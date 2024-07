"Nghỉ hưu" ở tuổi 27 với 100 triệu, sau 3 năm cô gái Hưng Yên tự thấy "mình khôn ngoan hơn"

Thu Hương (30 tuổi, biệt danh: Nhã An), từng làm nhân viên ngân hàng tại Hà Nội, hiện đang làm việc tự do và sinh sống ở Hưng Yên. Năm 2021, những áp lực từ công việc, từ cuộc sống đã khiến Nhã An mệt mỏi và cảm thấy cần phải thay đổi bản thân.

Cô nhận ra mình không phù hợp với những bon chen, xô bồ và việc cố gắng bám trụ lấy một công việc văn phòng ổn định không phải là con đường duy nhất để có được hạnh phúc. Hiểu được điều thực sự quan trọng với bản thân, cô quyết đinh từ bỏ vị trí mà nhiều người mơ ước để "nghỉ hưu".

Khi ấy cô mới 27 tuổi và tài sản trong tay gồm một chiếc xe đạp, một tấm thảm yoga, một ipad, một điện thoại, một cuốn sổ bảo hiểm xã hội và tài khoản tiết kiệm khoảng trăm triệu.

Quyết định của Nhã An tại thời điểm đó từng gây ra nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Có những người tỏ ý ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô, nhưng cũng không ít người cho rằng cô còn trẻ mà không có ý chí phấn đấu, thậm chí có những người mỉa mai để xem Nhã An ở nhà được đến bao giờ với số tiền ít ỏi như vậy!

Còn đối với cô, việc ai khen ai chê, ủng hộ hay phản đối không quan trọng và không ảnh hưởng tới cuộc sống. Cô quan niệm:"Mình biết mình cần làm gì với đời mình là được."

Từ ngày "nghỉ hưu", cô đi nhiều nơi, tuỳ cảm hứng mà lựa chọn chỗ ở. Cô đã đi qua các tỉnh Hoà Bình, Ninh Thuận, Nha Trang, Lâm Đồng và hiện tại đang ở quê nhà - Hưng Yên.

Nhã An quyết định từ bỏ công việc ổn định ở ngân hàng để "nghỉ hưu" ở tuổi 27.

Hài lòng với cuộc sống "2 không 1 có"

Đã 3 năm trôi qua, những người lúc trước nói rằng sẽ "chống mắt lên" xem cô bạn Nhã An này "trụ" được bao lâu thì đến bây giờ có lẽ cũng đã hơi mỏi mắt. Đối với cô gái Hưng Yên này, cuộc sống hiện tại hoàn toàn thoải mái, tự do, hạnh phúc.

Cô lựa chọn ăn chay, sống tối giản cả về vật chất lẫn tinh thần, gần gũi với thiên nhiên. Cô chia sẻ rằng trước đây không có thời gian chăm sóc bản thân hay nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, luôn bị cuốn theo những guồng quay vô hình với những áp lực, bon chen.

Thời điểm vài năm trước, cô thường làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày, chưa kể cuối tuần. Cuộc sống khi ấy hạnh phúc mà chỉ toàn là sự không hài lòng và mệt mỏi. Còn bây giờ thì ngược lại. Nhã An được tự do làm điều mình thích.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa Nha An ở hiện tại và "cô gái 27 tuổi nghỉ hưu với 100 triệu", cô trả lời một cách vui vẻ: "Tôi thấy mình hiểu được ra nhiều hơn về bản thân và về cuộc sống, trầm tĩnh hơn, bình an hơn, có thể nói là khôn ngoan hơn, làm chủ bản thân tốt hơn, tất nhiên đi đôi với nó là tự do hơn."

Nhiều người bạn khuyên Nhã An "chơi chán đi rồi quay lại ngân hàng", hoặc kiếm một nghề nào đó ổn định còn lo cho tương lai, nhưng cô chỉ mỉm cười và im lặng. Bởi cô thấy biết đủ và hài lòng với những gì mình đang có.

Nếu như dân văn phòng phải đi làm một ngày 8 tiếng, thậm chí nhiều hơn thì Nhã An có thời gian cho tất cả những việc cô thích làm và cần phải làm. Mỗi ngày cô đều dậy sớm, có thể ngồi thiền, nghe pháp thoại, đọc sách, tự học ngoại ngữ, tập thể dục, ngắm cây cỏ, mây trời, tự nấu ăn, đi hóng gió và vẽ tranh,…

Vốn yêu thích công việc dạy học từ lâu, nay cô đã có thể bắt đầu theo đuổi đam mê một cách thoải mái, tự do, không áp lực.

Công việc của Nhã An hiện tại là dạy ngoại ngữ online. Ban đầu là các lớp tiếng Anh và tiếng Trung, sau đó có thêm các lớp tiếng Hàn. Trên facebook cá nhân, bên cạnh các bài đăng thông tin khóa học còn là hình ảnh những sản phẩm handmade do chính tay cô làm. Những khi rảnh rỗi cô sẽ làm các sản phẩm ấy để bán mà không có deadline hay sức ép phải hoàn thành công việc từ phía ai, chủ yếu là tự lắng nghe cơ thể để biết khi nào làm khi nào nghỉ.

Những bức tranh do tự Nhã An vẽ.

Trong khi dạy học là công việc mang lại nguồn thu chính nhưng Nhã An cũng thường xuyên có những lớp tiếng Anh miễn phí. Khi được hỏi lý do khiến cô làm điều này, cô chỉ cười và thành thật trả lời rằng vì thu nhập đã đủ cho nhu cầu cuộc sống rồi, nên có thể dành thời gian làm nhiều việc khác mà không cần nghĩ tới lợi ích, miễn là vui vẻ và có ích là được.



Nhiều người nói với Nhã An rằng "nghỉ hưu" mà vẫn dạy học, bán đồ handmade thì cũng không thực sự là nghỉ.

Không làm gì cả, chỉ ăn và chơi hay suốt ngày đi du lịch đó đây - đó chưa bao giờ là đích đến của Nhã An khi đưa ra quyết định này. Với cô, định nghĩa "Nghỉ hưu" lại hơi khác: Có thời gian được làm những điều mình thích, ở bên người mình yêu, tận hưởng cuộc sống theo cách mình xứng đáng.

Đó là lúc ta không còn "quá bận rộn" để thực sự quan tâm tới những điều quan trọng. Đó là lúc ta có thể cho phép bản thân theo đuổi ước mơ mà không cần đợi đến khi nào có tiền, khi nào có thời gian.

Làm tốt việc cần làm mỗi ngày

Ai cũng mong muốn có được một cuộc sống tự do, tự tại, được làm những điều mình muốn, nhưng không phải ai cũng làm được. Nhã An chia sẻ rằng đối với cô, để có được cuộc sống như vậy vừa dễ mà cũng vừa khó. "Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần bạn biết cách buông bỏ. Vấn đề là có nhận thức được mình cần buông bỏ gì không mà thôi."

Với Nhã An, buông bỏ là biết đủ, là biết nói không với những thứ mình không thực sự cần. Cô cũng tự nhận mình vẫn đang trên hành trình tìm hiểu bản thân và học cách buông từ những điều nhỏ nhất. Điều cốt lõi là phải thấy hạnh phúc với con đường mình đi.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, hay một điểm đến tiếp theo trong hành trình sống tự do của mình, cô trả lời ngay: "Tâm bình an thì ở đâu cũng bình an. Đi đâu hay ở đâu không quan trọng, cảm thấy muốn đi thì sẽ đi, muốn về thì lại về. Chuyện tương lai để tương lai tính, chỉ cần làm tốt việc cần làm mỗi ngày, sống trọn vẹn với hiện tại!".