Ngỡ ngàng phát hiện bàn ăn gia đình chính là bảng vàng vinh danh của tổ tiên

Ký tự chạm khắc trên chiếc bàn gỗ nứt nẻ, phai màu hóa ra là bảng vinh danh vị tổ tiên từng đỗ cao trong kỳ thi hương thời phong kiến khiến gia chủ kinh ngạc.

Một người đàn ông ở miền Đông Trung Quốc sửng sốt khi phát hiện ra chiếc bàn ăn cũ kỹ của gia đình thực chất là một tấm biển vinh danh từ thời nhà Thanh (1644-1912), ghi dấu thành tích đỗ đạt trong kỳ khoa cử của tổ tiên.

Anh Hứa, một người dân làng tại tỉnh An Huy, đã chia sẻ câu chuyện hy hữu này qua một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 12/7, và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Trung Quốc.

Hình ảnh đăng tải cho thấy một chiếc bàn gỗ màu đỏ sẫm, in hằn dấu vết của sử dụng với các cạnh bị nứt và bề mặt đã phai màu. Tuy nhiên, hai chữ chạm khắc bằng chữ Hán - “Cống Nguyên” (贡元) - vẫn còn nhìn rõ.

“Tôi chưa bao giờ hình dung nổi chiếc bàn mà gia đình mình sử dụng suốt bao nhiêu đời qua lại chính là bảng vàng vinh quy của cụ cố”, anh Hứa viết.

Chiếc bàn ăn của gia đình hoá ra lại là bảng vàng của tổ tiên.

Anh cho biết vật dụng này ban đầu là một tấm hoành phi. Các thế hệ đi trước trong dòng họ thấy tấm gỗ dày dặn, chắc chắn nên đã cải tiến nó thành bàn ăn mà không hề hay biết về giá trị lịch sử của nó.

Dòng chữ chạm khắc gần như bị ngó lơ cho đến khi anh Hứa, vì tò mò, đã tìm kiếm hai chữ này trên mạng. Sau đó, anh biết được rằng tấm biển này do các quan chức giáo dục địa phương thời nhà Thanh ban tặng cho tổ tiên của anh, cụ Hứa Vân Lịch, để vinh danh thành tích của cụ trong kỳ thi khoa cử.

Danh hiệu “Cống Nguyên”, có thể hiểu là “tài năng tiến vua”, cho thấy cụ Hứa Vân Lịch đã đỗ vị trí thứ sáu trong kỳ thi hương (kỳ thi cấp tỉnh).

Những thí sinh có thành tích xuất sắc sau đó có thể được tiến cử để tiếp tục học tập tại Quốc Tử Giám ở kinh đô - một học phủ mà vị thế thời đó được ví như các trường đại học hàng đầu Trung Quốc ngày nay như Đại học Thanh Hoa.

Những tấm biển vinh danh này, thường được gọi là “biển khoa cử”, ghi lại tên tuổi và học vị của thí sinh, thường đi kèm với một câu châm ngôn khích lệ hoặc một điển tích lịch sử.

Theo truyền thống, chúng được treo trang trọng phía trên cửa ra vào, trong từ đường (nhà thờ tổ) hoặc bên cạnh lăng mộ, đóng vai trò là biểu tượng vĩnh cửu cho sự thành đạt đường học vấn và thể diện của gia tộc. Nhờ giá trị thư pháp, nghệ thuật chạm khắc và giá trị lịch sử, một số tấm biển còn sót lại ngày nay đã được bảo hộ dưới dạng cổ vật.

Anh Hứa cho biết anh có kế hoạch khôi phục lớp sơn mài đã mòn của tấm biển và bảo tồn nó như một bảo vật truyền đời của gia đình, đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ bán nó.

Theo luật pháp Trung Quốc, các di vật văn hóa của tổ tiên được tiếp nhận thông qua thừa kế hợp pháp được coi là tài sản tư nhân sở hữu hợp pháp.

Đoạn video đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem và khơi dậy một làn sóng bình luận thích thú trên mạng xã hội.

Một cư dân mạng dí dỏm: “Nếu nhà Thanh không sụp đổ, tổ tiên của bạn có lẽ đã làm quan to rồi”.

Một người khác bình luận: “Tôi biết một gia đình còn dùng tấm biển tương tự để làm hàng rào chuồng lợn. Sau này họ mới nhận ra giá trị của nó và đem treo trang trọng trở lại”.

Anh Hứa cũng tiết lộ thêm rằng một vị tổ tiên khác của gia đình từng tham gia kỳ thi võ cử - kỳ thi đánh giá các thí sinh qua các kỹ năng bao gồm cử tạ (nâng đá ong), bắn cung và múa thương.