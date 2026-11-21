Nam bệnh nhân 53 tuổi nhập viện vì đau bụng đột ngột vùng hố chậu phải.

Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, chỉ trong vòng 1 tháng, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa của bệnh viện đã ghi nhận 2 trường hợp thủng đường tiêu hóa do nuốt phải tăm, với vị trí tổn thương khác nhau: Một trường hợp thủng manh tràng và một trường hợp thủng đoạn D3 tá tràng.

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 53 tuổi, nhập viện vì đau bụng đột ngột vùng hố chậu phải.

Người bệnh cho biết có thói quen ngậm tăm hằng ngày nhưng không nhớ mình nuốt phải tăm từ khi nào.

Qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ thủng đại tràng do dị vật và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Khi nội soi thăm dò ổ bụng, ê-kíp phát hiện một que tăm đâm thủng thành manh tràng, gây viêm phúc mạc khu trú và viêm ruột thừa thứ phát. May mắn, các mạc nối đã bao bọc quanh vùng tổn thương, phần nào hạn chế tình trạng viêm lan rộng.

Ê-kíp đã lấy que tăm qua nội soi, khâu kín lỗ thủng manh tràng, cắt ruột thừa viêm thứ phát, đồng thời lau rửa và dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục, tình trạng sức khỏe ổn định.

Trường hợp thứ hai cũng nuốt phải tăm và que tăm nhọn đã đâm thủng đoạn D3 tá tràng của người bệnh.

Các y bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Việc hai người bệnh cùng gặp biến chứng nguy hiểm từ một vật dụng quen thuộc cho thấy nguy cơ nuốt tăm cần được cộng đồng quan tâm đúng mức.

Tăm tre thường mảnh, cứng và có đầu nhọn. Khi ngậm tăm trong lúc trò chuyện, nằm nghỉ hoặc ngủ quên, người sử dụng có thể vô tình nuốt phải mà không nhận ra.

Que tăm đi vào đường tiêu hóa có nguy cơ mắc lại ở một vị trí nào đó và xuyên qua thành ống tiêu hóa. Tổn thương có thể gây đau bụng, viêm nhiễm, hình thành ổ áp xe hoặc viêm phúc mạc; nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể phải đối mặt với nhiễm khuẩn nặng và những biến chứng đe dọa tính mạng.

Đáng lo ngại là không phải ai nuốt tăm cũng nhớ rõ sự việc. Đặc biệt, người cao tuổi dễ ngủ gật khi đang ngậm tăm, hoặc có thể không nhận thấy mình đã nuốt dị vật.

Bác sĩ Trần Hoàng Anh – khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa, Bệnh viện Quân đội 108 khuyến cáo, người dân nếu biết hoặc nghi ngờ đã nuốt phải tăm hay vật sắc nhọn, cần đến cơ sở y tế uy tín để được đánh giá sớm, ngay cả khi chưa đau bụng.

Đặc biệt, khi xuất hiện đau bụng tăng dần, sốt, nôn, đau khi nuốt hoặc đi ngoài ra máu, không nên tự theo dõi kéo dài hay tìm cách xử lý tại nhà. Đồng thời hãy thông báo cho bác sĩ về loại dị vật, thời điểm có thể đã nuốt và các triệu chứng đã xuất hiện.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu dùng tăm sau bữa ăn, nên bỏ ngay sau khi sử dụng, tuyệt đối không ngậm tăm khi nói chuyện, khi nằm... để tránh vô tình nuốt phải tăm mà không biết.