Ngôi sao "Chúa Nhẫn" sau 20 năm vẫn phong độ, làm 5 nghề và đều thành công

Vào năm 2001, sự ra đời của loạt phim Chúa Nhẫn (The Lord of the Rings) đã thay đổi bộ mặt của Hollywood mãi mãi. Lần đầu tiên, một dự án phim viễn tưởng được đánh giá cao về chuyên môn lẫn sức hút thương mại, "càn quét" hàng loạt lễ trao giải và thậm chí được xướng tên tại hạng mục Phim hay nhất của Oscars. Đóng vai trò trung tâm của phim, cậu bé Frodo được xem như "Harry Potter của thế giới Chúa Nhẫn", được yêu thích từ phim ra đến ngoài đời.

Cậu bé đóng vai chính trong Chúa Nhẫn giờ ra sao?

Vào vai nam chính Chúa Nhẫn là diễn viên trẻ Elijah Wood. Sinh năm 1981, Wood có xuất thân là sao nhí trong những phim như Back to the Future Part 2, Avalon (phim giúp Wood có đề cử điện ảnh đầu tiên),...



Nhan sắc thời trẻ của Elijah Wood

Tuy nhiên phải đến khi tham gia Chúa Nhẫn lúc 20 tuổi, Elijah Wood mới nổi tiếng toàn cầu, được đề cử nhiều giải lớn như MTV, Teen Choice, Critics Choice,... Trong thời gian đóng vai Frodo, Wood cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm gây tiếng vang như hoạt hình Happy Feet, Sin City hay Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Cũng từ đây, anh nhận ra tình yêu của mình dành cho dòng phim độc lập.



Elijah Wood thành công sau loạt phim Chúa Nhẫn

Sau khi Chúa Nhẫn khép lại, Elijah Wood dành cả sự nghiệp để tham gia các dự án phim độc lập, đa dạng các thể loại. Trong thời gian này, anh cũng thử sức với nhiều vai trò khác nhau và đều đạt thành công nhất định. Năm 2005, Wood hãng thu âm riêng tên Simian Records, theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.



Elijah Wood thành công khi làm nhạc, DJ,...

Chưa dừng lại ở đó, Wood tiếp tục trở thành gương mặt quen thuộc trong các lĩnh vực như lồng tiếng game, MC, thậm chí làm DJ với những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Đến năm 2010, anh cùng hai người bạn thành lập The Woodshed (về sau đổi tên thành SpectreVision) - công ty chuyên sản xuất phim kinh dị và giật gân. Những dự án phim từ SpectreVision đều được giới chuyên môn đánh giá cao, trong đó có Cooties, A Girl Walks Home Alone at Night,...



Có thể thấy, ngôi sao Chúa Nhẫn năm nào giờ đây trở thành cái tên đa tài, còn được vinh danh là diễn viên "có đóng góp lớn cho sự phát triển của dòng phim độc lập".

Nam diễn viên trở lại trong phim kinh dị - hài Cooties và được chú ý

Hiện tại ở tuổi ngoài 40, Elijah Wood có cuộc sống khá viên mãn khi lựa chọn đam mê thay vì chạy theo thị trường. Năm 2019, anh kết hôn cùng nhà sản xuất phim Mette-Marie Kongsved và có với nhau một cậu con trai. Trong dàn sao nhí thành danh từ bom tấn, Elijah Wood có thể được xem là hình mẫu đáng noi theo về sự nghiệp lẫn cuộc sống.



Elijah Wood hiện tại

Nguồn ảnh: New Line Cinema, SpectreVision