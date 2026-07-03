"Ngủ đi con... mẹ mắng con thì có lấy lại được gì" - Đoạn tin nhắn xúc động nhất mùa thi tốt nghiệp 2026

Xin hãy để ngôi nhà luôn là nơi bão dừng sau cánh cửa, chứ đừng biến nhà thành trường thi thứ hai để phán xét những tổn thương của con trẻ.

Mỗi mùa công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đi qua luôn để lại hai mảng màu đối lập: niềm vui vỡ òa của những người chiến thắng và cả những giọt nước mắt lặng thầm bên những điểm số không như kỳ vọng. Thế nhưng, điều đáng sợ nhất với những cô cậu học trò tuổi 18 đôi mươi đôi khi không nằm ở bản thân con số trên màn hình tra cứu, mà là nỗi sợ hãi vô hình mang tên: Bố mẹ thất vọng.

Trong những ngày không khí căng thẳng bao trùm ấy, một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn được lan truyền khiến nhiều người xúc động.

Những dòng tin nhắn mộc mạc từ người mẹ xuất hiện như một biểu tượng của tình yêu thương vô điều kiện:

"Uh. Có điểm con gửi cho mẹ xem ngay nhé. Thi đã thi rồi mẹ mắng con thì có lấy lại được gì... Nhớ có điểm thì gửi ngay cho mẹ.

Sao con giờ này vẫn chưa ngủ. Ngủ đi con... Chứ con có thể nào con vẫn là con của mẹ miễn là con ngoan khỏe mạnh là mẹ mừng lắm rồi".

Những dòng tin nhắn đầy cảm động

Không có một lời trách móc, không tạo áp lực. Không nhắc đến chuyện "đầu tư bao nhiêu tiền", "hy sinh bao nhiêu năm". Chỉ có sự bình tĩnh và một vòng tay tinh thần để đứa con biết rằng, dù điểm số ra sao thì vẫn còn gia đình ở phía sau.

Câu nói "Mẹ mắng con thì có lấy lại được gì" không chỉ là một sự thấu hiểu thực tế, mà là một quyết định buông bỏ cái tôi, buông bỏ sự áp đặt của người làm cha làm mẹ để đứng về phía đứa trẻ.

Người mẹ ấy hiểu rằng, khi con thi không tốt, đứa trẻ mới là người đau đớn và tự dằn vặt bản thân nhiều nhất. Thêm một lời mắng nhiếc lúc này không giúp điểm số cao lên, nhưng chắc chắn sẽ đẩy con ra xa khỏi vòng tay gia đình.

Sự bao dung ấy ngay lập tức tạo nên một làn sóng đồng cảm mạnh mẽ. Rất nhiều bạn trẻ đã tìm thấy hình bóng bố mẹ mình trong đó để thầm biết ơn.

Đại học không phải thước đo duy nhất để định nghĩa một đứa trẻ

Chúng ta thường vô tình biến những kỳ thi thành thước đo duy nhất để đánh giá năng lực, ngoan ngoãn và cả tương lai của một con người. Nhưng cuộc đời là một đường chạy dài và bước ngoặt tuổi 18 chỉ là một trong số rất nhiều khúc quanh.

Phía sau cánh cửa đại học này đóng lại luôn có những cánh cửa học viện, cao đẳng, hay những lối đi rẽ ngang khác mở ra. Điều quan trọng nhất mà các con cần sau một thất bại không phải là một bài học giáo điều, mà là một "hậu phương tinh thần" vững chắc để có đủ dũng khí đứng dậy đi tiếp.

Bức ảnh tin nhắnkhông chỉ dành cho các sĩ tử mà là một bài học sâu sắc cho các bậc làm cha làm mẹ về cách yêu thương con cái. Suy cho cùng, tài sản lớn nhất của cha mẹ sau mỗi mùa thi không phải là tấm giấy báo trúng tuyển trường chuyên, lớp chọn, trường top đầu, mà là sự an yên, khỏe mạnh và nụ cười trên môi của những đứa con.

Xin hãy để ngôi nhà luôn là nơi bão dừng sau cánh cửa, chứ đừng biến nhà thành trường thi thứ hai để phán xét những tổn thương của con trẻ.