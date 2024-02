Nghi phạm cầm dao xông vào ngân hàng cướp tiền khai gì?

Ngày 4-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Đinh Khương Linh (SN 1986, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh), nghi phạm gây ra vụ cướp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) thuộc phường Thu Thủy, TX Cửa Lò.

Đối tượng Đinh Khương Linh tại cơ quan công an

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 20 ngày 1-2, một người đàn ông trong trang phục áo khoác, bịt kín mặt, đã xông vào phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh tại phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tại đây, người đàn ông một tay cầm dao, một tay cầm vật nghi là thuốc nổ rồi hô tất cả đứng im.



Vào thời điểm này, trong ngân hàng có hơn 10 người (nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch). Quá hoảng sợ nên mọi người bỏ chạy ra ngoài.

Đối tượng Đinh Khương Linh thời điểm bị bắt giữ

Người này sau đó đã nhảy qua quầy giao dịch và ép một nam nhân viên ngân hàng đưa tiền. Khi cướp được một số tiền trong quầy giao dịch, nghi phạm đã lên xe máy tẩu thoát.

Đến 16 giờ 30 ngày 3-2, tại quốc lộ 1A thuộc xã Nghi Liên, TP Vinh, cơ quan công an đã bắt giữ Đinh Khương Linh, nghi phạm gây ra vụ cướp. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, do tham gia đánh bạc trên mạng nợ nần, túng quẫn nên đã cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công điều tra, làm rõ.