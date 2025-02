Ngư dân hết hồn khi bắt được 'sinh vật ngoài hành tinh' kỳ lạ

Ngư dân bắt được "sinh vật ngoài hành tinh" có hình thù kỳ lạ.

Trên trang Instagram có 600.000 người theo dõi, anh Roman Fedortsov (sống tại Nga, người chuyên đánh cá bằng lưới kéo) thường xuyên đăng tải những sinh vật kỳ lạ mà anh gặp hoặc bắt được, chẳng hạn như con cá sói - sinh vật có cặp môi dày "gợi cảm" hay những loài động vật bí ẩn khác dưới đại dương.

Mới đây, Fedortsov đăng tải clip quay cảnh con "quái vật biển" mà anh vô tình bắt được khi đang câu cá ở vùng nước sâu, Jam Pres s đưa tin.

Sinh vật biển có hình thù quái dị đang gây sốt mạng. (Ảnh: Jam Press/@rfedortsov_official_account)

Sinh vật được mô tả giống củ hành đang ngồi. (Ảnh: Jam Press/@rfedortsov_official_account)

Đó là con vật màu xám trông giống như một củ hành đang ngồi trên lan can tàu của anh. Cơ thể phình to của con cá này có thể không phải do não lớn bất thường mà là do sự thay đổi áp suất đột ngột trong quá trình nó di chuyển lên mặt nước. Fedortsov xác định nó là cá nhám mịn, một loài cá vây tia sống ở biển sâu, có thể dài tới hơn 30cm.

Sinh vật quái dị này gây xôn xao cộng đồng mạng, nhiều người dùng Instagram bình luận rằng đây là bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh: “Đó chắc chắn là người ngoài hành tinh”; “Đó là thú cưng của người ngoài hành tinh sống dưới nước”; “Giết nó và đốt nó đi và đừng bao giờ bắt được con nào như thế nữa!”...

Sinh vật này là một trong số nhiều quái vật biển sâu mà Roman Fedortsov vô tình bắt được. (Ảnh: Jam Press/@rfedortsov_official_account)

Một số người dùng mạng khác nói đùa: “Đánh cá ở Chernobyl (nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân) à?” ; “Đây là người ngoài hành tinh hay động vật ăn thịt?"...

Những người khác so sánh con cá này với nhiều nhân vật có ngoại hình kỳ lạ trong phim ảnh như Megamind - người ngoài hành tinh trong phim Mars Attacks và Krang trong loạt phim Ninja Turtles.

Con cá mà Fedortsov bắt được không phải là sinh vật biển sâu đầu tiên gây chú ý gần đây. Một con cá mái chèo còn sống quý hiếm có hình thù kỳ lạ mới đây trôi dạt vào bờ biển Playa Quemada, thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha cũng thu hút sự chú ý lớn của công chúng.