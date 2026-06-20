16 thiết bị Apple không còn được cập nhật

Tổng cộng 16 thiết bị Apple sẽ không còn được nâng cấp lên các phiên bản mới.

Apple vừa công bố danh sách thiết bị tương thích với các phiên bản hệ điều hành mới thuộc dòng OS 27. Trong khi iPhone tiếp tục duy trì khả năng nâng cấp trên toàn bộ các mẫu từng hỗ trợ iOS 26, nhiều dòng sản phẩm khác của hãng lại bị loại khỏi danh sách cập nhật năm nay.

Theo đó, tổng cộng 16 thiết bị sẽ không còn được nâng cấp lên các phiên bản mới gồm macOS Golden Gate, iPadOS 27, watchOS 27 và tvOS 27. Đây được xem là một trong những đợt cắt giảm hỗ trợ lớn nhất của Apple trong những năm gần đây. (Ảnh: 9to5Mac)

Nhiều mẫu Mac đời Intel dừng ở macOS Tahoe

Ở nhóm máy tính Mac, Apple sẽ chấm dứt hỗ trợ đối với 4 thiết bị. Các sản phẩm này sẽ dừng lại ở macOS Tahoe và không thể nâng cấp lên macOS Golden Gate.

Danh sách gồm:

- MacBook Pro 13 inch (2020, 4 cổng Thunderbolt 3)

- MacBook Pro 16 inch (2019)

- iMac (2020)

- Mac Pro (2019)

Đáng chú ý, đây đều là những mẫu Mac sử dụng bộ xử lý Intel, cho thấy Apple đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang nền tảng chip Apple Silicon.

iPadOS 27 loại bỏ 5 mẫu iPad

Trong khi iOS 27 vẫn hỗ trợ toàn bộ các mẫu iPhone tương thích với iOS 26, hệ điều hành dành cho iPad lại không duy trì chính sách tương tự.

Năm thiết bị sẽ không được nâng cấp lên iPadOS 27 gồm:

- iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ 3

- iPad Pro 11 inch thế hệ đầu tiên

- iPad thế hệ thứ 8

- iPad mini 5

- iPad Air 3

Các mẫu iPad này sẽ dừng lại ở iPadOS 26, đánh dấu sự kết thúc vòng đời cập nhật phần mềm chính thức sau nhiều năm được hỗ trợ.

watchOS 27 ngừng hỗ trợ 5 mẫu Apple Watch

Ở mảng thiết bị đeo, Apple cũng thực hiện đợt cắt giảm đáng kể khi loại bỏ 5 mẫu đồng hồ thông minh khỏi danh sách tương thích với watchOS 27.

Các thiết bị bị ảnh hưởng gồm:

- Apple Watch Ultra

- Apple Watch Series 8

- Apple Watch Series 7

- Apple Watch Series 6

- Apple Watch SE (thế hệ thứ 2)

Những sản phẩm này sẽ tiếp tục nhận được phiên bản watchOS 26 như bản cập nhật lớn cuối cùng.

Hai mẫu Apple TV bị khai tử hỗ trợ

Bên cạnh Mac, iPad và Apple Watch, nền tảng tvOS cũng ngừng hỗ trợ hai thiết bị:

- Apple TV 4K thế hệ đầu tiên

- Apple TV HD

Cả hai sẽ dừng ở tvOS 26 và không thể nâng cấp lên tvOS 27.

iPhone là ngoại lệ hiếm hoi

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt cập nhật năm nay là iOS 27 vẫn hỗ trợ toàn bộ các mẫu iPhone từng chạy được iOS 26. Điều này đồng nghĩa không có chiếc iPhone nào bị loại khỏi danh sách tương thích so với năm trước.

Tương tự, nền tảng HomePod 27 cũng duy trì hỗ trợ cho toàn bộ các thiết bị đang chạy phiên bản 26.

Việc Apple tiếp tục giữ nguyên danh sách iPhone tương thích trong khi cắt giảm mạnh ở các dòng sản phẩm khác cho thấy hãng đang ưu tiên kéo dài vòng đời hỗ trợ đối với thiết bị có lượng người dùng lớn nhất trong hệ sinh thái.

Đồng thời, động thái này cũng phản ánh xu hướng tập trung nguồn lực cho các tính năng mới đòi hỏi phần cứng hiện đại hơn, đặc biệt trong bối cảnh Apple ngày càng đẩy mạnh các công nghệ trí tuệ nhân tạo và xử lý trên thiết bị.

Tham khảo 9to5Mac