Ngọc Huyền tung BST đầu tay cùng MYAN, hóa nàng thơ ngọt ngào

Mới đây, cô đã kết hợp với thương hiệu MYAN cho ra mắt bộ sưu tập thời trang công sở nữ, đặc biệt là các set đồ công sở với thiết kế tinh tế và hiện đại, mang đến vẻ ngoài thanh lịch, đầy tự tin cho phái đẹp.

Không còn là Ngọc Huyền trên phim hay thảm đỏ, lần này cô nàng hóa nàng thơ thực thụ: vừa ngọt ngào, bay bổng, vừa có chút trưởng thành, chín chắn. Thần thái tự tin và phong cách riêng biệt khiến dân tình không khỏi xuýt xoa: "Ủa, ai đây? Nhìn lạ mà quen nha!"

Diễn viên Ngọc Huyền khéo léo chọn lựa những thiết kế thời trang công sở nữ thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung, giúp nàng ghi điểm tuyệt đối cả khi ở nơi làm việc lẫn những buổi gặp gỡ thân mật sau giờ tan ca.

BST lần này mang đến những thiết kế sơ mi công sở thanh lịch, những mẫu váy công sở nữ tính và những chiếc quần suông hiện đại, giúp các quý cô dễ dàng mix & match để luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Điểm đặc biệt là các chi tiết nơ từ nhỏ đến to bản – một trong những xu hướng thời trang 2025 đang gây sốt, được thêm thắt khéo léo vào các thiết kế, tạo nên sự dịu dàng nhưng vẫn đầy cá tính.

Những thiết kế mang đậm xu hướng thời trang 2025, với những gam màu như be kem, hồng nhẹ nhàng và ghi thanh thoát, giúp người mặc luôn nổi bật mà vẫn giữ được sự tinh tế. Những tone màu này không chỉ là lựa chọn yêu thích của các cô nàng đam mê xu hướng thời trang nữ, mà còn là điểm nhấn nổi bật trong các thiết kế của bộ sưu tập.

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập này là một biểu tượng của sự chuyển mình, phản ánh xu hướng thời trang 2025: từ những đường cắt ôm trọn đường cong nữ tính, chất liệu bay bổng, đến những gam màu chuyển sắc như be kem, hồng và ghi, thể hiện tinh thần mạnh mẽ và sự kiêu hãnh của người phụ nữ khi họ sẵn sàng vươn xa và khẳng định bản thân.

Ngọc Huyền không chỉ khoác lên mình hình ảnh nàng thơ bay bổng mà còn thể hiện sự trưởng thành trong phong cách, tự tin tỏa sáng với những set đồ công sở nữ, khẳng định cá tính và phong cách riêng biệt.

Chia sẻ về lần hợp tác đặc biệt này, Ngọc Huyền bật mí: "Tôi luôn yêu thích những thiết kế có sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống, nơi người phụ nữ có thể là chính mình, dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. BST lần này chính là sự phản chiếu một phần con người tôi - mong manh, tinh tế nhưng vẫn tràn đầy năng lượng."

Tinh thần của các thiết kế đúng như câu tagline mà Ngọc Huyền tâm đắc: "Every woman has her own wings. Be brave, break the cocoon, and soar into the best version of yourself." (Mỗi người phụ nữ đều có đôi cánh của riêng mình. Cứ mạnh dạn bước ra khỏi vỏ kén và trở thành phiên bản tuyệt nhất của chính mình.)

Với những thiết kế váy công sở và set đồ công sở mang đậm phong cách hiện đại, diễn viên Ngọc Huyền tiếp tục khẳng định được sức hút của mình không chỉ ở lĩnh vực diễn xuất mà còn trong lĩnh vực thời trang. Những bộ trang phục công sở nữ này chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các cô nàng yêu thích sự thanh lịch, dễ mặc nhưng vẫn đầy sang trọng và tự tin.

BST From Cocoon To Majestic Soar hứa hẹn sẽ là điểm nhấn không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, sang trọng mà vẫn gần gũi, dễ mặc. Đây không chỉ là thời trang, mà là một lời tuyên bố: "Mình đẹp nhất khi là chính mình!"

Hãy cùng MYAN và diễn viên Ngọc Huyền khám phá phong cách thời trang công sở nữ hiện đại, nơi mỗi thiết kế đều giúp bạn tự tin hơn mỗi ngày!