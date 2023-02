Nghỉ làm game thủ chuyên nghiệp với lương 55 tỷ/ năm, SofM lại trở thành streamer chăm nhất Việt Nam

SofM (Lê Quang Duy) được xem là game thủ LMHT xuất sắc nhất mà Việt Nam đã sản sinh. Anh chàng sinh năm 1998 đã có 6 năm thi đấu tại giải đấu hàng đầu LPL (Trung Quốc) và thành tích tốt nhất chính là danh hiệu Á quân của CKTG 2020. Do đó, mức đãi ngộ mà SofM nhận được cũng cao ngất ngưởng với con số từng được tiết lộ lên đến 55 tỷ mỗi năm. Tuy nhiên cách đây không lâu thì SofM đã chính thức giải nghệ và trở về Việt Nam. Hiện tại, công việc của anh chàng là streamer.



SofM là game thủ thành công nhất của LMHT và Esports Việt Nam

Streamer chăm nhất Vịnh Bắc Bộ

Nếu như các streamer tên tuổi như Độ Mixi, Bomman hay Mimosa... thường bị khán giả phàn nàn vì trốn stream thì SofM hoàn toàn trái ngược. Anh chàng ngay khi trở thành streamer đều đặn live mỗi ngày và thời gian livestream cũng kéo dài 3-7 tiếng. Vốn nổi tiếng là chăm chỉ ngay khi còn là tuyển thủ nhưng những buổi stream kéo dài cũng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Một số người còn bông đùa rằng: "Viewer mệt, mod kênh chat mệt nhưng SofM không mệt".

SofM bên góc livestream của mình

Giải thích lý do SofM có thể mang đến những buổi live tưởng chừng bất tận như vậy chính là do đã quá quen thuộc chơi game kéo dài khi còn là game thủ chuyên nghiệp. Việc try hard liên tục trong thời gian dài là điều bắt buộc. Thêm nữa, SofM có một niềm đam mê bất tận với game và đối với anh chàng livestream cũng giống như đang chơi game bình thường. Không áp lực công việc, áp lực KPI mà cũng chẳng áp lực về nội dung, SofM livestream có lẽ đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc chơi game của mình trước người hâm mộ.

SofM chiều fan lắm nhé!

Khi trở về Việt Nam và làm streamer thì SofM không có các thiết bị hỗ trợ cho công việc như webcam. Nhưng đã là streamer chuyên nghiệp thì chí ít cũng phải lộ diện và anh chàng cùng người yêu cũng nhanh chóng sắm sửa đầy đủ thiết bị và lộ diện trên sóng. Không chỉ vậy, anh chàng cũng livestream nhiều tựa game khác nhau từ LMHT cho đến Đấu Trường Chân Lý, FIFA Online... do đó khán giả có thể đổi gió và thấy được khả năng chơi game nào cũng giỏi, xứng danh "vua trò chơi".

Mỗi buổi livestream của anh chàng dù rất dài nhưng luôn thu hút hàng nghìn người xem trực tiếp

Là tuyển thủ 6 năm thi đấu LPL nên SofM cũng đã thương lượng được bản quyền phát sóng giải đấu này trên kênh YouTube cá nhân, đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều người đã dõi theo anh suốt thời gian thi đấu ở nước ngoài. Anh chàng khi livestream xem giải còn không quên phân tích đội hình, "vẽ" ra chiến thuật của các đội để khán giả hiểu hơn về chiến thuật của 1 đội tuyển chuyên nghiệp. Đấy, SofM cũng chiều fan lắm chứ không đùa đâu!

Streamer SofM vẫn có điểm trừ

Dù cực chăm và cũng chiều fan nhưng để hoàn thiện hơn trên con đường streamer thì SofM vẫn phải cải thiện. Đầu tiên chính là khả năng ăn nói, giao tiếp cùng khán giả. Anh chàng có tính cách tương đối trầm và dù đã cải thiện không ít nhưng chừng đó là chưa đủ. Chính SofM trong tâm thư giải nghệ và thông báo trở thành streamer cũng đã chia sẻ rằng anh làm streamer và mong muốn có thể cải thiện ở khoản này.

Anh chàng được biết đến là khá trầm tính và kiệm lời. Điều này được thể hiện khá rõ trong các buổi stream gần đây

Khi livestream, SofM thường tập trung vào trận đấu mà bỏ qua kênh chat hay donate của người xem. Cũng có thể thông cảm khi mà SofM là cựu game thủ chuyên nghiệp, cần tập trung cao độ và chưa thể giao lưu tốt với người xem. Tuy nhiên có thể sau một thời gian nữa thì vấn đề này có thể được cải thiện.

SofM là một nhân vật đặc biệt của làng game Việt, xây dựng tên tuổi hoàn toàn dựa vào tài năng của bản thân trong thời gian còn làm game thủ. Giờ đây khi đã rẽ hướng sang làm streamer thì anh chàng này vẫn có những nét độc đáo như chính cái tên "Style of Me" của riêng mình. Có thể sắp tới không chỉ dừng lại ở việc livestream, SofM sẽ còn tham gia vào Esports với những vai trò mới như HLV, cố vấn chiến thuật... cho các đội tuyển LMHT.