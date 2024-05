Ngoài số lượng lớn chiến binh và ngựa đất nung, Lăng mộ Tần Thủy Hoàng còn ẩn chứa bí mật gì?

Tây An hay trong quá khứ còn gọi là Trường An, là trung tâm văn hóa của nhiều triều đại, và Lăng Tần Thủy Hoàng tạo lạc tại đây. Là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng không chỉ theo đuổi sự bất tử và mong muốn cai trị đế chế của mình mãi mãi trong suốt cuộc đời mà còn lên kế hoạch đầy công phu giấc mơ cai trị của mình sau khi qua đời. Kết quả là, các chiến binh đất nung nhà Tần, một kỳ quan của thế giới, đã ra đời. Tất cả các chiến binh đất nung đều được làm theo tỷ lệ 1: 1 so với người thật. Họ là những người lính mà Tần Thủy Hoàng đã cố gắng đưa đến một thế giới khác.

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nơi an nghỉ của vị hoàng đế đầu tiên Trung Quốc, luôn ẩn chứa nhiều bí ẩn thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ và giới nghiên cứu. Một trong những phát hiện vĩ đại nhất tại đây là kho áo giáp đá và mũ giáp được khai quật vào năm 1998 tại hố K9801 - "Hố áo giáp đá".

Theo đó, Tần Thủy Hoàng đã xây dựng một hố chôn khổng lồ bên cạnh lăng mộ được gọi là "Hố áo giáp đá". Trong hố chôn này không có vàng bạc, châu báu hay tài liệu thư pháp, hội họa mà chứa đầy mũ bảo và áo giáp được nối bằng dây đồng dẹt.

Tổng cộng, hơn 600 mảnh đá vôi được ghép nối tinh xảo bằng dây đồng đã tạo nên những bộ áo giáp và mũ giáp có kích thước như người thật. Đây là minh chứng cho kỹ thuật chế tác thủ công cao của thời kỳ nhà Tần, đồng thời hé lộ những thông tin quý giá về trang phục quân sự và tín ngưỡng tang lễ trong xã hội phong kiến Trung Quốc.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, các nhà nghiên cứu khoa học đã rất ngạc nhiên trước tay nghề của những người đã tạo nên những bộ giáp này. Ngay cả khi bộ giáp đã được chôn cất trong hàng ngàn năm, nó vẫn rất đáng tin cậy về độ bền và độ cứng. Hơn nữa, những bộ giáp này không cồng kềnh khi mặc và rất nhẹ.

Ngoài ra, chúng còn rất phù hợp với những đường cong của cơ thể con người và rất thoải mái khi mặc. Đặc biệt đối với mũ, để phù hợp hơn với cơ thể con người, độ cong của từng miếng giáp trên mũ cũng được chế tạo khác nhau. Mặc dù chúng là những bộ giáp được thiết kế từ hàng nghìn năm trước, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước tay nghề của những người thợ thủ công thời đó.

Để chế tạo những bộ áo giáp đá và mũ giáp này, các nghệ nhân thời nhà Tần đã sử dụng kỹ thuật đúc khuôn và đục đẽo đá điêu luyện. Đầu tiên, họ tạo khuôn từ đất sét theo kích thước cơ thể, sau đó đổ đá vôi nung chảy vào khuôn và để nguội. Sau khi nguội, đá sẽ được đục đẽo tỉ mỉ để tạo thành từng mảnh giáp riêng biệt. Các mảnh giáp sau đó được ghép nối với nhau bằng dây đồng một cách cẩn thận và chính xác

Bộ giáp bao gồm hơn 600 mảnh áo giáp và mỗi mảnh được nối với nhau bằng dây đồng. Hàng ngàn năm trước, khi năng lực suất vẫn còn lạc hậu, loại áo giáp có mật độ cao và khó như này sẽ phải yêu cầu một công nhân phải làm việc trong hơn 300 ngày đêm. Và số lượng áo giáp khổng lồ được chôn trong lăng mộ cũng cho thấy rằng để hoàn thành được chúng, vô số thợ thủ công lành nghề lúc bấy giờ đã phải tiêu tốn cả đời lao động vất vả.

Khác với những bộ áo giáp kim loại được sử dụng trong chiến tranh, các nhà khảo cổ tin rằng áo giáp đá và mũ giáp trong Lăng mộ Tần Thủy Hoàng mang mục đích tang lễ. Chúng được chôn cất cùng với tượng binh lính đất nung để bảo vệ linh hồn của vị hoàng đế trong thế giới bên kia. Việc sử dụng đá vôi thay vì kim loại có thể là do quan niệm về sự vĩnh cửu và trường tồn của đá.

Phát hiện ra kho áo giáp đá và mũ giáp trong Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một sự kiện quan trọng trong ngành khảo cổ học Trung Quốc. Nó cung cấp cho chúng ta những thông tin quý giá về kỹ thuật chế tác thủ công, trang phục quân sự và tín ngưỡng tang lễ của thời kỳ nhà Tần. Những bộ áo giáp và mũ giáp này cũng góp phần khẳng định uy thế và quyền lực to lớn của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc.

Kho áo giáp đá và mũ giáp trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một di sản văn hóa vô giá của Trung Quốc. Chúng là minh chứng cho trí tuệ và sự sáng tạo của người Trung Quốc cổ đại, đồng thời hé mở những bí ẩn về cuộc sống và tín ngưỡng của họ. Việc nghiên cứu và bảo tồn những di vật này đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu biết thêm về lịch sử Trung Quốc và nền văn minh nhân loại.

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã bị chôn vùi dưới lớp bụi hàng ngàn năm, cho đến ngày nay chúng ta vẫn chưa thể khám phá hết những bí ẩn về lăng mộ này. Liệu kho báu hay bí mật nào nào sẽ xuất hiện trong thời gian tới? Tất cả những bí mật này đều đợi thế hệ tương lai khám phá!

Tham khảo: Sohu