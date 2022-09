Ngoại hạng Anh sẽ lại hoãn tiếp?

Nước Anh đang trong thời gian quốc tang sau sự kiện Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tuần trước. Vòng đấu vừa qua ở Ngoại hạng Anh cùng các hạng đấu thấp hơn đã bị hoãn lại. Ngoài bóng đá, các sự kiện thể thao trên toàn xứ sương mù cũng không thể diễn ra.

Nguy cơ cao là tình trạng này sẽ tiếp tục đến hết tuần. Theo Daily Mail, do cảnh sát phải dồn quân số cho lễ tang Nữ hoàng nên “các nguồn lực sẽ tập trung hầu hết ở thủ đô London và khu vực lân cận”.

“Với việc lực lượng cảnh sát từ khắp đất nước sẽ được chuyển đến London để làm việc nhằm phục vụ lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II và các sự kiện xung quanh nên các nguồn lực sẽ không được phân bổ cho bóng đá”, Daily Mail khẳng định. “Đặc biệt, theo lịch thì trận Leeds vs Man United sẽ diễn ra vào cuối tuần.

Trận đấu giữa MU và Leeds nằm trong số những mối quan tâm lớn của cảnh sát

Đây là trận đấu cực kỳ căng thẳng. Chuyến viếng thăm của Leeds đến Old Trafford là một trong những trận đấu được kiểm soát chặt chẽ nhất. Trong khi một lực lượng lớn cũng sẽ được bố trí để đảm bảo an ninh cho đại chiến Chelsea vs Liverpool”.

Quá nhiều trận đấu căng thẳng khiến cảnh sát không thể phân bổ nguồn lực để đảm bảo an ninh. Phương án đảo địa điểm thi đấu cũng đã tính tới, nhưng đến lúc này mọi thứ không mấy khả quan.

Bởi đại chiến không chỉ xuất hiện tại Premier League: “Ở Championship, Millwall, QPR và Watford đều sẽ phải thi đấu trên sân nhà vào thứ Bảy. Các trận đấu của họ cũng được dự báo rất căng thẳng. Các quan chức hy vọng có thể đi đến một kết quả khả quan trong tình thế hiện tại”, tờ báo cho biết.

Do vậy, các báo Anh đều nhận định nguy cơ hoãn tiếp Ngoại hạng Anh là rất cao.