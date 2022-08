Người dân giao nộp vàng nhặt được từ vụ cướp có súng tại Huế

Chiều 1/8, nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, vụ việc Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, TT-Huế) dùng súng AK cướp hai tiệm vàng tại chợ Đông Ba (TP Huế) tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an đã tiến hành test nhanh ma túy đối với Ngô Văn Quốc - đối tượng nổ súng cướp hai tiệm vàng Thái Lợi và Hoàng Đức ở chợ Đông Ba vào trưa 31/7.

Hiện trường vụ cướp vàng trưa 31/7 tại Huế. Ảnh: CA

Theo đó, mẫu test nhanh của đối tượng Ngô Văn Quốc cho kết quả âm tính với ma túy.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh TT-Huế đã ban hành quyết định tạm giữ hình sự Ngô Văn Quốc để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Người dân mang vàng nhặt được trên đường giao nộp cho công an. Ảnh: CA

Theo Công an TP Huế, từ chiều tối 31/7 đến ngày 1/8, sau khi lực lượng chức năng kêu gọi người dân mang trả tài sản do Ngô Văn Quốc cướp từ hai tiệm vàng và vứt ra đường, đã có nhiều người vàng nhặt được từ vụ cướp giao nộp cho cơ quan công an và trực tiếp trả lại cho bị hại. Phần lớn những người mang vàng trả lại làm nghề xe ôm, xích lô, bán hàng rong…

Một bó dây chuyền vàng do Quốc cướp từ tiệm vàng rồi ném lên ngọn một cây phượng gần chợ Đông Ba, Huế

Công an TP Huế cũng khuyến cáo người dân, nếu ai nhặt được vàng nhưng cố tình chiếm giữ, không mang trả lại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí bị xử lý hình sự về hành vi "Chiếm giữ tài sản trái phép".

Trước đó, khi thực hiện cướp vàng từ hai tiệm kim hoàn ở chợ Đông Ba, đối tượng Quốc đã ném nhiều khay vàng ra đường. Nhiều người dân khi phát hiện nữ trang bằng vàng rơi vãi trên đường để chạy đến nhặt.

Vàng do Quốc ném xuống đường Trần Hưng Đạo, TP Huế. Ảnh: CA

Theo một nhân viên tiệm vàng Hoàng Đức, sau khi nổ nhiều phát súng, Ngô Văn Quốc đã lấy đi 2 khay vàng trong tủ kính cùng một số vàng nằm bên ngoài. Đến ngày 1/8, số vàng bị cướp tại tiệm kim hoàn này vẫn chưa thể thống kê được.

Tang vật súng AK do Quốc sử dụng để cướp hai tiệm vàng tại Huế. Ảnh: CA

Một nhân viên tiệm vàng Thái Lợi thì cho biết, sau khi liên tục nổ súng, đối tượng Quốc lấy đi 3 khay vàng đựng hàng trăm cái tượng và vòng vàng, cùng nhiều bó dây chuyền vàng tại tiệm vàng này. Số vàng này được đối tượng Quốc đem rải ra giữa đường và ném lên các cành cây. Hàng chục người đi qua đường đã dừng lại để nhặt vàng.

Vẫn theo nhân viên này, số vàng của tiệm vàng Thái Lợi bị Quốc đánh cướp rất nhiều, hiện vẫn chưa thể kiểm đếm được.