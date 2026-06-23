Ngôi trường Ivy League mà hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa trúng tuyển có gì đặc biệt?

Với vị thế thuộc hệ thống Ivy League, SIPA của Đại học Columbia (Mỹ) là một trong những trung tâm đào tạo chính sách công, quan hệ quốc tế và phát triển bền vững có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Mới đây, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã chia sẻ thông tin trúng tuyển chương trình thạc sĩ Khoa học và Chính sách Môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (School of International and Public Affairs - SIPA), thuộc Đại học Columbia (Mỹ). Trước đó, người đẹp sinh năm 2001 có thành tích học tập nổi bật, sở hữu IELTS 8.0 và từng nhận nhiều học bổng quốc tế từ nhiều trường đại học tại Australia, Canada và Singapore.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Thông tin này cũng khiến nhiều người quan tâm hơn đến SIPA - một trong những ngôi trường sau đại học danh tiếng nhất thế giới trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, chính sách công và quản trị toàn cầu.

Môi trường đào tạo chính sách công danh giá trên thế giới

Được thành lập năm 1946, ngay sau khi Thế chiến II kết thúc, SIPA ban đầu mang tên School of International Affairs với mục tiêu đào tạo đội ngũ chuyên gia và nhà ngoại giao phục vụ bối cảnh thế giới hậu chiến. Đến năm 1981, trường mở rộng phạm vi đào tạo sang lĩnh vực chính sách công và đổi tên thành School of International and Public Affairs.

Trải qua gần 80 năm phát triển, SIPA đã trở thành một trong những trung tâm học thuật hàng đầu về quản trị công, phát triển quốc tế, an ninh toàn cầu, kinh tế quốc tế và hoạch định chính sách. Trường hiện có mạng lưới hơn 25.000 cựu sinh viên tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (School of International and Public Affairs - SIPA), thuộc Đại học Columbia (Mỹ)

Điểm nổi bật của SIPA nằm ở mô hình đào tạo liên ngành. Bên cạnh kiến thức về quan hệ quốc tế, sinh viên còn được học kinh tế học, dữ liệu, quản trị công và các kỹ năng phân tích chính sách. Các chương trình nổi tiếng của trường gồm Master of International Affairs (MIA), Master of Public Administration (MPA), MPA in Development Practice, MPA in Economic Policy Management và MPA in Environmental Science and Policy.

Đội ngũ giảng viên của trường không chỉ gồm các học giả mà còn có nhiều cựu bộ trưởng, nhà ngoại giao, lãnh đạo tổ chức quốc tế, chuyên gia của Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các tập đoàn toàn cầu. Đây cũng là một trong những lý do giúp SIPA luôn được xếp trong nhóm trường chính sách công có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Lợi thế từ vị trí trung tâm New York và hệ sinh thái Columbia

Một trong những lợi thế lớn nhất của SIPA là vị trí nằm ngay tại thành phố New York - nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc, hàng loạt tổ chức quốc tế, định chế tài chính toàn cầu và các tập đoàn đa quốc gia.

Nhờ đó, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận các hoạt động nghiên cứu, thực tập và kết nối nghề nghiệp ngay trong quá trình học. Trường cũng sở hữu nhiều viện nghiên cứu có tầm ảnh hưởng như Institute of Global Politics, Center on Global Energy Policy, Saltzman Institute of War and Peace Studies hay Center for Global Economy and Governance.

Về cơ sở vật chất, SIPA hoạt động chủ yếu tại International Affairs Building nằm trong khuôn viên chính của Đại học Columbia ở Manhattan. Đây là một trong những tòa nhà học thuật sôi động nhất của trường, thường xuyên diễn ra các hội thảo quốc tế với sự tham gia của nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng, đại sứ, lãnh đạo doanh nghiệp và các học giả hàng đầu thế giới.

Một trong những lợi thế lớn nhất của SIPA là vị trí nằm ngay tại thành phố New York

Sinh viên SIPA được sử dụng toàn bộ hệ thống thư viện của Columbia

Sinh viên SIPA được sử dụng toàn bộ hệ thống thư viện của Columbia, trong đó có Lehman Social Sciences Library chuyên về khoa học xã hội, kinh tế, chính sách công và quan hệ quốc tế. Ngoài ra, sinh viên, học viên còn có thể tiếp cận hơn 20 thư viện khác thuộc đại học này.

Điều khiến SIPA khác biệt không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hiện đại mà còn ở việc sinh viên được học tập trong một hệ sinh thái học thuật rộng lớn. Từ International Affairs Building, sinh viên có thể dễ dàng tham gia các khóa học liên ngành tại Trường Luật Columbia, Trường Kinh doanh Columbia và các trung tâm nghiên cứu hàng đầu khác của Đại học Columbia.

Chương trình Khoa học và Chính sách Môi trường có gì đặc biệt?

Chương trình MPA in Environmental Science and Policy (MPA-ESP) là một trong những chương trình tiên phong trên thế giới trong việc kết hợp giữa khoa học môi trường và hoạch định chính sách công.

Khác với nhiều chương trình môi trường truyền thống tập trung vào nghiên cứu khoa học thuần túy, MPA-ESP hướng tới đào tạo những người có khả năng kết nối giữa khoa học, quản trị và chính sách. Sinh viên không chỉ học về khí hậu, hệ sinh thái hay tài nguyên thiên nhiên mà còn được trang bị kỹ năng để chuyển hóa các dữ liệu khoa học thành giải pháp quản lý và chính sách thực tiễn.

Trường hiện có mạng lưới hơn 25.000 cựu sinh viên tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ

Chương trình bao gồm các học phần về sinh thái học, khí hậu học, thủy văn học, hóa học môi trường, độc học môi trường cùng các môn kinh tế học, phân tích dữ liệu, quản trị bền vững, quản lý tài chính và quản lý dự án. Đây cũng là lý do chương trình được xếp vào nhóm STEM tại Mỹ, tức có hàm lượng khoa học và định lượng cao.

Một điểm đặc biệt khác là toàn bộ chương trình chỉ kéo dài 12 tháng nhưng có cường độ học tập rất lớn. Sinh viên phải hoàn thành 54 tín chỉ trong ba học kỳ liên tục và tham gia các dự án thực tế thông qua chuỗi học phần Workshop in Applied Earth Systems Management.

Nhờ sự kết hợp giữa SIPA và Columbia Climate School - một trong những trung tâm nghiên cứu khí hậu hàng đầu thế giới, sinh viên có cơ hội học tập trực tiếp với các nhà khoa học, chuyên gia khí hậu và nhà hoạch định chính sách. Điều này giúp họ vừa hiểu các vấn đề môi trường ở góc độ khoa học, vừa có khả năng xây dựng các giải pháp quản trị và phát triển bền vững trong thực tiễn.

Điều khiến SIPA khác biệt không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hiện đại mà còn ở việc sinh viên được học tập trong một hệ sinh thái học thuật rộng lớn

Theo giới thiệu của nhà trường, sinh viên tốt nghiệp chương trình hiện làm việc tại các cơ quan quản lý môi trường, Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp phát triển bền vững và nhiều tập đoàn công nghệ, năng lượng lớn.

Chính sự giao thoa giữa khoa học, môi trường và chính sách công đã khiến MPA-ESP được đánh giá là một trong những chương trình thạc sĩ về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu có tính ứng dụng cao nhất trong hệ thống giáo dục Mỹ hiện nay.

Tổng hợp