổn định hơn và có nhận thức trở lại. 6 ngày sau điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh táo, thở tốt, huyết áp bình thường, hết tình trạng toan chuyển hóa, không còn khí màng phổi 2 bên nên được cai máy thở, rút ống nội khí quản, ống dẫn lưu màng phổi và được chuyển khoa Nội tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hiện tại, người bệnh đã có thể giao tiếp bình thường, ăn uống đường miệng, vận động tốt, không để lại di chứng đáng kể nào và được xuất viện sau hơn 11 ngày chữa trị và hồi sức liên tục.

Để phòng ngừa những trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện, người dân cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là những người có tiền sử tim mạch, huyết áp, phổi, đái tháo đường,... Nếu thấy người nhà hay người xung quanh đột ngột mất ý thức và ngừng thở như trường hợp người bệnh Đ.V.T thì cần ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ kết hợp hà hơi thổi ngạt đúng cách, nhanh chóng gọi cấp cứu đến hỗ trợ và tiến hành đưa người bệnh vào cơ sở y tế gần nhất.