Ngôi nhà của cô giáo Ngữ Văn hút 500.000 like

Không xa hoa hay cầu kỳ, căn nhà của nữ giáo viên Ngữ Văn vẫn khiến hàng trăm nghìn người mê mẩn bởi vẻ thanh tao và nhịp sống bình yên.

Có một giai đoạn trong đời, người ta từng nghĩ hạnh phúc phải là có thêm thật nhiều thứ. Nhưng càng đi qua năm tháng, chữ “đủ” dường như lại nhỏ dần: một căn nhà sáng sủa, vài cuốn sách để đọc, một góc ngồi uống trà và những ngày không còn phải vội vàng chạy theo bất cứ điều gì. Có lẽ cũng bởi vậy, khi căn nhà của một cô giáo Ngữ Văn đã nghỉ hưu ở Thượng Hải, Trung Quốc xuất hiện trên mạng xã hội, không gian sống này nhanh chóng gây chú ý và thu hút tới 500.000 lượt thích.

Khi những hình ảnh của căn nhà được chia sẻ trên MXH xứ tỷ dân, ngay lập tức đã gây ấn tượng bởi vẻ sạch sẽ, giản dị nhưng đầy gu thẩm mỹ. Sau những năm tháng đứng trên bục giảng, nữ giáo viên lựa chọn cho mình một nhịp sống chậm rãi hơn: đọc sách, uống trà, trồng hoa, ngắm mây và tận hưởng những ngày bình yên trong chính căn nhà của mình. Không cần một không gian quá rộng hay chất đầy những món đồ đắt đỏ, cô chỉ giữ lại những gì thực sự cần thiết và khiến bản thân cảm thấy dễ chịu.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiều cao của căn nhà đã tạo nên khác biệt. Dù diện tích không quá lớn, phần trần cao cho phép không gian được chia thành hai tầng, đồng thời tạo cảm giác thoáng hơn đáng kể. Tường, trần và lan can đều sử dụng màu trắng. Phần không gian phía trên gần như không bị chia cắt bởi những vách ngăn nặng nề, nhờ vậy ánh sáng có thể lan tỏa xuyên suốt căn nhà. Những ô cửa sổ lớn trên cao tiếp tục đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong, đồng thời mở ra tầm nhìn rộng ra cảnh vật phía ngoài.

Nếu màu trắng tạo nên phông nền nhẹ nhàng thì sàn gỗ nguyên khối tông sáng lại mang đến cảm giác ấm áp. Sàn được lát xuyên suốt, kết nối phòng khách, khu vực ăn uống và góc làm việc thành một tổng thể liền mạch.

Bên phải là cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. Thay vì để khoảng trống phía dưới bị bỏ phí, chủ nhà tận dụng nơi này để bố trí sách và một số món đồ trang trí. Một chi tiết nhỏ nhưng vừa tăng khả năng lưu trữ, vừa khiến khu vực cầu thang bớt đơn điệu.

Phòng khách có lẽ là nơi thể hiện rõ nhất tính cách của chủ nhân. Thay cho cách bố trí sofa lớn và bàn trà quen thuộc, không gian được tạo thành từ nhiều góc nhỏ phục vụ cho việc đọc sách, làm việc và nghỉ ngơi. Nổi bật là chiếc bàn dài có kiểu dáng độc đáo, đi cùng đèn bàn hình cầu màu đen. Đây cũng là nơi chủ nhà thường ngồi đọc sách và làm việc. Bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, ghế da màu đen, thêm bàn tông sáng và ghế dài thư giãn. Mỗi món đồ có một hình dáng riêng nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên tổng thể khá hài hòa.

Không gian này vì thế không mang cảm giác của một phòng khách chỉ để tiếp khách, mà giống nơi dành cho chính chủ nhân nhiều hơn. Có thể ngồi xuống đọc vài trang sách, uống một tách cà phê hay đơn giản là tựa lưng nghỉ ngơi trong những khoảng thời gian rảnh rỗi.

Ngay cả những góc nhỏ cũng được chăm chút. Một bộ tủ màu đỏ kết hợp với giá sách trở thành điểm nhấn giữa căn nhà chủ yếu sử dụng những gam màu trung tính. Đèn sàn màu đen được đặt bên cạnh, tạo sự tương phản với bức tường trắng phía sau. Sách xuất hiện ở nhiều vị trí nhưng không khiến căn nhà trở nên nặng nề. Trái lại, chúng giống một phần tự nhiên trong đời sống của người từng dành nhiều năm gắn bó với nghề giáo.

Không phải tất cả mọi người đều đồng tình với cách bố trí căn nhà. Một số cư dân mạng cho rằng phần trần cao hoàn toàn có thể được tận dụng để thiết kế thành hai tầng đầy đủ hơn, thay vì duy trì khoảng thông tầng lớn như hiện tại. Có người lại chia sẻ rằng khi nghỉ hưu, họ thích một căn nhà ở nông thôn với khu vườn rộng để trồng trọt, chăn nuôi hơn.

Một vấn đề khác cũng được nhắc đến là sự an toàn. Khi chủ nhân ngày càng lớn tuổi, việc di chuyển trên cầu thang sẽ cần được cân nhắc kỹ hơn. Đặc biệt, khu vực tầng trên gần mép bậc thềm được cho là nên bổ sung lan can để giảm nguy cơ mất an toàn. Dẫu vậy, khác biệt trong quan điểm cũng cho thấy mỗi người có một hình dung riêng về căn nhà lý tưởng cho tuổi nghỉ hưu. Với nữ giáo viên Ngữ Văn này, đó lại là một không gian thoáng đãng, nhiều ánh sáng, có sách và đủ những khoảng riêng để tận hưởng cuộc sống theo nhịp độ của mình.

Bước vào phòng ngủ, tinh thần tối giản tiếp tục được giữ nguyên. Những bức tường vẫn phủ màu trắng, ở giữa là chiếc giường khung mây kết hợp ga trải giường trắng và chăn màu xanh lá. Bên cạnh giường chỉ đặt thêm tủ đầu giường hai ngăn kéo, không xuất hiện quá nhiều đồ trang trí.

Thứ được chăm chút hơn cả lại là hệ thống chiếu sáng. Trên tủ đầu giường có một chiếc đèn hình cầu màu trắng, phía trên là đèn trần mang hình dáng như một chiếc đĩa bay, còn cuối giường được bổ sung đèn sàn hình cầu màu bạc. Khi tất cả được thắp sáng, căn phòng trở nên ấm áp hơn mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng vốn có.

Tầm nhìn bên ngoài cửa sổ cũng là một phần quan trọng của không gian. Thay vì lấp đầy căn phòng bằng đồ đạc, chủ nhân để cảnh vật, bầu trời và ánh sáng tự nhiên trở thành những yếu tố trang trí chính.

Có lẽ sức hút của căn nhà không chỉ nằm ở thiết kế, mà còn ở cách sống của chủ nhân: giản lược những điều không cần thiết để dành chỗ cho những niềm vui bình dị. Pha trà, đọc sách, chăm hoa hay ngồi bên cửa sổ ngắm mây cũng đủ tạo nên nhịp sống thư thái sau khi nghỉ hưu.

Sau nhiều năm bận rộn, căn nhà trở thành khoảng lặng dành riêng cho nữ giáo viên. Bởi tuổi già bình yên đôi khi chẳng cần một nơi thật lớn, chỉ cần được sống trong căn nhà mình yêu, làm điều mình thích và thong thả tận hưởng từng ngày.

Nguồn: Tuotiao