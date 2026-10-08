4 mảnh ghép biến 4 năm đại học thành hành trình bứt phá tại Asia University Program

Một ngày đại học của bạn trông như thế nào? Tại Asia University Program, đời sinh viên không gói gọn trong bốn bức tường giảng đường hay những giờ lý thuyết khô khan.

‏Lộ trình quốc tế 2 năm học tại Việt Nam và 2 năm học tại Asia University, Đài Loan (Trung Quốc) mở ra hành trình 4 năm bứt phá bản thân thông qua 4 mảnh ghép trải nghiệm cực kỳ đáng giá.‏

‏1. Trải nghiệm toàn cầu: Từ "hội nhập tại chỗ" đến bước chân ra "thủ phủ" công nghệ thế giới‏

‏Với lộ trình 2 năm học tại Việt Nam và 2 năm chuyển tiếp sang Asia University, Đài Loan (Trung Quốc) - Top 401–500 đại học tốt nhất thế giới (THE 2026), sinh viên ‏ ‏Asia University Program‏ ‏ không phải chờ đến khi ra nước ngoài mới bắt đầu hành trình quốc tế.‏

‏Ngay trong giai đoạn đầu tại Việt Nam, sinh viên 4 ngành Công nghệ bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Quản trị kinh doanh và Tài chính từng bước chuẩn bị "tấm hộ chiếu hội nhập" cho riêng mình. ‏

‏Chương trình Global Citizen cùng các học phần bằng tiếng Anh giúp người học làm quen với môi trường học thuật quốc tế, rèn khả năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm; tiếng Trung được bổ sung để hỗ trợ giao tiếp và thích nghi trong chặng đường học tập tiếp theo.‏

‏Trải nghiệm ấy không chỉ diễn ra trong lớp học. Thông qua ‏ ‏hội thảo‏ ‏với chuyên gia quốc‏ ‏ tế‏ ‏ và những chuyến kiến học tại Đài Loan, sinh viên có cơ hội tiếp xúc sớm với môi trường học tập, văn hóa và nhịp sống tại nơi mình sẽ chuyển tiếp.‏

‏TS. Hoàng Việt Hà – Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, Giám đốc Asia University Program nhận định: ‏‏"Giáo dục hiện đại không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức, quan trọng hơn là kiến tạo trải nghiệm. Chuyến kiến học tại Đài Loan giúp sinh viên mở rộng tư duy toàn cầu, rèn luyện kỹ năng hội nhập và thực sự trưởng thành qua giao lưu văn hóa".‏

‏Sinh viên Asia University Program thực hành thuyết trình bằng tiếng Anh trong lớp học Global Citizen, từng bước rèn sự tự tin và kỹ năng giao tiếp học thuật.

Đài Loan hiện giữ vị thế là trung tâm công nghệ và "thủ phủ" bán dẫn hàng đầu thế giới. Sinh hoạt và học tập tại đây giúp sinh viên Asia University Program trực tiếp quan sát nhịp đập của nền kinh tế công nghệ cao, nơi các xu hướng toàn cầu hiện hữu ngay trong môi trường sống xung quanh.‏

‏2. Học "thực chiến": Từ bài toán phòng lab Việt Nam đến hệ sinh thái nghiên cứu toàn cầu‏

‏Thay vì tiếp thu lý thuyết thuần túy, sinh viên chương trình tiếp cận mô hình học tập Project-based Learning (Học qua dự án) và Laboratory-based Learning (Học tại phòng lab). ‏

‏Các bài tập nhóm và dự án thực tế xuất hiện xuyên suốt mọi học phầ‏ ‏n tại Asia University Program.

Nền tảng thực chiến này nhanh chóng giúp sinh viên khẳng định bản lĩnh tại các sân chơi học thuật lớn. Tiêu biểu tại "‏ ‏2026 Global BioHealth Innovation Ideathon"‏, nhóm có sự tham gia của sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn Asia University Program đã xuất sắc giành giải ‏ ‏Outstanding Excellent Award‏ ‏ nhờ giải pháp kết hợp AI và cảm biến smartphone hỗ trợ phát hiện tình huống khẩn cấp.‏

‏Công Minh - sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn, thành viên nhóm đoạt giải chia sẻ: ‏ ‏"Những dự án thực tế ngay từ những năm đầu đã rèn cho chúng em kỹ năng làm việc nhóm và tư duy giải quyết bài toán thực tế. Nhờ đó, cả nhóm bước vào cuộc thi quốc tế với sự tự tin cao nhất".‏

‏Công Minh (đứng thứ 3 từ trái sang) nhận giải tại cuộc thi "2026 Global BioHealth Innovation Ideathon".

Bước sang giai đoạn chuyên sâu tại Asia University, không gian thực hành tiếp tục được mở rộng ở một quy mô hoàn toàn mới. ‏

‏Sinh viên khối ngành công nghệ được tiếp cận hệ thống Semiconductor Center hiện đại (phục vụ trọn vẹn quy trình từ thiết kế IC, đo lường đến đóng gói, kiểm thử) cùng các phòng lab chuyên sâu về AI, Big Data. ‏

‏Trong khi đó, sinh viên khối Kinh doanh – Tài chính được trực tiếp thao tác tại Big Data Investment Analysis Lab hay FinTech & Blockchain Lab. Kiến thức học thuật nhờ đó được thử nghiệm và kiểm chứng ngay trong những không gian nghiên cứu chuẩn quốc tế.‏

‏3. Bùng nổ chất riêng cùng hệ thống hàng trăm câu lạc bộ‏

‏Một đời sống sinh viên phong phú chắc chắn không thể thiếu những sắc màu rực rỡ phía sau giờ học. Ngay ở giai đoạn học tại Việt Nam, mỗi cá nhân đã có "sân chơi" với hệ sinh thái câu lạc bộ đa dạng: từ học thuật, nghệ thuật đến truyền thông, sự k‏iện.‏

‏Nếu‏ ‏ Melodic Rhythms là nơi quy tụ những tài năng nghệ thuật với các tiết mục biểu diễn tự dàn dựng, thì Asia Event Club lại là "chủ nhân" đứng sau loạt sự kiện quy mô như Halloween, Tết Fair hay các giải đấu thể thao quy mô liên trường.‏

‏Tham gia CLB không chỉ là cách giải tỏa căng thẳng sau giờ deadline, mà còn là "lớp học kỹ năng mềm" thực tế nhất về quản lý thời gian, làm việc nhóm và xử lý tình h‏uống.

‏Khi chuyển tiếp sang Asia University, đời sống campus tiếp tục mở rộng với hệ sinh thái gần 100 câu lạc bộ quốc tế. ‏

‏GS. Huang Jun Jie – Phó Hiệu trưởng Asia University chia sẻ:‏ ‏"Nhà trường tạo điều kiện để sinh viên tham gia đa dạng các câu lạc bộ từ thể thao như bóng rổ, cầu lông đến học thuật, du lịch và giao lưu văn hóa. Bên cạnh giờ học chính khóa, các hoạt động này đóng vai trò quan trọng giúp sinh viên quốc tế hòa nhập tốt hơn, xây dựng tình bạn và tích lũy những kỷ niệm đáng nhớ".‏

‏4. Kết nối hai hệ sinh thái doanh nghiệp, mở rộng hành trình nghề nghiệp‏

‏Mảnh ghép cuối cùng đưa sinh viên bước ra khỏi không gian học tập quen thuộc để tiếp cận gần hơn với môi trường nghề nghiệp thực tế.‏

‏Tại Việt Nam, sinh viên có cơ hội kết nối với hệ sinh thái FPT cùng mạng lưới đối tác thông qua các workshop, chuyến tham quan doanh nghiệp và hoạt động hướng nghiệp. Khi chuyển tiếp sang Đài Loan, trải nghiệm này tiếp tục được mở rộng qua các hoạt động hợp tác và kết nối của Asia University với những "ông lớn" như TSMC, Micron, SPIL, Lam Research… cùng nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, tài chính và kinh doanh.‏

‏Từ đó, sinh viên không chỉ có thêm cơ hội quan sát môi trường làm việc thực tế, mà còn từng bước hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường, các hướng phát triển nghề nghiệp và những năng lực cần chuẩn bị cho chặng đường sau đ‏ ‏ại học.‏

‏Bốn mảnh ghép tạo nên một hành trình đại học giàu trải nghiệm tại Asia University Program, nơi sinh viên từng bước tích lũy kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để sẵn sàng bước ra môi trường quốc tế.‏