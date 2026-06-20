Người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần trình báo công an gần nhất

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nếu phát hiện các giao dịch mang những dấu hiệu này cần dừng chuyển khoản và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập hoặc lo sợ liên quan đến các vụ việc pháp luật, nhiều đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đã dựng lên những kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước thực trạng này, cơ quan công an khuyến cáo người dân nếu phát hiện các giao dịch chuyển khoản có dấu hiệu bất thường, liên quan đến "đặt cọc hàng hóa", "xác minh điều tra" hay "giải phóng lô hàng", cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Thông tin từ lực lượng công an cơ sở tỉnh Tuyên Quang cho thấy, nhiều vụ lừa đảo đã được phát hiện và ngăn chặn trước khi các đối tượng kịp chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Một trong những thủ đoạn mới xuất hiện thời gian gần đây là giả danh khách hàng thuê vận chuyển hàng hóa với mức tiền công hấp dẫn để dụ nạn nhân tham gia vào các giao dịch chuyển tiền.

Trường hợp của anh L.V.T. (SN 1994, trú tại xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang) là một ví dụ điển hình. Anh nhận được cuộc gọi thuê vận chuyển hàng hóa với mức thù lao lên tới 5 triệu đồng cho một chuyến hàng. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng kết bạn qua Zalo, gửi hợp đồng vận chuyển và yêu cầu anh liên hệ với một đơn vị cơ khí để đặt mua lô giường sắt phục vụ việc giao hàng.

Công an xã Ngọc Đường tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo cho anh L.V.T. biết.

Để tăng sức thuyết phục, các đối tượng còn hướng dẫn anh nâng khống giá trị đơn hàng nhằm hưởng phần chênh lệch, khiến nạn nhân tin rằng đây là một thương vụ có thể mang lại lợi nhuận cao.

Sau đó, nhóm lừa đảo gửi hóa đơn, mã QR thanh toán và yêu cầu anh chuyển trước 136,8 triệu đồng tiền đặt cọc để hoàn tất thủ tục xuất hàng. Khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ, các đối tượng tiếp tục dựng lên câu chuyện công ty đang bị điều tra trốn thuế, số tiền đã chuyển bị cơ quan chức năng tạm giữ và yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền để "giải phóng lô hàng", đồng thời cam kết hoàn trả toàn bộ chỉ sau vài phút.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, anh L.V.T. đã đến Công an xã Ngọc Đường trình báo. Qua kiểm tra các cuộc gọi, tin nhắn, hóa đơn điện tử và mã QR thanh toán, lực lượng công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản. Nhờ được cảnh báo kịp thời, anh đã dừng mọi giao dịch và tránh được nguy cơ mất số tiền lớn.

Ở một vụ việc khác, các đối tượng lại sử dụng chiêu trò giả danh cán bộ công an để gây áp lực tâm lý đối với nạn nhân.

Khoảng 15h ngày 10/6, chị P.M.T. (SN 1984, trú tại xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội và thông báo có người nhặt được căn cước công dân của chị, sau đó sử dụng giấy tờ này vào hoạt động mua bán ma túy.

Thông báo những đối tượng liên quan đến vụ án 021-389, Giấy chứng minh Công an nhân dân và thẻ Căn cước công dân mang tên Phạm Tuấn Anh mà đối tượng đã gửi cho chị P.M.T. để tạo lòng tin.

Đối tượng yêu cầu chị phối hợp điều tra, cung cấp hình ảnh căn cước công dân, thẻ ngân hàng và các thông tin cá nhân thông qua ứng dụng Zalo. Để tạo lòng tin, người này còn gửi nhiều hình ảnh được cho là giấy tờ của cơ quan chức năng, bao gồm thông báo liên quan đến một vụ án, giấy chứng minh công an và căn cước công dân mang tên cán bộ đang làm việc với chị.

Do trước đó từng làm rơi căn cước công dân nên chị P.M.T. lo lắng và có ý định làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo, con trai chị đã đến Công an xã Quảng Nguyên trình báo.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đây là thủ đoạn giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật để thu thập thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc lừa chuyển tiền. Sau khi được giải thích, gia đình chị P.M.T. đã không tiếp tục thực hiện các yêu cầu của đối tượng.

Từ những vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào khi chưa xác minh rõ danh tính người liên hệ.

Đối với các giao dịch mua bán, vận chuyển hàng hóa trên mạng, người dân không nên chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước cho các đối tác chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an