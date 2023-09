Người đàn ông bị kéo lê 10m, tử vong tại chỗ do chạy xe ngược chiều

Ngày 25-9, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24-9. Thời điểm này, ô tô biển số tỉnh Bình Dương đang chạy trên Quốc lộ 1, hướng từ An Sương về Suối Tiên.

Chiếc xe máy mắc kẹt dưới ô tô sau cú va chạm trực diện

Khi đang đổ dốc cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình, TP Dĩ An, thì va chạm trực diện với xe máy do anh N.Đ.H (40 tuổi, quê Hà Nam) điều khiển chạy ngược chiều.

Cú va chạm mạnh, khiến anh H. bị ô tô kéo lê khoảng 10m trên đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy của người này cũng bị mắc kẹt dưới gầm trước ô tô.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An và đội CSGT Bình Triệu (TPHCM) có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Vụ tai nạn làm hai phương tiện hư hỏng nặng.