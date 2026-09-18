Người đàn ông 60 tuổi suýt tử vong vì uống trà thay nước theo kiểu nhiều người mê

Suốt 2 tuần, người đàn ông 60 tuổi chỉ uống một loại trà thay nước lọc, không ngờ thói quen tưởng vô hại này lại âm thầm đẩy cơ thể đến tình trạng nguy hiểm, đến khi nhập viện cấp cứu ở Đài Loan (Trung Quốc).

Trà thường được xem là thức uống có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người mắc bệnh thận, việc lựa chọn loại trà, cách pha và lượng sử dụng cần được cân nhắc kỹ. Một người đàn ông 60 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) đã phải cấp cứu vì tăng kali máu cấp tính sau thời gian dài uống trà thảo dược thay nước lọc.

Ông Phó, 60 tuổi, sống tại Đài Loan (Trung Quốc), được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng mệt lả, yếu sức và tim đập nhanh bất thường.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ kali trong máu của bệnh nhân lên tới 7,2 mmol/L, cao hơn đáng kể so với mức thường được xem là an toàn. Các bác sĩ xác định ông bị tăng kali máu cấp tính, một tình trạng có thể gây rối loạn nhịp tim nghiêm trọng và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, trong quá trình khai thác bệnh sử, ê-kíp điều trị phát hiện bệnh nhân vốn đã mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3. Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, nghe giới thiệu về một loại trà thảo dược có tác dụng "thanh nhiệt, giải độc", ông đã mua về và uống thay nước lọc hằng ngày.

Những ngày đầu, ông bắt đầu có biểu hiện chán ăn, mệt mỏi nhưng cho rằng đây là dấu hiệu cơ thể đang thải độc nên vẫn tiếp tục sử dụng. Đến khi xuất hiện tình trạng tim đập bất thường và ngất xỉu, gia đình mới đưa ông đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm bệnh nhân sau đó phải được điều trị khẩn cấp, trong đó có lọc máu để kiểm soát nồng độ kali.

Ở người mắc bệnh thận, khả năng đào thải kali qua thận có thể bị suy giảm. Khi lượng kali đưa vào cơ thể vượt quá khả năng bài tiết, kali có thể tích tụ trong máu và ảnh hưởng đến hoạt động điện của tim.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia, người mắc bệnh thận không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn trà khỏi chế độ ăn uống. Tuy nhiên, cần thận trọng với những sản phẩm không rõ thành phần, cách sử dụng hoặc chứa nhiều đường, phụ gia và khoáng chất.

Trà thảo dược, trà đông y không rõ nguồn gốc: Theo các chuyên gia các loại trà thảo dược hoặc trà đông y có thành phần không rõ ràng có thể khiến người sử dụng khó kiểm soát lượng kali và các chất khác được đưa vào cơ thể. Đối với người suy giảm chức năng thận, khả năng đào thải kali có thể thấp hơn bình thường. Nếu lượng kali hấp thụ tăng cao, nguy cơ tăng kali máu cũng có thể gia tăng. Do đó người bệnh không nên tự ý sử dụng các loại trà được quảng cáo với công dụng thanh nhiệt, giải độc hoặc bổ thận thay cho nước uống thông thường hay thuốc điều trị.

Trà pha quá đặc: Uống trà quá đặc hoặc ngâm trà quá lâu khiến lượng caffeine và một số hợp chất trong trà tăng lên. Với người có bệnh lý nền, việc thường xuyên sử dụng trà quá đặc có thể gây ra những tác động không mong muốn, chẳng hạn ảnh hưởng đến giấc ngủ, tim mạch hoặc đường tiêu hóa. Vì vậy, người bệnh nên pha trà với nồng độ vừa phải và tránh uống quá nhiều trong ngày.

Trà chứa nhiều đường và trà đóng chai: Thông thường trà sữa, trà đóng chai và các loại đồ uống từ trà có thể chứa lượng đường đáng kể. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường có thể làm tăng tổng lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể, từ đó bất lợi cho kiểm soát cân nặng, đường huyết và sức khỏe chuyển hóa. Đây là vấn đề đáng lưu ý với người mắc bệnh thận, đặc biệt những người đồng thời bị tiểu đường, thừa cân hoặc béo phì.

Trà bị ẩm mốc: Trà được bảo quản trong môi trường ẩm, có dấu hiệu mốc hoặc không rõ nguồn gốc không nên tiếp tục sử dụng. Nguyên liệu thực phẩm bị nhiễm nấm mốc có thể phát sinh độc tố. Ngoài ra, các sản phẩm không được kiểm soát chất lượng cũng tiềm ẩn nguy cơ chứa tạp chất hoặc kim loại nặng. Đặc biệt, người mắc bệnh thận cần đặc biệt chú ý vì chức năng đào thải một số chất của cơ thể có thể đã suy giảm.

Trà sữa và các sản phẩm matcha chế biến sẵn: Một số sản phẩm trà sữa, bột pha trà hoặc matcha chế biến sẵn có thể chứa nhiều đường, chất béo và phụ gia. Với người mắc bệnh thận mạn, việc kiểm soát lượng kali, phốt pho, natri và đường trong chế độ ăn uống thường rất quan trọng. Vì vậy, không nên xem trà sữa hoặc các loại đồ uống từ trà là thức uống có thể sử dụng tùy ý chỉ vì chúng có thành phần từ trà.

Người mắc bệnh thận nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng chất lỏng và các khoáng chất phù hợp với tình trạng bệnh của mình.

Nếu được phép uống trà, nên ưu tiên trà nguyên chất, có nguồn gốc rõ ràng, pha ở mức vừa phải và tránh biến trà thành nguồn cung cấp chất lỏng chính thay cho chế độ uống được bác sĩ khuyến nghị.

Lưu ý nếu xuất hiện các dấu hiệu như yếu cơ, mệt mỏi bất thường, hồi hộp, tim đập bất thường hoặc ngất xỉu ở người mắc bệnh thận cần được chú ý và nên đi khám sớm, bởi tăng kali máu có thể diễn biến nguy hiểm mà không phải lúc nào cũng có triệu chứng rõ ràng, theo HK01.