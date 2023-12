Ngỡ ngàng khi nhận email lạ từ phòng tài chính công ty, bị trừ tiền hơn 160 triệu đồng: Gần dịp lễ hãy chú ý điều này!

Mới đây, ông Cao sống tại Quảng Đông, Trung Quốc kiểm tra email công việc trên điện thoại di động và thấy có email từ "Phòng Tài chính Công ty", vì địa chỉ email gửi đến giống với địa chỉ của công ty nên ông Cao coi đó là chuyện bình thường.

Vì là email do phòng tài chính công ty gửi đến, ông nhanh chóng mở email ra kiểm tra. Nội dung email đại khái là văn bản "Thông báo hỗ trợ tài chính", cuối văn bản có đính kèm mã QR.

Không hề nghi ngờ độ chính xác của email này, ông Cao đã ngay lập tức quét mã QR bằng điện thoại di động. Sau đó, một trang web hiện ra, ông Cao làm theo hướng dẫn trên trang web, điền thông tin CMND/CCCD, thông tin thẻ ngân hàng và nhập mã xác minh.

Cùng lúc đó, trang web hiển thị lỗi mã xác minh, điện thoại di động của ông Cao cũng nhận được tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng và 47.220 NDT (khoảng 160 triệu đồng) trong tài khoản ngân hàng đã bị chuyển đi.

Lúc này, công ty của ông Cao cũng đưa ra thông tin làm rõ, hộp thư thuộc phòng tài chính của công ty đã bị bọn tội phạm đánh cắp và gửi email lừa đảo hàng loạt đến nhân viên, nhắc nhở nhân viên phải cảnh giác hơn.

Ngay khi ông Cao nhận được thông tin từ công ty, ông đã ngay lập tức báo công an. Theo phân tích của công an, những kẻ lừa đảo sử dụng các phương tiện bất hợp pháp để xâm nhập hộp thư của công ty hoặc cá nhân và đăng các báo cáo liên quan đến trợ cấp dưới danh nghĩa bộ phận tài chính của công ty hoặc nhân viên công ty.

Sau khi nạn nhân làm theo, quét mã QR trong email và nhập thông tin ngân hàng thông tin, CCCD/CMND..., sau khi nhập mã xác minh, nạn nhân không những không nhận được tiền mà số tiền trong tài khoản ngân hàng cũng bị đánh cắp.

Điểm mấu chốt của hình thức lừa đảo này là do email công ty có tính bảo mật cao nên nhiều nhân viên dễ mất cảnh giác. Hơn nữa, dịp nghỉ lễ đang đến gần, nhiều công ty thực hiện thưởng cho nhân viên, nên càng cần phải chú ý.

Chính vì vậy nhân viên nhầm tưởng rằng đó là một "trợ cấp" thực sự để nhận email và do đó rơi vào lừa đảo. Công an cảnh báo, nếu nhận những email tương tự cần xác nhận thông tin với công ty và báo công an ngay để xử lý vụ việc.