Ngoài tiếng Anh, đây là ngoại ngữ loạt sao Việt Lý Hải, Phạm Quỳnh Anh, Đan Trường, Mỹ Lệ, Thanh Thảo đều lựa chọn cho con, có gì đặc biệt?

Các con nhà sao Việt được tiếp xúc từ khá sớm và sử dụng song song với tiếng Việt, tiếng Anh.

Tiếng Anh từ lâu đã trở thành ngoại ngữ quen thuộc trong định hướng học tập của nhiều gia đình. Tuy nhiên, với một số sao Việt, hành trình ngoại ngữ của con không dừng lại ở tiếng Anh. Tiếng Trung đang được nhiều gia đình lựa chọn như một ngôn ngữ bổ sung, thậm chí có những em nhỏ được tiếp xúc từ khá sớm và sử dụng song song với tiếng Việt, tiếng Anh.

Con Lý Hải - Minh Hà học 5 ngôn ngữ

Rio, con trai cả của Lý Hải và Minh Hà, từng được bố mẹ định hướng học ngoại ngữ từ nhỏ. Cậu bé có thể sử dụng 5 ngôn ngữ gồm Việt, Anh, Nhật, Hàn và Trung. Trong đó, tiếng Anh được Rio sử dụng thành thạo, còn tiếng Trung, Nhật, Hàn ở mức giao tiếp cơ bản. Đáng chú ý, gia đình Lý Hải không cho con theo học trường quốc tế nhưng vẫn chú trọng việc tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm.

Hiện Rio đã lớn hơn và có những định hướng riêng trong lĩnh vực nghệ thuật, từng tham gia một số dự án phim của bố. Việc học nhiều ngoại ngữ vì thế được xem như một kỹ năng bổ trợ, thay vì trở thành mục tiêu duy nhất trong quá trình học tập.

Con Đan Trường nói 4 thứ tiếng

Thiên Từ, con trai Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên, cũng được làm quen với ngoại ngữ từ khi còn nhỏ. Theo chia sẻ của mẹ, cậu bé có thể sử dụng 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha.

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chính của Thiên Từ. Tuy nhiên, gia đình vẫn chú trọng duy trì tiếng Việt và cho con học thêm tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha. Thủy Tiên từng chia sẻ Thiên Từ bắt đầu học ngoại ngữ từ khoảng 2 tuổi và khá hợp tác, tiếp thu nhanh. Ngoài việc học, cậu bé còn được tiếp xúc với âm nhạc, thể thao và nhiều hoạt động khác.

Con gái Thanh Thảo sử dụng Việt - Anh - Trung

Talia, con gái Thanh Thảo, từng được mẹ chia sẻ về khả năng sử dụng 3 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Cách gia đình tạo môi trường ngôn ngữ cho cô bé khá rõ ràng. Bố giao tiếp với con bằng tiếng Trung, mẹ sử dụng tiếng Việt, còn tiếng Anh được sử dụng tại trường học ở Mỹ. Thanh Thảo từng cho biết cô không chủ trương trộn lẫn các ngôn ngữ khi giao tiếp với con.

Cách phân chia này giúp Talia hình thành phản xạ gắn một ngôn ngữ với một người hoặc một môi trường cụ thể. Bên cạnh ngoại ngữ, nữ ca sĩ cũng chú trọng duy trì tiếng Việt để con không mất đi ngôn ngữ mẹ đẻ.

Con gái Mỹ Lệ biết 6 thứ tiếng

Trong số những trường hợp được chia sẻ, con gái lớn của ca sĩ Mỹ Lệ có khả năng sử dụng 6 ngôn ngữ gồm Việt, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Trung. Các con của Mỹ Lệ được học trong môi trường quốc tế từ nhỏ và có điều kiện tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ. Việc học tiếng Trung được đặt bên cạnh nhiều ngoại ngữ khác, cho thấy xu hướng chuẩn bị cho trẻ khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ đang được một số gia đình chú trọng.

Phạm Quỳnh Anh cũng cho con làm quen tiếng Trung

Không chỉ những gia đình có con lớn, tiếng Trung cũng xuất hiện trong hoạt động học tập của những em nhỏ hơn.

Phạm Quỳnh Anh từng chia sẻ hình ảnh con gái Zoey học tiếng Trung cùng bố trước giờ đi ngủ. Trong đoạn clip, bố nói với cô bé bằng tiếng Anh và bé dịch lại sang tiếng Trung. Một khoảnh khắc ngắn nhưng cho thấy cách tiếp cận khá tự nhiên: thay vì chỉ học từ vựng hay làm bài tập, trẻ được đặt vào tình huống nghe, hiểu và chuyển đổi giữa các ngôn ngữ.

Nhìn vào những trường hợp trên, có thể thấy tiếng Trung đang dần xuất hiện nhiều hơn trong lựa chọn ngoại ngữ thứ hai của các gia đình. Điều này cũng có những cơ sở thực tế.

Tiếng Trung phổ thông hiện là một trong những ngôn ngữ có số người sử dụng rất lớn trên thế giới. Trung Quốc cũng là một nền kinh tế lớn và có quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch ngày càng sâu rộng với Việt Nam. Với những người trẻ sau này làm việc trong các lĩnh vực như kinh doanh, thương mại, công nghệ, sản xuất, du lịch hay dịch vụ, khả năng sử dụng tiếng Trung có thể trở thành một lợi thế bổ sung đáng kể.

Đặc biệt, khi tiếng Anh đã trở thành kỹ năng phổ biến trong giáo dục và thị trường lao động, việc biết thêm một ngôn ngữ khác có thể giúp người trẻ mở rộng lựa chọn. Tiếng Trung vì thế không chỉ được nhìn như một môn ngoại ngữ, mà còn có thể trở thành công cụ để tiếp cận thêm một thị trường, một nền văn hóa và những cơ hội nghề nghiệp khác.

Tất nhiên, việc một đứa trẻ học được nhiều ngoại ngữ không đồng nghĩa cứ học càng nhiều càng tốt. Điều quan trọng vẫn là độ tuổi, khả năng tiếp thu, môi trường sử dụng và mục tiêu của từng gia đình. Một ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên trong đời sống thường có nhiều cơ hội trở thành năng lực thực tế hơn việc học quá nhiều nhưng thiếu môi trường thực hành.

Với những gia đình đang cân nhắc ngoại ngữ thứ hai cho con, tiếng Trung là một lựa chọn đáng để tìm hiểu, nhất là khi nhu cầu giao lưu, học tập và làm việc giữa Việt Nam với các thị trường sử dụng tiếng Trung ngày càng rộng. Và có lẽ, điều đáng giá nhất không phải là một đứa trẻ có thể khoe mình biết bao nhiêu thứ tiếng, mà là mỗi ngôn ngữ mới giúp con có thêm một cách để hiểu thế giới và thêm một lựa chọn cho tương lai.