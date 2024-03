Ngôi sao tỏ thái độ "cay cú" vì thua Oscar 2024, netizen phẫn nộ "Tôn trọng người khác tí đi!"

Lễ trao giải Oscar 2024 đã vinh danh nhiều cá nhân và dự án phim xuất sắc, xứng đáng trong một năm vừa qua. Tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, The Boy and the Heron (Thiếu Niên Và Chim Diệc) của đạo diễn gạo cội Hayao Miyazaki được vinh danh, vượt qua nhiều đối thủ mạnh và nhất là Spider-Man: Across the Spider-Verse. Bên cạnh những lời chúc mừng, vẫn có nhiều bình luận chê bai phim không xứng đáng. Thế nhưng không ai ngờ rằng đích thân "nam chính" của Spider-Man là người dẫn đầu làn sóng phản đối này.



The Boy and the Heron thắng Oscar, Chris Hemsworth và Anya Taylor-Joy công bố và nhận giùm giải do ekip không thể có mặt

Cụ thể, sau khi hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất khép lại với chiến thắng thuộc về The Boy an the Heron của hãng Ghibli, Shameik Moore - nam diễn viên lồng tiếng cho nam chính Miles Morales trong Spider-Man: Across the Spider-Verse đã có những dòng trạng thái gây phẫn nộ trên MXH X (Twitter).

Sao nam lồng tiếng phim Spider-Man tỏ thái độ vì thua Oscar

Đầu tiên, Moore ghi rằng "robbed" (tức "bị cướp" - một từ lóng hay được sử dụng khi một cá nhân/ dự án được cho là mất giải bất công vào tay cái tên khác). Dòng trạng thái đầu tiên của sao nam nhận về nhiều bình luận chỉ trích, trong đó netizen cho rằng anh không tôn trọng các phim được đề cử, phim của chính mình và cả dự án giành chiến thắng là The Boy and the Heron. "Hãy tôn trọng người khác tí đi", "Hayao Miyazaki là tuyệt vời nhất", "Cả hai đều hay, đây là suýt soát chứ đâu ai cướp của ai?"... không ít khán giả bày tỏ quan điểm bất bình vì phản ứng thiếu chuyên nghiệp của Sameik Moore trên MXH.

Khán giả bất bình, đòi sao nam tôn trọng người chiến thắng

Ngay sau đó, Shameik Moore đã đăng dòng trạng thái mới "Tôi tôn trọng người chiến thắng. Đúng vậy, tôi là một kẻ thua cuộc cay đắng. Nhưng chúng tôi không thua. Spider-Verse tác động mãnh liệt đến nhiều người. Chúng tôi đã không được vinh danh đúng đắn nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, PHÁT TRIỂN... Hãy cùng chờ xem". Phát ngôn tiếp theo này của Moore cũng không được ủng hộ nhiều, được nhận xét là càng cho thấy thái độ kém của nam diễn viên.

Chưa dừng lại ở đó, Moore lại chia sẻ bài đăng phản ứng của một netizen chỉ trích anh kém duyên, viết rằng "Bạn đúng. Thật lòng cả ekip Spider-Verse của chúng tôi đều rất dĩ hòa vi quý và chuyên nghiệp. Tôi rất háo hức mong chờ tương lai. Tôi còn trẻ, là một chiến binh, hãy tha thứ cho bản ngã của tôi. Chúc mừng người chiến thắng".

Dòng trạng thái cuối cùng về vụ việc của nam diễn viên

Hiện tại những chia sẻ của Shameik Moore trên MXH vẫn đang khiến dư luận tranh cãi dữ dội, khiến dự án về Spider-Verse đối mặt với làn sóng tiêu cực bất ngờ.