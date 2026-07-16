Người đàn ông 46 tuổi tử vong trên giường, bác sĩ cảnh báo loại đồ uống quen thuộc "vạn người mê"
Sự ra đi đột ngột của người đàn ông một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bất chấp tính mạng để câu view bằng những thử thách hủy hoại sức khỏe.
Cộng đồng mạng Trung Quốc mới đây rúng động trước thông tin Quách Vĩnh Hoa, một nhà sáng tạo nội dung 46 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội Douyin nổi tiếng với biệt danh "Sói say" đã qua đời tại bệnh viện.
Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy đa tạng cấp tính, hệ quả trực tiếp từ thói quen uống rượu vô độ trước ống kính suốt một thời gian dài.
Xuất thân trong gia cảnh bình thường, Quách Vĩnh Hoa vô tình phát hiện ra việc quay video uống rượu có thể giúp bản thân nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội và mang lại thu nhập tốt. Kể từ đó, người đàn ông liên tục thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp, đều đặn nạp vào cơ thể trên 3 chai rượu trắng nồng độ cao để "hút view".
Kiếm được tiền, nhưng cái giá mà tiktoker này phải trả lại quá đắt khi sức khỏe của anh xuống dốc không phanh. Dù bản thân sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường của cơ thể, nhưng vì áp lực duy trì lượt xem, Quách Vĩnh Hoa vẫn cắn răng tiếp tục nâng ly trước ống kính máy quay. Thậm chí anh còn chấp nhận nhiều loại thử thách uống rượu để thu hút người xem.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hình ảnh của vị "thần rượu" ngày nào khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh suy kiệt đến mức gầy gò trơ xương, nằm liệt giường và không thể tự trở mình. Bàn tay cũng mất hoàn toàn khả năng cầm nắm các vật dụng cơ bản.
Những người theo dõi anh từ lâu cho biết tâm trạng và thể trạng của nam tiktoker đã xấu đi đáng kể từ đầu năm 2026. Anh thường run rẩy khi uống rượu, thậm chí còn khóc một mình vào đêm khuya. Sau khi uống rượu, anh ấy ngủ thiếp đi ngay lập tức, và sau khi thức dậy lại tiếp tục uống rượu.
Đáng sợ hơn, độc tố từ rượu tích tụ lâu ngày đã tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, khiến người đàn ông 46 tuổi rơi vào trạng thái ảo giác nghiêm trọng. Bất chấp tình trạng sức khỏe, vào cuối tháng trước, Quách Vĩnh Hoa vẫn đăng tải một video quay cảnh mình đang uống rượu khi cơ thể đã vô cùng yếu ớt.
Sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ cũng phải lắc đầu bất lực. Anh trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5/5/2026 do suy đa tạng. Đoạn video cố uống rượu khi bệnh nặng cũng chính là những hình ảnh cuối cùng của anh trên thế giới này.
Chứng kiến kết cục đau lòng của nam tiktoker, các bác sĩ điều trị chỉ biết thở dài tiếc nuối.
Theo các bác sĩ, khi rượu đi vào cơ thể, gan là cơ quan đầu tiên hứng chịu "làn sóng độc tố", dẫn đến gan nhiễm mỡ, xơ gan và mất hoàn toàn chức năng. Kế tiếp, niêm mạc dạ dày và đại tràng bị bào mòn, gây viêm loét, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt. Tuyến tụy cũng bị phá hủy, dẫn đến viêm tụy cấp với nguy cơ tử vong cực cao.
Nghiêm trọng hơn, hệ tim mạch phải chịu áp lực lớn khi cồn làm cơ tim bị nhiễm độc, gây rối loạn nhịp tim, cao huyết áp ác tính và đột quỵ vỡ mạch máu não. Đồng thời, thận cũng bị quá tải, mất khả năng lọc máu và nhanh chóng rơi vào trạng thái suy thận cấp. Khi hệ thống thần kinh trung ương bị tê liệt gây ra các cơn ảo giác, cũng là lúc toàn bộ hệ thống tim, gan, thận, tụy, dạ dày đồng loạt sụp đổ. Từ đó đẩy bệnh nhân vào cái chết đau đớn vì suy đa tạng.
Rượu bia làm tổn thương gần hết bộ phận trong cơ thể
Nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định: uống rượu bia thường xuyên, đặc biệt là vượt quá ngưỡng khuyến cáo, có thể làm tổn thương gần như toàn bộ các cơ quan trong cơ thể – từ gan, tim, não đến nội tiết và sinh sản. Cụ thể:
1. Gan tổn thương âm thầm – căn nguyên của hàng loạt bệnh lý nặng
Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa rượu. Khi rượu đi vào cơ thể, gan sẽ biến ethanol thành acetaldehyde – một chất độc có thể gây đột biến DNA. Nếu tình trạng uống rượu kéo dài, gan phải hoạt động quá tải, dẫn đến viêm gan do rượu, xơ gan và cuối cùng là ung thư gan.
2. Tim mạch bị tổn thương
Rượu bia làm tăng huyết áp, làm tim đập nhanh và mạnh hơn mức bình thường. Về lâu dài, điều này khiến tim phì đại, giãn cơ tim, suy giảm khả năng bơm máu và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
3. Não bộ và tinh thần suy giảm
Cồn trong rượu làm teo vỏ não, đặc biệt ở vùng kiểm soát trí nhớ và cảm xúc. Khi uống rượu thường xuyên, nam giới có thể gặp các vấn đề như suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tư duy, rối loạn lo âu và trầm cảm.
Trường hợp nặng hơn là hội chứng Wernicke-Korsakoff – rối loạn thần kinh gây mất trí nhớ vĩnh viễn, thường thấy ở người nghiện rượu lâu năm. Đáng lo ngại, các biểu hiện ban đầu thường bị nhầm lẫn với stress hoặc mất ngủ.
4. Hệ tiêu hóa và dạ dày "kêu cứu"
Rượu bia làm kích thích niêm mạc dạ dày, gây viêm loét, xuất huyết và tăng nguy cơ ung thư thực quản, dạ dày.
5. Rối loạn nội tiết và sinh lý
Rượu ảnh hưởng đến trục dưới đồi – tuyến yên – tinh hoàn, làm giảm tiết testosterone – hormone thiết yếu với nam giới. Kết quả là ham muốn suy giảm, rối loạn cương, xuất tinh sớm hoặc không xuất tinh. Ngoài ra, tinh trùng cũng bị suy yếu cả về số lượng lẫn chất lượng, gây khó thụ thai.
6. Miễn dịch suy yếu khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh hơn
Uống rượu bia nhiều làm giảm khả năng sản xuất bạch cầu và kháng thể – những chiến binh bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus. Do đó, người uống nhiều rượu dễ bị cảm lạnh, viêm phổi, viêm đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiết niệu… và thời gian hồi phục lâu hơn bình thường.
7. Tuổi thọ rút ngắn
Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Lancet (Anh) cho biết: nếu bắt đầu uống rượu bia từ năm 15 tuổi, chỉ cần duy trì 1–2 ly mỗi ngày cũng khiến tuổi thọ trung bình giảm đi từ 11–36 tuần. Với lượng rượu cao hơn, tuổi thọ rút ngắn càng rõ rệt.