Người check-in online bằng VNeID tại sân bay nhớ kỹ điều sau

Việc ứng dụng VNeID vào thủ tục check-in hàng không đang dần thay đổi thói quen di chuyển của hành khách, mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng và hiện đại. Nhằm giúp người dân tối ưu hóa công cụ này, cơ quan Công an đã đưa ra những hướng dẫn chi tiết cùng loạt lưu ý thiết thực cho người check-in bằng VNeID.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có hướng dẫn thực hiện thủ tục check-in online bằng ứng dụng VNeID khi đi máy bay cần lưu ý những điểm sau:

Để bắt đầu quá trình làm thủ tục, hành khách cần đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản đã được định danh mức 2. Ngay tại màn hình chính, bạn truy cập vào phần dịch vụ khác, chọn dịch vụ hàng không rồi tiếp tục nhấn vào mục check-in online để lựa chọn hãng bay tương ứng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ thông tin hiển thị trên màn hình, người dùng bấm xác nhận để hệ thống bắt đầu xử lý yêu cầu.

Một điểm nối tiếp rất tiện lợi là VNeID sẽ tự động điều hướng người dùng sang ứng dụng của hãng hàng không để hoàn tất quy trình. Nếu điện thoại chưa cài đặt ứng dụng của hãng, hệ thống sẽ thông minh chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng để tải về. Tại giao diện làm thủ tục của hãng bay, hành khách chỉ việc điền mã đặt chỗ và họ tên của mình. Trải nghiệm công nghệ eKYC tiếp tục được phát huy khi hệ thống yêu cầu quyền truy cập camera để xác thực khuôn mặt sinh trắc học. Người dân chỉ cần đưa khuôn mặt vào khung hình và di chuyển theo hướng dẫn một cách đơn giản.

Ngay khi bước xác thực hoàn tất, hành khách có thể thoải mái lựa chọn chỗ ngồi ưa thích trên sơ đồ máy bay và nhấn xác nhận. Cuối cùng, hệ thống sẽ cấp thẻ lên máy bay điện tử trực tiếp trên màn hình. Người dùng chỉ cần lưu thẻ này trên ứng dụng, tải về máy hoặc chụp ảnh màn hình lại để sẵn sàng xuất trình khi qua cửa an ninh.

Dù mang lại sự tiện lợi tối đa, việc sử dụng VNeID để check-in cũng đòi hỏi hành khách phải nắm vững một số quy tắc quan trọng. Điều kiện tiên quyết là tài khoản VNeID của bạn bắt buộc phải đạt mức độ 2, bởi thông tin định danh cơ bản ở mức 1 sẽ không đủ điều kiện để hệ thống xử lý thủ tục hàng không. Bên cạnh đó, hành khách nên chủ động cài sẵn ứng dụng của hãng hàng không từ ở nhà để tiết kiệm thời gian chờ đợi chuyển hướng.

Khi có mặt tại sân bay, một mẹo nhỏ nhưng rất hữu ích là hãy mở và đăng nhập sẵn ứng dụng từ trước khi đến lượt. Thao tác này giúp bạn chủ động hoàn toàn, hạn chế tình trạng luống cuống do bất chợt quên mật khẩu hoặc mạng internet tại nhà ga quá tải làm chậm trễ chuyến đi. Tất nhiên, với những hành khách có hành lý ký gửi, bạn vẫn cần di chuyển đến quầy thủ tục để gửi hành lý và thực hiện việc soi chiếu an ninh theo quy định thông thường.

Cơ quan Công an cũng đặc biệt khuyến cáo người dân không nên chủ quan hoàn toàn vào công nghệ mà bỏ qua việc mang theo giấy tờ tùy thân bản cứng. Một chiếc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu mang theo bên mình sẽ là phương án dự phòng hoàn hảo trong trường hợp hệ thống gặp sự cố bất ngờ hoặc điện thoại hết pin.

Ngoài ra, đối với hành khách từ đủ 14 tuổi trở lên, việc kiểm tra kỹ tình trạng căn cước công dân trước chuyến đi là bắt buộc; nếu chưa có hoặc đang gặp trục trặc, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an để xin giấy xác nhận nhân thân. Riêng với trẻ em dưới 14 tuổi, các bậc phụ huynh cần cẩn thận chuẩn bị sẵn bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy khai sinh để đảm bảo thủ tục bay hợp lệ và nhanh gọn nhất.