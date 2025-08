Nghiên cứu phát hiện: Trẻ làm 1 việc rất đơn giản sau cùng gia đình 5-7 lần/tuần thì kết quả học tập tốt hơn!

Trong thời đại mà nhịp sống ngày càng gấp gáp, bữa cơm gia đình tưởng như là điều hiển nhiên trong mỗi ngày lại dần trở thành thứ xa xỉ. Nhiều bậc cha mẹ vì công việc bận rộn, con cái vì lịch học dày đặc hoặc đơn giản là mỗi người một thiết bị điện tử, một khung giờ ăn khác nhau… nên cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm ngày càng ít đi. Nhưng ít ai ngờ rằng, chính thói quen này, hay đúng hơn, sự duy trì bữa cơm chung trong gia đình lại là một trong những yếu tố dự báo khá chính xác về mức độ thành công và hạnh phúc của một đứa trẻ khi trưởng thành.

Ăn cơm cùng nhau, chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Quốc gia về Nghiện và Lạm dụng Chất gây nghiện (The National Center on Addiction and Substance Abuse) thuộc Đại học Columbia, Mỹ, đã đưa ra kết luận đáng chú ý: Trẻ em ăn cơm cùng gia đình 5-7 lần mỗi tuần có nguy cơ thấp hơn đáng kể trong việc sử dụng ma túy, rượu hoặc thuốc lá, đồng thời có thành tích học tập cao hơn, lòng tự trọng tốt hơn và ít có dấu hiệu trầm cảm hơn so với nhóm trẻ ăn cơm cùng gia đình ít hơn 3 lần mỗi tuần.

Nghiên cứu này dựa trên việc khảo sát hơn 1.000 thanh thiếu niên và cha mẹ của họ, kéo dài trong nhiều năm. Bên cạnh việc theo dõi hành vi và học lực của trẻ, các nhà nghiên cứu còn đánh giá mức độ gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, chất lượng giao tiếp và khả năng chia sẻ cảm xúc. Kết quả cho thấy, bữa ăn không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống, mà là một không gian xã hội quan trọng để cha mẹ và con cái kết nối với nhau, chia sẻ những chuyện trong ngày, và quan trọng nhất là truyền đạt những giá trị sống cơ bản.

Ảnh minh họa

Giao tiếp không giảng đạo, dạy con mà không cần lên lớp

Bữa cơm gia đình là lúc con trẻ có thể kể về việc bị bạn bắt nạt ở lớp, khoe điểm tốt vừa nhận được, hay đơn giản là hỏi mẹ nấu món này thế nào. Đó cũng là khi người cha có thể lắng nghe mà không cần quá nhiều lời, hay người mẹ nhận ra con hôm nay im lặng khác thường. Trong nhịp sống gấp gáp, đôi khi chỉ có lúc ăn cơm là tất cả các thành viên cùng ngồi lại với nhau, không bị điện thoại hay công việc chen ngang.

Theo các nhà nghiên cứu, các cuộc trò chuyện diễn ra trong bữa cơm có tác dụng tăng cường vốn từ vựng của trẻ, cải thiện khả năng thuyết trình và phản biện, đồng thời giúp trẻ học được cách lắng nghe và đồng cảm. Đây là những kỹ năng nền tảng cho việc học tập và làm việc trong tương lai – điều mà không phải lớp học nào cũng dạy được.

Đáng chú ý, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không phải bữa cơm càng "hoành tráng" thì càng tốt. Điều quan trọng không phải là món ăn cầu kỳ hay mâm cơm đầy đủ thịt cá, mà là chất lượng tương tác trong bữa ăn. Một bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp, nơi mọi người thực sự muốn hiện diện và lắng nghe nhau, có giá trị lâu dài hơn rất nhiều so với một bữa ăn sang trọng nhưng ai nấy đều cắm cúi vào điện thoại.

Vì sao điều này lại tác động đến thành công sau này?

Trẻ em lớn lên trong những gia đình thường xuyên ăn cơm cùng nhau có mối quan hệ gắn bó hơn với cha mẹ, ít cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi. Cảm giác được quan tâm là một trong những yếu tố giúp trẻ hình thành nền tảng tâm lý vững vàng, từ đó tự tin hơn trong các mối quan hệ xã hội và ít có nguy cơ tìm đến các hành vi tiêu cực như bỏ học, nghiện ngập hay tội phạm vị thành niên.

Ngoài ra, chính nhịp sinh hoạt đều đặn, trong đó có bữa ăn cũng góp phần giúp trẻ có khả năng tổ chức thời gian, kỷ luật bản thân và duy trì thói quen lành mạnh. Đây là những năng lực mà nhiều nhà tuyển dụng hiện nay đánh giá là thiết yếu không kém gì bằng cấp hay kỹ năng chuyên môn.

Tóm lại, giữa vô vàn phương pháp giáo dục, học thêm, rèn luyện kỹ năng… đôi khi điều quan trọng nhất lại nằm ngay trong chính căn bếp gia đình. Dành thời gian ăn cơm cùng con mỗi ngày không chỉ là chăm sóc dinh dưỡng, mà còn là một cách âm thầm nhưng bền bỉ để xây dựng tương lai cho con bằng tình yêu thương, sự hiện diện và những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản.