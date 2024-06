Ngôi nhà 85m2 đẹp không góc chết: Màu xanh chủ đạo nhìn mướt mắt, đứng ở đâu cũng có ảnh "sống ảo"

Chắc hẳn rất nhiều người ao ước có một tổ ấm với khoảng sân vườn phía trước để hòa mình với thiên nhiên, ngắm hoa cỏ mây trời. Tưởng tượng ngôi nhà như vậy chắc sẽ giống như ở xứ thần tiên, được mùa xuân gõ cửa mỗi ngày.

Giống như ngôi nhà ở An Khánh (tỉnh An Huy, Trung Quốc) được nam chủ nhân chia sẻ đang nhận được "bão like" bởi thiết kế cổ điển. Với diện tích đất 103m2, gia chủ dành 85m2 xây nhà, còn lại để trồng thật nhiều cây, xây khu vườn như ý. Nhà có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm, mọi ngóc ngách đều được decor tinh tế, chỉn chu.

Phòng khách

Ngôi nhà có tone màu chủ đạo là xanh lá cây, trắng, đen sang trọng pha nét vintage. Để căn phòng sáng hơn, chủ nhà sơn tường và trần màu trắng, nội thất còn lại được vối xanh và đen khác lạ, ăn ý. "Đồ đạc decor dạo này thường lỗi thường rất nhanh nên với tôi, gam màu tối là đỉnh nhất, dùng được bền mà không sợ nhàm chán", chủ nhà chia sẻ.

Vì diện tích khá nhỏ nên chủ nhà chỉ lựa chọn những món đồ thiết thực như ghế sofa êm ái, bàn trà nhỏ, tủ và ti vi để không bị rối mắt bởi quá nhiều họa tiết. Sàn được lắp hoàn toàn bằng gỗ cho mọi thành viên trong gia đình được đi chân trần thoải mái mà vẫn ấp áp. Anh cũng trang trí thật nhiều đèn với thiết kế châu Âu cổ điển, vừa đẹp vừa thể hiện được gu của chủ nhà.

Thiết kế được chủ nhà ưng ý nhất loại bỏ phần hiên và lắp cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trần. Nhờ vậy mà anh có thể cải tạo khoảng không trước nhà thành khu vườn rợp cây xanh mát mắt, hoa nở quanh năm.

Chủ nhà tự hào khoe: "Cửa kính giúp nhà rộng và gần với thiên nhiên hơn. Tôi rất thích ngắm khu vườn xinh đẹp bên ngoài cửa. Khi không có việc gì làm, tôi ngồi trên ghế sofa tận hưởng cuộc sống thoải mái của mình".

Phòng ngủ cho vợ chồng

Phòng ngủ của hai vợ chồng nhỏ nên chủ nhà không set up quá nhiều đồ mà chỉ có 3 món cơ bản là giường, tủ âm tường và kệ để đồ. Chủ nhà không treo rèm để tiết kiệm chi phí sắm nội thất cao cấp. Căn phòng này cũng có tone màu chủ đạo là trắng đen.

Ưu tiên việc nghỉ ngơi nên anh đặt 1 cái giường lớn và mềm, cũng theo như style cổ điển, đơn giản mà sang trọng được chủ nhà hướng tới. Để nơi này không đơn điệu, khiến mình cảm thấy hạnh phúc khi bước vào, chủ nhà treo 1 vài bức tranh sơn dầu, cắm hoa ở góc phòng, tô điểm nhẹ nhàng mỗi góc 1 chút cho cuộc sống nhiều màu sắc hơn.

View nhìn ra cửa cũng ngập màu xanh của cây cối. Có phòng ngủ xinh như thế này chắc hẳn chủ nhà chỉ muốn nằm lười trên giường thôi.

Phòng ngủ cho con

Phòng ngủ cho con chỉ rộng 8m2 nên chỉ thiết kế đúng 1 chiếc giường và tủ quần áo âm tường. Thế nhưng tổng thể, nhờ cách decor tinh tế mà căn phòng vẫn có tính thẩm mỹ cao.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc phối màu nên nhìn tổng thể, dù chật nhưng căn phòng vẫn ổn. Con gái tôi học ngoài phòng khách. Phòng ngủ nhỏ nhưng ấm áp và đẹp, lại đủ dễ thương cho bé", chủ nhà chia sẻ.

Nguồn: Toutian