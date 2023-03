Ngỡ ngàng vì mặt mộc tuổi 42 của Jang Nara ở hậu trường phim, khán giả quá mong màn tái xuất

Jang Nara là nữ diễn viên được gọi với cái tên "thánh hack tuổi màn ảnh Hàn" bởi nhan sắc như bị thời gian bỏ quên. Ở tuổi 42, cô chuẩn bị tái xuất màn ảnh sau khi nghỉ ngơi hơn nửa năm kể từ khi kết hôn vào giữa năm 2022. Lần này, cô tiếp tục hợp tác với bạn diễn quen thuộc của mình, nam tài tử Jang Hyuk, trong bộ phim tình cảm, hành động, hài hước Family: The Unbreakable Bond.

Poster phim Family: The Unbreakable Bond

Thông qua những hình ảnh nhá hàng đầu tiên, có thể thấy Jang Nara sẽ lại vào vai một mẹ bỉm tất bật với cuộc sống gia đình. Cụ thể nhân vật của cô là Kang Yoo Ra, sau khi kết hôn, cô luôn nỗ lực để xây dựng một gia đình hoàn hảo mà mình mơ ước cả đời. Cô cũng cố gắng để che giấu một bí mật đằng sau vẻ ngoài của mình.

Luôn mong cầu cuộc sống bình yên nhưng oái oăm thay, chồng cô lại là Kwon Do Hoon (Jang Hyuk), một đặc vụ ngầm của NIS, cải trang thành nhân viên văn phòng bình thường. Dù thường xuyên bỏ bê gia đình vì lịch trình bận rộn nhưng anh là người chồng yêu vợ hơn ai hết. Đồng hành cùng anh còn có Chun Ryeno (Chae Jung An) - cấp trên cũng là một đặc vụ chuyên nghiệp, người xuất hiện với hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với Yoo Ra.

Vào vai một mẹ bỉm nên tạo hình của Jang Nara trong phim tương đối đơn giản, thậm chí đôi khi có phần xuề xoà. Thế nhưng điều đó không làm lu mờ nhan sắc của cô, nhất là gương mặt quá trẻ trung ở tuổi 42. Thông qua loạt ảnh hậu trường, khi Jang Nara chụp cùng với xe cafe mà người hâm mộ gửi tặng, khán giả còn phát hiện ra cô để mặt mộc ghi hình. Gương mặt không có chút phấn son nào nhưng vẫn rất xinh đẹp và không hề có dấu hiệu tuổi tác. Khán giả đang rất mong mỏi được chính thức thấy gương mặt không son phấn này trên phim.

Mặt mộc của Jang Nara ở hậu trường phim

Nguồn ảnh: tvN