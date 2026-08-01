Người dân kiểm tra ngay VNeID trước ngày 15/8

Từ giữa tháng 8, một thay đổi liên quan đến VNeID có hiệu lực mà người dân nên biết.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Nghị quyết đưa ra nhiều chính sách nhằm khuyến khích người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, đồng thời mở rộng các tiện ích của ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Theo Nghị quyết, đối tượng được xem xét hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID theo quy định và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng.

Từ ngày 15/8/2026, nhiều công dân đáp ứng điều kiện theo Nghị quyết mới của Chính phủ sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID. (Ảnh minh hoạ: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Năm loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm: giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử.

Ngoài các giấy tờ trên, tùy từng thủ tục hành chính, người dân có thể phải tích hợp thêm các thông tin chuyên ngành như giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, văn bằng, chứng chỉ, mã số thuế cá nhân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý lịch tư pháp, giấy đăng ký kết hôn hoặc các giấy tờ khác theo yêu cầu.

Theo quy định, người đáp ứng đầy đủ điều kiện sẽ được hưởng ưu đãi khi thực hiện nhiều thủ tục hành chính như đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp giấy phép lái xe; cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; đăng ký cư trú; cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB; cấp phiếu lý lịch tư pháp; một số thủ tục hộ tịch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khai thác, cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô và xe máy.

Bên cạnh các chính sách ưu đãi, Nghị quyết cũng định hướng tiếp tục phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID thành nền tảng số phục vụ người dân. Ứng dụng sẽ hỗ trợ truy cập dữ liệu số của công dân, định danh và xác thực điện tử, cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho cá nhân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời hỗ trợ nộp hồ sơ hành chính trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, VNeID sẽ được mở rộng chức năng liên kết với tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng và tài khoản tiền di động để phục vụ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội cũng như các giao dịch hợp pháp khác. Ứng dụng cũng được xác định là kênh giao tiếp chính thức, an toàn giữa người dân với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các cá nhân.

Một điểm đáng chú ý khác của Nghị quyết là việc Chính phủ quy định ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và khuyến khích người dân tham gia sử dụng các dịch vụ số trong đời sống.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Đà Nẵng