Sohu đưa tin bộ phim cổ trang Vĩnh Dạ Tinh Hà do Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đóng chính đang là phim thu hút nhất trên màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Tác phẩm không chỉ có thành tích lượt xem và chỉ số truyền thông tốt mà còn liên tục trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, còn giúp nam chính Đinh Vũ Hề trở nên nổi tiếng với công chúng và liên tục được khen ngợi về diễn xuất. Theo Sohu, vai diễn Mộ Thanh (tên khác Mộ Tử Kỳ) của Đinh Vũ Hề là một trong những yếu tố thu hút nhất của Vĩnh Dạ Tinh Hà. Nam diễn viên sinh năm 1995 đã thể hiện xuất sắc một nhân vật vừa có quá khứ tổn thương nên dễ nhạy cảm, vừa có chút ngượng ngùng rung động trong lần đầu biết yêu.

Độ nổi tiếng của Đinh Vũ Hề tăng 300% sau khi Vĩnh Dạ Tinh Hà phát sóng

Nam diễn viên khiến khán giả phát cuồng với diễn xuất xuất thần

Mộ Thanh đã trở thành vai diễn được yêu thích nhất trong sự nghiệp của Đinh Vũ Hề, giúp tài tử có cơ hội bật lên thành sao hạng A sau nhiều năm phấn đấu trong sự nghiệp. Trước đó, Đinh Vũ Hề chăm chỉ đóng phim và có một số tác phẩm gây tiếng vang như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Bảy Kiếp May Mắn, Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du, Trường Lạc Khúc... nhưng tên tuổi và diễn xuất của anh đến nay mới thực sự bùng nổ.

Đinh Vũ Hề càng thành công, có lẽ Thành Nghị sẽ càng tiếc nuối bởi người đầu tiên được chọn vai vào Mộ Thanh là ngôi sao sinh năm 1990. Thời điểm đó, nhà sản xuất của Vĩnh Dạ Tinh Hà là Vương Nhất Hủ đã bày tỏ sự yêu mến và mong chờ hợp tác với Thành Nghị, thậm chí anh còn tới phim trường thăm nam diễn viên. Tuy nhiên, Thành Nghị không đồng ý đóng Vĩnh Dạ Tinh Hà.

Theo Sohu, có hai lý do khiến Thành Nghị từ chối. Đầu tiên, dù nam chính của Vĩnh Dạ Tinh Hà có hình tượng hay được xây dựng tốt thì đây vẫn là câu chuyện về hành trình xuyên không sang thế giới khác của nữ chính Lăng Diệu Diệu. Do đó, nhân vật trung tâm luôn là Ngu Thư Hân. Nữ diễn viên được ưu tiên hơn và đứng đầu trong danh sách dàn diễn viên hay còn được hiểu là phiên vị một. Thành Nghị dù có nhiều thành công trong quá khứ chỉ có thể xếp thứ hai. Tuy nhiên, với địa vị và danh tiếng của mình, nam diễn viên không đồng ý.

Thành Nghị là người được nhắm tới đầu tiên để thể hiện vai Mộ Thanh

Nam diễn viên từ chối vì không muốn xếp sau Ngu Thư Hân

Bên cạnh đó, phía Thành Nghị còn chê Ngu Thư Hân xấu. Sao nữ sinh năm 1995 thường xuyên bị xếp vào nhóm "tứ phổ" (top 4 nữ diễn viên có ngoại hình bình thường), Ngu Thư Hân còn bị chê giọng thoại quá điệu đà sến súa, cách diễn đặc trưng khiến nhiều khán giả khó chịu. Chính vì vậy, phía Thành Nghị không muốn hợp tác với Ngu Thư Hân và từ chối Vĩnh Dạ Tinh Hà. Lúc này cơ hội mới đến tay Đinh Vũ Hề.

Theo Sohu, nếu so sánh giữa hai diễn viên thì Thành Nghị nổi tiếng và điển trai hơn Đinh Vũ Hề. Nam diễn viên sinh năm 1990 cũng có lượng người hâm mộ đông đảo hơn hẳn, đồng thời diễn xuất trong dòng phim cổ trang của Thành Nghị cũng đã được chứng minh qua các tác phẩm như Lưu Ly, Trầm Vụn Hương Phai, Liên Hoa Lâu rất thành công. Do đó, thực lực tổng thể của Thành Nghị vượt trội hơn hẳn so với Đinh Vũ Hề.

Thành Nghị trong tạo hình cổ trang rất đẹp

Người hâm mộ của Thành Nghị chê Ngu Thư Hân kém sắc

Tuy nhiên, vai diễn đến với mỗi diễn viên cũng là duyên số, Đinh Vũ Hề bằng khả năng diễn xuất tốt đã khiến khán giả có cái nhìn khác về danh, thu về lượng fan lớn sau vai diễn Mộ Thanh.

Vĩnh Dạ Tinh Hà chuyển thể từ truyện Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa nổi tiếng thế nên rất được khán giả mong đợi. Nữ chính của phim là Lăng Diệu Diệu do Ngu Thư Hân thủ vai vốn là nhân viên văn phòng xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết, biến thành nữ phụ độc ác mà ai cũng ghét bỏ. Nhiệm vụ của Lăng Diệu Diệu là phải chính phục trái tim nam chính Mộ Thanh.

Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân được khen đẹp đôi

Tuy nhiên, Mộ Thanh luôn nghi ngờ nữ chính. Anh không ít lần ra tay trừ khử nàng bởi Lăng Diệu Diệu nhiều lần đầu độc chị gái của anh. Nam chính Đinh Vũ Hề từng hợp tác với Ngu Thư Hân trong Khúc Biến Tấu Ánh Trăng và được đánh giá là đẹp đôi, có khả năng tạo tương tác tốt thu hút người xem.