Người dân du xuân, đi lễ ở những ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất TP HCM

Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, người dân tại TP HCM rộn ràng chuẩn bị áo mới, cùng nhau du xuân tại những ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất thành phố. Với nhiều người, đi chùa đầu năm không chỉ để cầu bình an mà còn để tìm lại sự bình yên bên trong tâm hồn, gạt bỏ những lo toan và bộn bề của cuộc sống thường nhật.

Chùa không chỉ là nơi linh thiêng để thờ cúng, mà còn được coi là một không gian văn hóa đặc sắc. Đây là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống quý báu, góp phần gìn giữ tinh thần nhân văn thông qua các hoạt động cộng đồng, lễ hội văn hóa, cùng những kiến trúc và điêu khắc mang đậm dấu ấn nghệ thuật.

Rất đông người dân đến chùa Bà Hải Nam ngày mùng 1 Tết - ảnh: CHÍ NGUYÊN

Tại chùa Bà Hải Nam (hội quán Quỳnh Phủ) ở quận 5 vào ngày mùng 1 Tết, không khí linh thiêng và trang nghiêm tràn ngập không gian. Nơi đây chủ yếu thu hút người Hoa, được xem là một trong những ngôi chùa Hoa nổi bậc nhất TP HCM. Mùi hương nhang thoang thoảng như hòa quyện cùng sự yên bình bên trong chùa, tạo nên cảm giác nhẹ nhàng cho mọi người đến viếng.

Mùng 1 Tết, chùa Bà Hải Nam tổ chức múa lân, người dân đến chùa rất háo hức - ảnh: CHÍ NGUYÊN

Bà Hình Hải Hà (ngụ quận 1) chia sẻ, phong tục của cộng đồng người Hải Nam thường đến dâng lễ tại đây vào các ngày rằm trong năm. Với dịp Tết lớn này, bà đến chùa với tâm niệm cầu chúc bình an cho gia đình suốt cả năm. Bà tâm sự: "Tôi không cầu may mắn vì cuộc sống vốn dĩ có thăng trầm. Chỉ cần bình an để mỗi người có đủ sức vượt qua khó khăn là đủ".

Người dân thành kính dâng hương tại chùa Bà Hải Nam - ảnh: CHÍ NGUYÊN

Rất đông người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm ngày mùng 2 Tết - ảnh: ÁI MY

Sáng mùng 2 Tết, tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), được biết đến là ngôi chùa lớn với kiến trúc hoành tráng và không gian thanh tịnh giữa lòng thành phố sôi động, dòng người đổ về rất đông. Đây không chỉ là điểm du lịch nổi bật mà còn là nơi để các Phật tử và khách thập phương tìm lại sự yên bình cho tâm hồn.

Người dân du xuân, thành tâm cúng bái tại chùa Vĩnh Nghiêm sáng mùng 2 Tết - ảnh: ÁI MY

Bà Nguyễn Diệu An từ Biên Hòa cũng chia sẻ niềm cảm xúc tương tự khi ghé thăm chùa Vĩnh Nghiêm: "Từ nhỏ tôi đã quen với việc đi chùa vào năm mới. Năm nào tôi cũng đi từ Biên Hòa lên TP HCM để cầu mong gia đình bình an và con cháu học hành tấn tới. Đi chùa cũng là cách tôi tìm lại sự an yên và thanh tịnh trong tâm."

Người dân thành tâm cúng bái, dâng hương tại chùa Vĩnh Nghiêm - ảnh: CHÍ NGUYÊN

Chị Vân mang chim và hoa đến chùa cúng bái, phóng sinh - ảnh: ÁI MY

Chị Bích Vân (ngụ quận 10) chia sẻ rằng mỗi năm đầu xuân chị đều dành thời gian đi chùa để cầu bình an và may mắn.

Chị bày tỏ: "Mỗi lần đến chùa, tôi cảm thấy mọi lo âu thường nhật như tan biến. Việc đi chùa giúp tâm hồn tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi hướng tới những giá trị thiện lành, dù thuộc bất kỳ tín ngưỡng nào, tôi tin rằng điều đó giúp mình sống tốt hơn, và xã hội cũng sẽ tốt đẹp hơn".

Chùa Pháp Hoa mùng 2 Tết - ảnh: ÁI MY

Cách chùa Vĩnh Nghiêm không xa, chùa Pháp Hoa (quận 3), nổi bật với lối kiến trúc độc đáo, hướng ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Vào mỗi dịp lễ Tết, nơi đây được trang trí rực rỡ, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, cúng lễ và chụp ảnh.

Sáng mùng 2, cũng rất nhiều người dân đến chùa, bao gồm cả du khách nước ngoài. Nhiều người còn viết lời cầu nguyện lên giấy để mong một năm mới an lành và may mắn.

Người dân cũng bái, dâng hương tại chùa Pháp Hoa - ảnh: CHÍ NGUYÊN

Du khách nước ngoài thắp hương, cầu bình an tại chùa Pháp Hoa - ảnh: ÁI MY

Hai vợ chồng cô chú lớn tuổi đến chùa Pháp Hoa viết những điều ước vọng, cầu may mắn và bình an cho năm mới - ẢNH: ÁI MY

Từ sáng đến trưa mùng 2 Tết, Việt Nam Quốc Tự rất đông người dân đến du xuân, đi lễ - ảnh: ÁI MY

Tại quận 10, Việt Nam Quốc Tự là một công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc thu hút đông đảo người dân vào những ngày đầu năm mới. Ngày mùng 2 Tết, nơi đây nhộn nhịp hơn khi nhiều người đến dâng hương cầu an và ghi lại những khoảnh khắc xuân đáng nhớ.

Người dân đến Việt Nam Quốc Tự cầu bình an, du xuân chụp ảnh kỷ niệm - ảnh: ÁI MY