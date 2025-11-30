Người dân Lạng Sơn lên tiếng khi nhiều thanh niên tò mò, quay phim tại Trạm Quản lý thị trường số 4

Clip: Xuân Hoàng

Trước đó vào 29/11, hàng chục cảnh sát cùng nhiều xe biển xanh đã xuất hiện và phong tỏa khu vực Trạm Quản lý thị trường (QLTT) số 4 tại xã Hữu Lũng (Lạng Sơn). Đồng thời, Cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, căng dây phong tỏa khu vực lối vào.

Khu vực cổng trụ sở Trạm Quản lý thị trường số 4 đóng kín

Tối 29/11, Cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, căng dây phong tỏa lối vào từ đường lớn (giao với đường Chi Lăng). Chỉ những người có nhiệm vụ mới được phép ra vào khu vực này.

Sáng 30/11, một số người dân, thanh niên hiếu kỳ có mặt bên ngoài Trạm Quản lý thị trường số 4 để quay phim chụp ảnh

Theo ghi nhận của của PV, sáng 30/11, khu vực cổng trụ sở Trạm Quản lý thị trường số 4 đóng kín, một số phòng bên trong có dán giấy ở cánh cửa.

Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân lực lượng công an triển khai tại đây chưa được công bố. Nhưng trong sáng cùng ngày, nhiều người dân hiếu kì cũng đã có mặt tại khu vực bên ngoài để theo dõi, dùng điện thoại livestream. Một số người còn tìm cách bám lên tường rào, thân cây để quay lại toàn cảnh bên trong.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, một người dân ở xã Hữu Lũng cho biết, "Mấy ngày gần đây, vụ việc khiến người dân hoang mang. Mấy hôm trước đang đi ăn cỗ thì nghe mọi người đồn thổi bảo có vụ việc như thế chứ không biết cụ thể như nào".

Cô Nguyễn Thị Yến (Hữu Lũng, Lạng Sơn) chia sẻ, "Tôi cũng không quan tâm nên không biết cụ thể ra sao, chỉ đứng xem qua. Mấy ngay nay, người dân đi xem đông lắm, công an phải đến ngăn chặn đường. Vụ việc gây hoang mang nên người dân mới kéo đến xem đông. Tinh thần người dân cũng sợ...".

Bên trong Trạm Quản lý thị trường số 4, một số cảnh cửa đã bị dán giấy niêm phong

Xung quanh tường bao có hàng rào sắt

Một số người dân hiếu kì đã tìm cách trèo lên bờ tường để quan sát bên trong

Nhiều thanh niên dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh

Nhiều người dân địa phương cũng tỏ ra không đồng tình trước cảnh thanh niên tụ tập trước trụ sở Trạm QLTT số 4 chỉ để quay phim, livestream. Một bác sống gần đó chia sẻ: “Vụ việc cụ thể chưa rõ, bà con thì đang lo lắng. Đây đâu phải chỗ để ‘xem cho vui’.

Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động, ông Cao Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng, xác nhận việc lực lượng công an tới làm việc có liên quan đến các thông tin trên mạng xã hội về ông Đ.V.S..

Được biết, ông Đ.V.S. từng giữ chức Phó đội trưởng Đội QLTT số 4. Ông S. đã nghỉ công tác từ ngày 1-3-2025.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.Nhiều người dân Lạng Sơn cũng khuyến cáo không nên biến khu vực đang được điều tra thành nơi tụ tập hiếu kỳ. Họ mong mọi người giữ bình tĩnh, tôn trọng rào chắn và để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, tránh tiếp tay cho những tin đồn gây hoang mang dư luận.