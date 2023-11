Ngoài âm nhạc, loạt hoạt động thể thao - nghệ thuật của GENfest tại The Global City khiến giới trẻ say mê

Ngày 4 - 5/11 vừa qua, Lễ hội âm nhạc GENfest đã chính thức diễn ra trong hai ngày cuối tuần tại The Global City - Trung tâm mới TP.HCM (Đỗ Xuân Hợp, An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM). Khởi động từ 9 giờ sáng với hàng loạt hoạt động sôi nổi, hội tụ đầy đủ các lĩnh vực từ Âm nhạc, Nghệ thuật, Trò chơi, Thể thao, Hội chợ đến Thời trang và Làm đẹp, GENfest nhanh chóng thu hút lượng lớn các bạn trẻ đổ về địa điểm tổ chức.

Trên không gian xanh rộng lớn, các khu vực của GENfest tràn đầy màu sắc trẻ trung với phong cách thiết kế bắt mắt cùng trải nghiệm tương tác, nhận quà đa dạng, khiến người tham dự không khỏi hào hứng "check-in" để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

GENfest mang đến một cuối tuần đầy màu sắc cho giới trẻ TP.HCM

Lần đầu tiên ở một Lễ hội âm nhạc tại Việt Nam, người tham dự được hòa chung vào không khí thi đấu quyết liệt và nảy lửa của những trận bóng rổ chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn 3x3 quốc tế. Ở khu vực sân bóng rổ của VBA, các cầu thủ từ 8 đội tuyển đã chơi hết mình với những đường chuyền đẹp mắt.

Bên cạnh bóng rổ, các bạn trẻ yêu thể thao còn có thể tham gia workshop hướng dẫn trượt ván tại khu vực của VSB và "pose dáng" cực đẹp với bức tường graffiti khổng lồ. Một khu vực cũng sôi động và tràn đầy năng lượng không kém của GENfest chính là sân khấu nhảy VUG Dance Battle 2V2 với rất nhiều vũ đạo độc đáo cùng kỹ năng "đỉnh của chóp".

Nếu muốn "chill chill" nhẹ nhàng, không cần hoạt động thể lực quá nhiều, GENfest cũng có các khu vực như tô tượng, làm nến thơm và cả triển lãm tranh độc đáo. Một trong những khu vực được các bạn nữ đặc biệt yêu thích chính là booth soi da và trang điểm, lên đồ theo phong cách Y2K hoàn toàn miễn phí. Hoặc đơn giản hơn nữa, nhiều bạn trẻ chọn cách tận hưởng không khí trong lành và thoáng đãng ở The Global City bằng cách trải thảm ngồi trên thảm cỏ, trò chuyện cùng nhau như một buổi picnic cuối tuần.

GENfest cũng có rất nhiều quầy hàng ăn uống, với các món ăn đường phố nổi bật đã đáp ứng nhu cầu của những "chiếc bụng đói" sau cả ngày dài hoạt động mệt nghỉ. Các bạn trẻ tham dự GENfest còn có thể tham gia hàng loạt các trò chơi, giao lưu tương tác ở khu vực riêng của các thương hiệu lớn như chơi ô ăn quan khổng lồ, chụp hình check-in, bốc thăm trúng thưởng… để "gom" rất nhiều món quà là hiện vật giá trị hoặc đồ ăn hấp dẫn.

Âm nhạc là một phần không thể tách rời ở một Lễ hội như GENfest. Bên cạnh sân khấu hoành tráng với dàn line-up hùng hậu vào buổi tối, ngay từ khung giờ Shine On Day ban ngày, người tham dự đã được đắm chìm trong âm nhạc. Tại khu vực MStage, các DJ tài năng đem đến vô vàn set nhạc khiến người nghe không ngừng lắc lư. Còn nếu yêu thích âm nhạc nhẹ nhàng và muốn hát theo các bản hit từ Việt Nam đến Quốc tế, GENfest có ngay sân khấu acoustic với những giọng ca bắt tai.

GENfest diễn ra tại The Global City - một trong những khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners cùng nhà phát triển Bất động sản quốc tế Masterise Homes. Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng toàn Đông Nam Á và là trung tâm mới của TP. HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm hiện đại bậc nhất, nổi bật là Khu nhạc nước ngoài trời lớn bậc nhất Đông Nam Á và Công viên giải trí quy mô hàng đầu Việt Nam sắp được ra mắt cuối năm 2023.