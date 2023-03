Ngôi sao Disney đính hôn với bạn gái "thiên thần nội y" sau 5 năm hẹn hò

Ngày 22/3, trang Grazia đưa tin diễn viên Dylan Sprouse đã đính hôn với bạn gái - Barbara Palvin - "thiên thần nội y" nổi tiếng Hollywood. Nguồn tin cho biết sao nhí một thời của Disney đã ngỏ lời cầu hôn với người yêu 5 năm và được người đẹp đồng ý.

Tuy chưa thông báo công khai đến người hâm mộ nhưng siêu mẫu người Hungary khiến dân tình chú ý khi đeo nhẫn kim cương tại sự kiện Liên hoan phim Mammoth vào ngày 2/3.

Nguồn tin thân cận với Barbara Palvin chia sẻ với truyền thông rằng người mẫu 29 tuổi đã vô cùng xúc động sau khi được cầu hôn, còn "khoe chiếc nhẫn đính ước với bạn bè". "Họ rất yêu nhau, và giờ đây sau khi đính hôn, cặp đôi còn hạnh phúc hơn. Cả hai đang nóng lòng cùng bước sang 'chương mới' của cuộc đời", nguồn tin cho biết.

Dylan Spourse và Barbara Palvin lần đầu gặp nhau tại một bữa tiệc từ năm 2017 và bắt đầu hẹn hò vào năm 2018 khi ngôi sao nhí Disney chủ động bắt chuyện với "thiên thần nội y" trên MXH. Theo chia sẻ từ người trong cuộc, Dylan đã mở lời rủ Barbara hẹn hò nhưng phải mất đến 6 tháng để cô phản hồi nam diễn viên. Người đẹp đã bay đến Trung Quốc, nơi Dylan đang có lịch trình quay phim để có buổi hẹn đầu tiên và phải lòng anh ngay lần đầu gặp gỡ.

Sau khi công khai mối quan hệ, Dylan và Barbara chưa một lần né tránh ống kính. Cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện thảm đỏ, cũng nhắc nhiều về đối phương trong các cuộc phỏng vấn.

Mối tình của cặp đôi đã kéo dài 5 năm.

Trước khi yêu Dylan Sprouse, Barbara Palvin từng có khoảng thời gian hẹn hò Justin Bieber, Niall Horan - cựu thành viên One Direction và nhạc sĩ Julian Perretta. Trong khi đó, Dylan Sprouse từng hẹn hò với người mẫu kiêm YouTuber Dayna Frazer trong 4 năm nhưng cả hai đã chia tay vào năm 2017.

Dylan Sprouse sinh năm 1992 ở Italy, sau đó chuyển tới sinh sống và phát triển sự nghiệp diễn xuất tại Mỹ. Dylan và người em trai song sinh Cole Sprouse bắt đầu đóng phim từ năm 7 tuổi và nổi tiếng với series The Suite Life of Zack & Cody, The Suit Life on deck của Disney.

Nguồn: Grazia