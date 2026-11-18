Một người đàn ông 40 tuổi ở Trung Quốc đột ngột tử vong do hạ kali máu nghiêm trọng, khiến bác sĩ cảnh báo về một khoáng chất thiết yếu nhiều người dễ bỏ quên, đặc biệt trong mùa lạnh.

Mới đây, một người đàn ông 40 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hai chân mềm nhũn, gần như không thể tự đứng vững. Trước đó, anh nghĩ mình chỉ bị mỏi cơ do đi bộ quá nhiều vào ngày hôm trước nên không quá lo lắng, cho rằng nghỉ ngơi sẽ giúp cơ thể hồi phục.



Tuy nhiên, kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ vô cùng lo ngại. Điện tâm đồ cho thấy nhịp tim rối loạn nghiêm trọng, trong khi nồng độ kali trong máu chỉ còn 1,8 mmol/l, thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường.

Dù các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu và bù điện giải, người đàn ông đã tử vong.

Ảnh minh họa

Kali là khoáng chất thiết yếu giúp duy trì hoạt động điện học của tế bào, điều hòa nhịp tim, hỗ trợ co cơ và duy trì nhu động ruột. Khi thiếu hụt, cơ thể có thể xuất hiện nhiều biểu hiện nhưng không phải ai cũng nhận ra ngay.

Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp Chai Qichen, Bệnh viện Chiết Giang đã cảnh báo 4 dấu hiệu cho thấy cơ thể có thể đang thiếu kali:

Yếu cơ, chân tay run rẩy: Người bệnh có thể cảm thấy tay chân bủn rủn, khó cầm nắm đồ vật, đi lại không vững hoặc gặp khó khăn khi đứng lên sau khi ngồi lâu. Đây là biểu hiện thường gặp khi nồng độ kali giảm đáng kể.

Tim đập bất thường: Cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, đánh trống ngực hoặc nhịp tim không đều có thể xuất hiện. Đây là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý bởi hạ kali máu có thể gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Thường xuyên bị chuột rút: Tình trạng cơ bắp co thắt, đau nhức, đặc biệt vào ban đêm, có thể liên quan đến rối loạn điện giải, trong đó có thiếu kali.

Táo bón, đầy bụng kéo dài: Kali tham gia điều hòa hoạt động co bóp của cơ trơn đường tiêu hóa. Khi thiếu hụt nghiêm trọng, nhu động ruột có thể suy giảm, gây táo bón, chướng bụng, thậm chí liệt ruột.

Nếu xuất hiện bất thường, đặc biệt là yếu cơ đột ngột hoặc tim đập không đều, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và xác định nguyên nhân.

Bổ sung kali thế nào để tránh nguy hiểm?

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ ít nhất 3.510 mg kali mỗi ngày thông qua chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, bổ sung kali không có nghĩa là càng nhiều càng tốt. Nếu nồng độ kali trong máu tăng quá cao, người bệnh có thể bị tăng kali máu, gây yếu cơ, rối loạn dẫn truyền điện tim, rối loạn nhịp tim và thậm chí ngừng tim.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn tính, suy tim hoặc đang sử dụng một số loại thuốc điều trị huyết áp, thuốc lợi tiểu cần thận trọng. Những trường hợp này không nên tự ý uống viên bổ sung kali hoặc sử dụng thực phẩm chức năng chứa kali khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng là duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối giữa rau xanh, củ quả, trái cây và các nhóm thực phẩm khác. Khi có dấu hiệu nghi ngờ rối loạn điện giải, cần thăm khám và xét nghiệm máu thay vì tự chẩn đoán hoặc tự ý bổ sung khoáng chất.