Người đàn ông 46 tuổi tử vong trên giường, bác sĩ cảnh báo loại đồ uống quen thuộc "vạn người mê"

Sự ra đi đột ngột của người đàn ông một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bất chấp tính mạng để câu view bằng những thử thách hủy hoại sức khỏe.

Cộng đồng mạng Trung Quốc mới đây rúng động trước thông tin Quách Vĩnh Hoa, một nhà sáng tạo nội dung 46 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội Douyin nổi tiếng với biệt danh "Sói say" đã qua đời tại bệnh viện.

Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy đa tạng cấp tính, hệ quả trực tiếp từ thói quen uống rượu vô độ trước ống kính suốt một thời gian dài.

Xuất thân trong gia cảnh bình thường, Quách Vĩnh Hoa vô tình phát hiện ra việc quay video uống rượu có thể giúp bản thân nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội và mang lại thu nhập tốt. Kể từ đó, người đàn ông liên tục thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp, đều đặn nạp vào cơ thể trên 3 chai rượu trắng nồng độ cao để "hút view".

Kiếm được tiền, nhưng cái giá mà tiktoker này phải trả lại quá đắt khi sức khỏe của anh xuống dốc không phanh. Dù bản thân sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường của cơ thể, nhưng vì áp lực duy trì lượt xem, Quách Vĩnh Hoa vẫn cắn răng tiếp tục nâng ly trước ống kính máy quay. Thậm chí anh còn chấp nhận nhiều loại thử thách uống rượu để thu hút người xem.

Ảnh minh họa. (nguồn: Internet)

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hình ảnh của vị "thần rượu" ngày nào khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh suy kiệt đến mức gầy gò trơ xương, nằm liệt giường và không thể tự trở mình. Bàn tay cũng mất hoàn toàn khả năng cầm nắm các vật dụng cơ bản.

Những người theo dõi anh từ lâu cho biết tâm trạng và thể trạng của nam tiktoker đã xấu đi đáng kể từ đầu năm 2026. Anh thường run rẩy khi uống rượu, thậm chí còn khóc một mình vào đêm khuya. Sau khi uống rượu, anh ấy ngủ thiếp đi ngay lập tức, và sau khi thức dậy lại tiếp tục uống rượu.

Đáng sợ hơn, độc tố từ rượu tích tụ lâu ngày đã tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, khiến người đàn ông 46 tuổi rơi vào trạng thái ảo giác nghiêm trọng. Bất chấp tình trạng sức khỏe, vào cuối tháng trước, Quách Vĩnh Hoa vẫn đăng tải một video quay cảnh mình đang uống rượu khi cơ thể đã vô cùng yếu ớt.

Sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ cũng phải lắc đầu bất lực. Anh trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5/5/2026 do suy đa tạng. Đoạn video cố uống rượu khi bệnh nặng cũng chính là những hình ảnh cuối cùng của anh trên thế giới này.

Chứng kiến kết cục đau lòng của nam tiktoker, các bác sĩ điều trị chỉ biết thở dài tiếc nuối.

Ảnh minh họa. (nguồn: Henryford)

Theo các bác sĩ, khi rượu đi vào cơ thể, gan là cơ quan đầu tiên hứng chịu "làn sóng độc tố", dẫn đến gan nhiễm mỡ, xơ gan và mất hoàn toàn chức năng. Kế tiếp, niêm mạc dạ dày và đại tràng bị bào mòn, gây viêm loét, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt. Tuyến tụy cũng bị phá hủy, dẫn đến viêm tụy cấp với nguy cơ tử vong cực cao.

Nghiêm trọng hơn, hệ tim mạch phải chịu áp lực lớn khi cồn làm cơ tim bị nhiễm độc, gây rối loạn nhịp tim, cao huyết áp ác tính và đột quỵ vỡ mạch máu não. Đồng thời, thận cũng bị quá tải, mất khả năng lọc máu và nhanh chóng rơi vào trạng thái suy thận cấp. Khi hệ thống thần kinh trung ương bị tê liệt gây ra các cơn ảo giác, cũng là lúc toàn bộ hệ thống tim, gan, thận, tụy, dạ dày đồng loạt sụp đổ. Từ đó đẩy bệnh nhân vào cái chết đau đớn vì suy đa tạng.