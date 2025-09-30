Người dân Lào Cai trèo mái nhà, đăng Facebook cầu cứu khi lũ dâng ngập tầng 2

Ngày 29/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Lào Cai chìm trong nước. Tại xã Việt Hồng, lũ từ suối Khe Gáo đổ về bất ngờ dâng cao, nhấn chìm hàng chục ngôi nhà. Chỉ trong chưa đầy một giờ, mực nước vượt tầng 1 và nhanh chóng ngập lên tầng 2, đẩy nhiều hộ gia đình vào tình thế nguy cấp.

Không kịp sơ tán, nhiều người phải leo lên mái nhà để tránh dòng nước. Một số hộ phải dùng mạng xã hội như phương tiện duy nhất để cầu cứu.

Chị H.T. Thiệp, trú tại bản Bến, chia sẻ: “Trong nhà đang có 10 người đang ngồi trên nóc rồi ạ. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ”, kèm số điện thoại. Bài đăng nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền rộng rãi.

Bài đăng của chị Thiệp mong nhận được sự giúp đỡ chiều 29/9. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tối 29/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chị Thiệp cho biết gia đình có 8 người, trong đó có trẻ nhỏ và người già, phải trú tạm trên mái nhà nhiều giờ đồng hồ. Xung quanh, khoảng 10 hộ khác ở bản Bến và bản Vần cũng chung cảnh ngộ, bị nước vây kín.

“Lúc đầu tôi nghĩ chỉ ngập chút ít, ai ngờ nước dâng lên quá nhanh. Đến 18h, nước đã chạm tầng 2. Xe máy bị cuốn trôi, đồ đạc trong nhà hỏng hết ”, chị nói.

Nước dâng cao ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. (Ảnh: Đ.X.)

Theo phản ánh của người dân, tốc độ nước lên quá đột ngột khiến nhiều gia đình không kịp di chuyển tài sản. Ít nhất 3 xe máy bị cuốn trôi, toàn bộ thiết bị điện tử, gia dụng hư hỏng nặng.

Khi nước bắt đầu rút vào khoảng 20h30, bùn đất đặc quánh đã tràn ngập khắp nhà, gây khó khăn cho việc dọn dẹp, khắc phục.

Cùng ngày, tại phường Sapa, tỉnh Lào Cai, mưa lớn cũng gây ra một vụ sạt lở taluy dương nghiêm trọng. Chiếc ô tô Ford Territory chở ba người bất ngờ bị đất đá vùi lấp, đẩy xuống vực sâu.

Trên xe có anh Đào Minh Duệ (SN 1972), anh Lê Văn Chinh (SN 1985, cùng trú tại tổ Sa Pả 1) và anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, trú tại phường Lào Cai). Rất may lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai công tác cứu hộ.

Đến nay, một số xã, phường thuộc tỉnh Lào Cai đang có mưa lớn, chính quyền địa phương khuyến cáo du khách hạn chế di chuyển vào các khu vực có nguy cơ sạt lở trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Hiện công tác khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại tại các điểm ngập lụt và sạt lở vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương.