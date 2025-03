Người cha có con trốn khỏi 'ổ quỹ' ở Campuchia, viết tâm thư gửi Công an Quảng Bình

Theo nội dung lá thư đề ngày 7/3/2025 do ông Trần Văn Ngọc, trú tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) gửi Công an Quảng Bình: Vào khoảng tháng 11/2024, do tin lời các đối tượng lừa đảo qua mạng, với chiêu trò việc nhẹ, lương cao nên cháu Trần Minh T. (con trai ông Trần Văn Ngọc) và Phạm Minh H., đều trú tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã bị lừa sang Campuchia lao động trái phép .

Lá thư của ông người cha cảm ơn lực lượng Công an Quảng Bình.

Tại đây, cháu T. và H. bị bắt phải thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng xã hội nếu không sẽ bị đánh đập, hành hạ. Nhận thấy sự nguy hiểm của công việc, nên cháu T. và H. đã tìm mọi cách để bỏ trốn khỏi nơi làm việc. Dù bị thương trong quá trình trốn chạy, nhưng may mắn 2 cháu đã trốn được sang địa phận biên giới Thái Lan.

Tại đây, các cháu đã bị lực lượng chức năng của Thái Lan bắt và giam giữ. Sau đó, các cháu liên hệ về với gia đình để thông báo tình hình. Khi biết được thông tin này, gia đình đã báo cáo sự việc với cơ quan Công an địa phương.

Tiếp nhận được thông tin sự việc, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Quảng Bình đã gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình nạn nhân để xác minh, hướng dẫn gia đình làm đơn trình báo và xác nhận các giấy tờ, thủ tục có liên quan gửi đến cơ quan chức năng.

Cảnh sát Campuchia triệt phá một ổ nhóm tội phạm người nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Campuchia.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời , Phòng An ninh đối ngoại đã thông qua Sở Ngoại vụ kiến nghị với Tổng Lãnh sự quán của Việt Nam tại Thái Lan để can thiệp trực tiếp với các cơ quan chức năng Thái Lan xem xét, giải quyết trả tự do cho T. và H.

Đến ngày 24/2/2025 thì cháu T. và H. đã được trả tự do và nhập cảnh về Việt Nam an toàn.