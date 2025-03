Nhận đơn hàng 93.000 đồng, người phụ nữ Nghệ An bị trừ mất 230 triệu trong tài khoản: Lúc đầu còn tỉnh táo, sau đó “như bị thôi miên”

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh shipper (người giao hàng) và công ty giao hàng. Cụ thể, theo trình báo của chị A. (tên nhân vật đã thay đổi), người này nhận được một cuộc điện thoại từ shipper báo giao đơn hàng trị giá 93.000 đồng. Thấy người ở đầu dây bên kia đọc đúng thông tin cá nhân và đơn hàng, chị A. đã nhờ shipper giao cho người thân ở nhà và yêu cầu nhắn số tài khoản để thanh toán.

Khi vừa thanh toán xong, người tự xưng là shipper lại gọi cho chị A. với lý do gửi nhầm số tài khoản của trung tâm giao hàng. “Người này nói rằng khi có lệnh chuyển tiền vào tài khoản này, hệ thống sẽ tự động nhập thông tin đăng ký cho tôi trở thành shipper. Nếu không huỷ, hàng tháng tài khoản sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng”, chị A. cho biết.

Ảnh minh hoạ

Người phụ nữ yêu cầu shipper tự xử lý sai sót nhưng anh ta lại nói chỉ chủ tài khoản mới có thể huỷ đăng ký, sau đó hướng dẫn chị A. vào một nhóm chat trên Facebook có “quản lý trung tâm giao hàng” để huỷ “tư cách shipper”.

Chị A. tiếp tục nhận được một đường link dẫn đến trang web của công ty giao hàng, được cung cấp các mã số để nhập vào ứng dụng ngân hàng. Trong quá trình này, chị A. nhận thấy đối tượng có thể theo dõi được thao tác trên điện thoại của chị, hướng dẫn người phụ nữ này thực hiện các lệnh chuyển tiền.

Chị A. nói bản thân từng nhận được nhiều cuộc gọi lừa đảo nên ban đầu rất thận trọng, tỉnh táo. Tuy nhiên do thông tin shipper này cung cấp là chính xác nên sau đó chị lại vô tình chủ quan, tin theo lời của đối phương “như bị thôi miên, không biết mình đang làm gì”. “Họ liên tục hướng dẫn rất nhiều chi tiết, làm cho đầu óc mình rối đi, không kịp suy nghĩ mà chỉ làm theo”, chị A nói.

Ảnh minh hoạ

Sau khi tài khoản bị trừ hơn 230 triệu đồng bao gồm cả tiền hàng mới nhận, người phụ nữ này thậm chí còn được yêu cầu cung cấp một tài khoản ngân hàng khác “để giải ngân”. Chị A. trả lời không còn tài khoản nào, các đối tượng lại được trấn an “làm theo hướng dẫn để được hoàn tiền”.

Chị A. được thêm vào một nhóm chat khác có 3-4 người. Người phụ nữ này cho rằng nhóm chat bao gồm những người bị lừa như chị, tuy nhiên cán bộ công an Phòng Cảnh sát hình sự nhận định các thành viên còn lại trong nhóm cũng là đồng bọn đang “diễn kịch” để lừa chị A. chuyển thêm.

“Họ yêu cầu tôi phải chuyển thêm 26.999.000 đồng mới được giải ngân toàn bộ tiền về, còn không tiền sẽ chuyển về Kho bạc Nhà nước. Khi đó tôi mới bừng tỉnh ra”, chị A. trình bày.

Sau khi nghe sự việc của chị A., cán bộ công an cảnh báo chị không nên nghe theo lời các đối tượng dụ dỗ “có thể lấy lại tiền lừa đảo”, như vậy thậm chí có thể bị lừa thêm tiền. Cán bộ công an Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho rằng kịch bản của các đối tượng rất tinh vi khi có ít nhất 3 người tham gia vào vụ lừa đảo chị A., lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân, gây sức ép tâm lý khiến nạn nhân “tiền mất tật mang”.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An