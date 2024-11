Ngoại hình gây cười của Lisa (BLACKPINK)

Mới đây, Max (HBO) đã chính thức hé lộ đoạn video ngắn tổng hợp loạt dự án sắp tới sẽ lên sóng vào năm 2025. Bên cạnh những siêu phẩm đình đám như Peacemaker, Hacks, The Last Of Us… tâm điểm của dư luận ngay lập tức đổ dồn vào The White Lotus. Dù chỉ thoáng qua 6 giây giới thiệu, người hâm mộ không khó để nhận ra sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK) trong bộ phim. Khoảnh khắc ngắn ngủi đã ngay lập tức khiến MXH bùng nổ, độ thảo luận và lượt tương tác tăng như “vũ bão” trên mỗi bài đăng liên quan.

Đoạn clip ngắn ngủi nhưng dân tình vẫn kịp thời phát hiện ra Lisa trong The White Lotus mùa 3

Lisa mặc lên mình một chiếc sơ mi trắng giản dị với họa tiết cây dừa và chú khỉ. Rũ bỏ lớp makeup lồng lộn, hào nhoáng quen thuộc, cô nàng chỉ “tút tát” chút xíu với lớp trang điểm nhẹ nhàng như để mặt mộc, khoe trọn những đường nét đậm chất Thái Lan. Ngoài ra, kiểu tóc rẽ ngôi khoe trọn vầng trán mà nữ idol sinh năm 1997 từng luôn muốn che giấu cũng khiến cư dân mạng 1 phen thích thú.

Lisa gây ấn tượng khi rũ bỏ hình tượng idol để vào vai một vị quản lý khách sạn giản dị

Theo nhân định của hội “mọt phim” USUK và cụ thể là 2 phần đầu của The White Lotus, Lisa chắc chắn đảm nhiệm nhân vật quản lý khu nghỉ dưỡng xa hoa. Hơn thế nữa, có ý kiến cho rằng Lisa sẽ có vai trò như phản diện chính, tác động gián tiếp tới nội dung của bộ phim và nắm trong tay cú plot twist ở phần kết, tương tự như 2 quản lý tiền nhiệm của 2 mùa trước đó. Loạt thuyết âm mưu này càng khiến dân tình tò mò, mong đợi từng ngày để được chiêm ngưỡng màn thể hiện của Lisa. Tuy nhiên, những nhận định trên vẫn chỉ mang tính chất 1 chiều và chưa được xác thực bởi mọi thông tin về bộ phim gần như vẫn được giấu kín.

Một số bình luận của netizen: - Xin lỗi mới nhìn tạo hình (chưa đọc cap) mà tưởng Lisa đóng vai gái quê lên phố. Cười ná thở mất. - Nhìn tạo hình và giả thuyết phim thì chỉ có thể 1 là kinh dị, 2 là hài kịch nha. - Cho ai chưa biết thì 2 phần trước của phim này thì vai quản lý là vai quan trọng, làm chủ bố cục phim đó . Riêng phần này thì không biết sao nhưng nhìn vậy khả năng cao Lisa sẽ vào vai phản diện á. - Nhưng mà ai làm cái tóc cho bả vậy? Đã hài rồi còn chẻ 2 mái trông sến hết sức. Tui nhìn thôi đã tưởng tượng ra phim kinh dị - hài rồi. - Bả mà đóng phản diện chắc tui cười bể bụng mất. - Lisa làm việc lúc nào cũng thành kính chuyên nghiệp, rất chỉn chu bài bản nên cổ đã tham gia lớp học diễn xuất để chuẩn bị tốt cho vai diễn này đó. Quá tự hào vì có idol giỏi và chịu khó chăm chỉ như này. Mong chờ một hình ảnh mới và bùng nổ của diễn viên Lisa quá. - Được trả 5 tỷ để vén cái mái chắc luôn. Phim kinh dị nhưng chưa coi đã thấy buồn cười là sao hả các bác.

Trước đó, các mặt báo truyền thông đưa tin, Lisa sẽ sử dụng tên thật của mình, Lalisa Manobal, với tư cách là diễn viên. Tháng 2 vừa qua, HBO đã hợp tác với Tổng cục Du lịch Thái Lan để xin giấy phép và được hỗ trợ quay phim và quảng bá phần thứ ba của The White Lotus. Ở cả 2 phần trước, dự án ăn khách này đều được quay tại khách sạn Four Seasons. Đáng chú ý, chuỗi khách sạn này cũng có chi nhánh ở Bangkok và Koh Samui, nên khả năng cao nơi này sẽ được chọn để ghi hình.

Màu phim ảm đạm, gây nhức mắt của phần 3 bộ phim khiến netizen không khỏi xôn xao

Không lâu trước đó, hình ảnh chính thức của The White Lotus mùa 3 đã bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích nặng nề vì sử dụng sắc vàng u ám, ảm đạm làm màu nền cho cảnh quay ở Thái Lan. Một số bình luận chia sẻ, nhà làm phim cố tình sử dụng mảng màu buồn bã, tẻ nhạt này để miêu tả "các quốc gia đang phát triển,” nơi có sự khác biệt lớn đối với phương Tây. Theo họ, điều này là hành vi thể hiện sự phân biệt chủng tộc dù ít hay nhiều, trong bối cảnh hội người giàu có tới du hí Thái Lan - một đất nước Đông Nam Á đang phát triển.

The White Lotus là bộ phim truyền hình hài đen - chính kịch của Mỹ, châm biếm và phê phán những đặc quyền của giới tinh hoa, những kẻ đạo đức giả sẵn sàng làm mọi thứ mà không sợ bị pháp luật sờ gáy. Những vị khách quý đến với khu nghỉ dưỡng The White Lotus đều xuất thân giàu có hay tài phiệt, sở hữu sắc vóc hoàn hảo ai cũng phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nhân vật nào cũng đều che giấu điều gì đó đen tối để rồi kết cục là cuộc thanh trừng đẫm máu giữa khung cảnh bình yên, mơ mộng đẹp như tranh vẽ. Mùa 3 của loạt phim sẽ đón chào sự tham gia của dàn cast thực lực như Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood...