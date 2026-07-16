Bé 5 tuổi đau bụng dữ dội, bố mẹ sốc khi bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Sau một cơn đau bụng bất thường, gia đình bàng hoàng khi phát hiện nguyên nhân đến từ những viên nam châm nhỏ được bé trai 5 tuổi nuốt vào từ ngày hôm trước.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bé trai T.H.M.Q, 5 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi bị đau bụng do nuốt dị vật nam châm. Trường hợp này là lời cảnh báo về nguy cơ biến chứng nghiêm trọng khi trẻ vô tình nuốt phải các vật dụng nhỏ, đặc biệt là nam châm.

Trước khi nhập viện khoảng 3 giờ, sau khi ăn sáng, bé M.Q xuất hiện tình trạng đau bụng, người bủn rủn, môi tái, bụng chướng. Gia đình đưa trẻ đến khám tại Phòng khám đa khoa 115 Y Dược. Kết quả chụp X-quang cho thấy có dị vật cản quang trong ổ bụng.

Khi được mẹ gặng hỏi, bé khai đã nuốt một đoạn gồm các viên nam châm nhỏ vào khoảng 17 giờ ngày hôm trước. Các viên nam châm có kích thước khoảng 4x4 mm, chưa xác định rõ số lượng. Ngay sau đó, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hình ảnh hội chẩn khẩn, phẫu thuật lấy dị vật. Ảnh: BVCC.

Thời điểm nhập viện, bé tỉnh táo, không sốt, không nôn ói. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định, độ bão hòa oxy trong máu đạt 96%, nhịp tim và nhịp thở trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, hình ảnh X-quang bụng ghi nhận dị vật cản quang, chưa thể xác định chính xác số lượng.

Trẻ được hội chẩn liên khoa gồm Tiêu hóa, Ngoại tổng hợp và Chẩn đoán hình ảnh. Nhận định có khả năng nhiều viên nam châm đang hút dính nhau trong lòng ruột, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy dị vật nhằm ngăn ngừa nguy cơ biến chứng.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, toàn bộ dị vật nam châm được lấy ra thành công. Sau thời gian theo dõi và điều trị, sức khỏe của bé ổn định và được xuất viện.

Nuốt nam châm có thể gây thủng ruột, hoại tử

Theo các bác sĩ, nam châm là một trong những loại dị vật nguy hiểm nhất đối với trẻ nhỏ. Khi trẻ nuốt từ hai viên nam châm trở lên hoặc nuốt nam châm cùng các vật kim loại khác, lực hút giữa chúng có thể khiến các quai ruột bị kẹp lại, gây tổn thương thành ruột.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, trẻ có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như thủng ruột, hoại tử ruột, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Khuyến cáo dành cho phụ huynh

Trẻ nhỏ trong giai đoạn phát triển thường tò mò, thích khám phá và có thói quen đưa đồ vật vào miệng. Để phòng tránh các tai nạn do nuốt dị vật, phụ huynh cần:

- Để xa tầm tay trẻ các vật nhỏ, dễ nuốt như nam châm, pin cúc áo, đồ chơi có chi tiết nhỏ.

- Kiểm tra kỹ đồ chơi của trẻ, lựa chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi.

- Loại bỏ hạt lớn trong các loại trái cây trước khi cho trẻ ăn.

- Tập cho trẻ thói quen ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện hoặc đùa giỡn khi đang ăn.

- Luôn quan sát trẻ trong lúc vui chơi và ăn uống để phát hiện sớm những tình huống bất thường.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, không tự gây nôn hoặc chờ dị vật tự đào thải vì có thể làm tăng nguy cơ biến chứng.