Lào Cai: Xe khách gặp sự cố khi cua dốc trên Quốc lộ 4D, 3 người bị thương nặng

Khoảng 11h ngày 11/9, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 4D, tại Km115+800, đoạn qua thôn Chu Lìn 2, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.

Thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 36H‑100.XX do tài xế Lê Sơn cầm lái, chở 36 hành khách đi theo hướng Sa Pa – Thanh Hóa, bất ngờ gặp sự cố mất phanh khi ôm cua dốc.

Trong tình huống nguy cấp, tài xế Sơn đã chủ động lái xe va vào hộ lan mềm bên đường, nhằm giảm tốc độ trước khi lao tiếp vào ta luy dương gần Trường Tiểu học Trung Chải. Hành động này giúp hạn chế mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm, tránh nguy cơ thảm họa cao hơn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe hư hỏng nặng. Ba hành khách trên xe bị thương và đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai. Trong số các nạn nhân, có một người bị gãy cẳng chân phải và cánh tay phải.

Lực lượng chức năng địa phương có mặt kịp thời, phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn .

Quốc lộ 4D có nhiều khúc cua gắt, dốc đứng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, đặc biệt với các phương tiện chở hành khách nặng. Nhiều đoạn được bố trí hộ lan mềm, cảnh báo cua nguy hiểm và hệ thống thoát hiểm hạn chế để giảm rủi ro.