Người dân kinh hãi khi thấy bé trai đu mình trên tòa nhà chung cư

Một cậu bé đã trèo ra ngoài lan can ban công tầng 17, khiến những người chứng kiến hoảng sợ.

Ngày 1/6, tại khu dân cư Hesheng Jiayuan, huyện Xiapu, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, một bé trai 4 tuổi đã trèo dọc theo cửa sổ chống trộm bên ngoài một tòa nhà cao tầng, gây ra sự lo ngại trong dư luận.

Đứa trẻ nhỏ khiến những người chứng kiến kinh hãi khi đu mình trên một tòa nhà chung cư. Ảnh: AsiaWire/NX

Đoạn clip cho thấy cậu bé bám vào các thanh chắn an toàn, sau đó một người đàn ông trèo ra từ tầng 7 để giúp đỡ cậu. Cuối cùng, lực lượng cứu hỏa đã dùng dây an toàn giữ cậu bé và phá cửa vào phòng để giải cứu; cậu bé không bị thương trong suốt sự việc kinh hoàng đó.

Bà Wang, một chủ doanh nghiệp địa phương, cho biết, cậu bé đầu tiên trèo từ tầng 17 xuống tầng 8, sau đó xuống tầng 2. Không thể vào lại, cậu bé trèo ngược lên tầng 8, nơi cậu được nhìn thấy đang khóc vì kiệt sức.

Sau đó, họ phát hiện ra rằng cậu bé đã bị bỏ ở nhà một mình mà không có người trông coi. Căn hộ ở tầng 17 là căn hộ duy nhất trong tòa nhà không có song chắn cửa sổ bảo vệ và khe hở ở cửa sổ đủ rộng để cậu bé dễ dàng chui qua.

Những người chứng kiến kinh hãi đã hét lên khi thấy cậu bé. Ảnh: AsiaWire/NX

Đoạn clip đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi được đăng tải. Lực lượng cứu hỏa và truyền thông nhà nước đưa ra những lời nhắc nhở về an toàn, kêu gọi người dân lắp đặt khóa an toàn cho trẻ em trên cửa sổ và ban công.

Các nhà chức trách cũng kêu gọi các bậc phụ huynh tránh để trẻ nhỏ không có người trông coi.