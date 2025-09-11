Nghi án tranh giành địa bàn cứu hộ, một tài xế bị đánh gãy tay

Ngày 11-9, Công an xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang làm rõ vụ tài xế xe cứu hộ bị hành hung khi đang xử lý sự cố trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Trước đó, khoảng 00 giờ 30 phút cùng ngày, Công ty TNHH vận tải Ngọc Trâm điều 2 xe cứu hộ đến hiện trường sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ cứu hộ giao thông tại Km231 thuộc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng).

Sau khi tổ chức cứu hộ xe gặp sự cố, ông Phạm Thế Mỹ (sinh năm 1989, nhân viên của Công ty TNHH vận tải Ngọc Trâm, ngụ xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe vá vỏ lưu động về lại công ty.

Ông Phạm Thế Mỹ bị nhóm đối tượng đánh phải nhập viện

Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, khi ông Mỹ về đến gần khu vực cầu vượt Ma Lâm (xã Hàm Thuận) thì bất ngờ bị xe vá vỏ lưu động của Công ty dịch vụ cứu hộ giao thông Thanh Tuyền (có trạm đặt tại cầu vượt Ma Lâm) chặn lại.

Ông Mỹ bị 4 nam thanh niên dùng hung khí đánh phải nhập viện vì đa chấn thương, gãy tay trái, đặc biệt là thương tích ở đầu.

Theo ông Mỹ, nhóm đối tượng chặn đánh ông có thể do tranh giành địa bàn cứu hộ trên đường cao tốc.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Hàm Thuận xác minh, làm rõ.